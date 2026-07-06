¿Qué son las vulneraciones de seguridad de las API?

Para mitigar con éxito las amenazas a la seguridad de las API, las organizaciones deben adoptar varias medidas de seguridad.

Autenticación y autorización sólidas: el uso de métodos de autenticación sólidos, como OAuth y la autenticación multifactorial (MFA), puede ayudar a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la API. La implementación de la autorización a nivel de función y las comprobaciones de autorización a nivel de objeto comprometida pueden evitar el acceso no autorizado a datos confidenciales.

Análisis del tráfico en tiempo real: analizar el comportamiento del tráfico de las API es fundamental para garantizar que las API estén protegidas, ya que incluso una que opere dentro de los parámetros correctos puede ser objeto de abuso. El análisis del tráfico analiza los cambios en el comportamiento de las API que difieren de una expectativa básica, como una llamada de API que se originó en un país y, a continuación, se originó en un país diferente una hora más tarde.

Pruebas de API sólidas: evaluar las vulnerabilidades de una API antes de ponerla en producción es una forma de proteger el ciclo de vida de la API antes de que comiencen los problemas. Esta práctica ayuda a los desarrolladores a mantener el ritmo de la innovación sin comprometer la seguridad de las API que respaldan esa innovación.

Puertas de enlace de API: una puerta de enlace de API sirve como punto de entrada para todas las solicitudes de API y realiza tareas como la autenticación, la limitación de velocidad, la gestión del tráfico y el almacenamiento en caché para evitar ataques DDoS en tiempo real.

Limitación y regulación de velocidad: la limitación y la regulación de velocidad pueden ayudar a evitar ataques DoS y DDoS al limitar el número de solicitudes que una API puede gestionar en un periodo de tiempo determinado. Esto garantiza que la API siga estando disponible para los usuarios legítimos incluso en condiciones de tráfico elevado.

Validación de entradas: La validación de todos los datos de entrada puede evitar muchos ataques comunes, como la inyección SQL y la exposición excesiva de datos. Garantizar que la API solo procese datos válidos y esperados puede reducir el riesgo de vulnerabilidades de seguridad.

Uso de una comunicación segura: utilizar la seguridad de la capa de transporte (TLS) para cifrar los datos en tránsito puede ayudar a proteger la información confidencial de ser interceptada por los atacantes. Garantizar que toda la comunicación entre los clientes y las API esté cifrada es esencial para mantener la confidencialidad y la integridad de los datos.

Auditorías y pruebas de seguridad de API periódicas: realizar auditorías y pruebas de seguridad periódicas puede ayudar a identificar y abordar las vulnerabilidades antes de que los atacantes puedan explotarlas. Las herramientas de pruebas de seguridad automatizadas se pueden integrar en el canal de CI/CD para garantizar una supervisión continua de la seguridad.

Soluciones y puerta de enlace de gestión de API: El uso de soluciones de gestión y puerta de enlace de API puede proporcionar un control centralizado sobre la seguridad de las API. Estas herramientas pueden ayudar a aplicar políticas de seguridad, supervisar el uso de API y detectar posibles amenazas de seguridad.

Implementación de la arquitectura Zero Trust: la adopción de un modelo de seguridad Zero Trust garantiza que ningún usuario o dispositivo sea de confianza de forma predeterminada, independientemente de su ubicación. La verificación continua de identidades y permisos ayuda a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las API.