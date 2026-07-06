Was sind API-Sicherheitsbedrohungen?

Um API-Sicherheitsbedrohungen erfolgreich abzuwehren, sollten Unternehmen mehrere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Starke Authentifizierung und Autorisierung: Durch die Verwendung starker Authentifizierungsmethoden wie OAuth und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) kann sichergestellt werden, dass nur autorisierte Nutzer auf die API zugreifen können. Mit der Implementierung von Autorisierung auf Funktionsebene und der Überprüfung von Autorisierungen auf Objektebene kann der unbefugte Zugriff auf vertrauliche Daten verhindert werden.

Traffic-Analysen in Echtzeit: Die Analyse des Verhaltens des API-Traffics ist entscheidend für den Schutz von APIs, da selbst eine API, die innerhalb der richtigen Parameter arbeitet, missbraucht werden kann. Bei der Traffic-Analyse werden Änderungen im API-Verhalten untersucht, die von den erwarteten Grundwerten abweichen, beispielsweise ein API-Aufruf, der erst in einem Land und dann eine Stunde später aus einem anderen Land erfolgt.

Robuste API-Tests: Die Überprüfung einer API auf Schwachstellen vor Inbetriebnahme ist eine Möglichkeit, den API-Lebenszyklus zu schützen, bevor Probleme überhaupt auftreten. Auf diese Weise können Entwickler mit Innovationen Schritt halten, ohne die Sicherheit der APIs zu beeinträchtigen, die diese Innovationen unterstützen.

API-Gateways: Ein API-Gateway dient als Einstiegspunkt für alle API-Anfragen und verwaltet Aufgaben wie Authentifizierung, Durchsatzbegrenzung, Traffic-Management und Caching, um DDoS-Angriffe in Echtzeit zu verhindern.

Ratenbeschränkung und Drosselung: Ratenbeschränkung und Drosselung können dazu beitragen, DoS- und DDoS-Angriffe zu verhindern, indem die Anzahl der Anfragen begrenzt wird, die eine API in einem bestimmten Zeitraum verarbeiten kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die API auch unter Bedingungen mit hohem Traffic für legitime Nutzer verfügbar bleibt.

Input Validation: Mit der Validierung aller Eingabedaten können viele häufige Angriffe wie SQL-Injection und übermäßige Offenlegung von Daten verhindert werden. Wird sichergestellt, dass nur gültige und erwartete Daten von der API verarbeitet werden, kann das Risiko von Sicherheitslücken verringert werden.

Sichere Kommunikation: Bei Verwendung von TLS (Transport Layer Security) zur Verschlüsselung von Daten während der Übertragung können vertrauliche Informationen vor dem Abfangen durch Angreifer geschützt werden. Um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die gesamte Kommunikation zwischen Clients und APIs verschlüsselt ist.

Regelmäßige Audits und API-Sicherheitstests: Durch regelmäßige Überprüfungen und Tests der Sicherheit können Schwachstellen erkannt und behoben werden, bevor sie von Angreifern ausgenutzt werden können. Automatisierte Sicherheitstesttools können in die CI/CD-Pipeline integriert werden, um eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung zu gewährleisten.

API-Management- und Gateway-Lösungen: Mit API-Management- und Gateway-Lösungen kann die API-Sicherheit zentral gesteuert werden. Diese Tools können Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, die API-Nutzung überwachen und potenzielle Sicherheitsbedrohungen erkennen.

Zero-Trust-Architektur implementieren: Durch die Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitsmodells wird sichergestellt, dass unabhängig vom Standort standardmäßig kein Nutzer oder Gerät vertrauenswürdig ist. Durch die kontinuierliche Überprüfung von Identitäten und Berechtigungen wird sichergestellt, dass nur autorisierte Nutzer auf APIs zugreifen können.