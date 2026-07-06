O que são as ameaças à segurança de APIs?

Para mitigar com sucesso as ameaças à segurança das APIs, as organizações devem adotar várias medidas de segurança.

Autenticação e autorização robustas: o uso de métodos de autenticação robustos, como OAuth e autenticação multifatorial (MFA), pode ajudar a garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso à API. A implementação de autorizações em nível de função e verificações de autorização interrompidas em nível de objeto podem impedir o acesso não autorizado a dados confidenciais.

Análise de tráfego em tempo real: analisar o comportamento do tráfego da API é fundamental para garantir que as APIs estejam protegidas, pois mesmo uma API operando dentro dos parâmetros corretos pode ser usada indevidamente. A análise de tráfego examina alterações no comportamento de APIs que diferem da expectativa de referência, como uma chamada de API originada em um país e, uma hora depois, originada em outro país.

Testes de APIs robustos: avaliar uma API quanto a vulnerabilidades antes de colocá-la em produção é uma forma de proteger o ciclo de vida da API antes mesmo que os problemas comecem. Essa prática ajuda os desenvolvedores a acompanhar o ritmo da inovação sem comprometer a segurança das APIs que sustentam essa inovação.

Gateways de API: um gateway de API serve como ponto de entrada para todas as solicitações de API, gerenciando tarefas como autenticação, limitação de taxa, gerenciamento de tráfego e armazenamento em cache para evitar ataques de DDoS em tempo real.

Restrição e limitação da taxa: a limitação de taxa e o controle de fluxo podem ajudar a prevenir ataques de DoS e de DDoS, limitando o número de solicitações que uma API pode processar em um determinado período de tempo. Isso garante que a API permaneça disponível para usuários legítimos, mesmo em condições de tráfego intenso.

Validação de entrada: a validação de todos os dados inseridos pode impedir muitos ataques comuns, como injeção de SQL e exposição excessiva de dados. Garantir que apenas dados válidos e esperados sejam processados pela API pode reduzir o risco de vulnerabilidades de segurança.

Use comunicação segura: o uso da Transport Layer Security (TLS) para criptografar dados em trânsito pode ajudar a proteger informações confidenciais contra interceptação por invasores. Garantir que todas as comunicações entre clientes e APIs sejam criptografadas é essencial para manter a confidencialidade e a integridade dos dados.

Auditorias regulares e testes de segurança de API: a realização regular de auditorias e testes de segurança pode ajudar a identificar e resolver vulnerabilidades antes que elas possam ser exploradas por invasores. Ferramentas automatizadas de teste de segurança podem ser integradas ao pipeline de CI/CD para garantir o monitoramento contínuo da segurança.

Soluções de gerenciamento e gateway de API: o uso de soluções de gerenciamento e gateway de API pode fornecer controle centralizado sobre a segurança da API. Essas ferramentas podem ajudar a aplicar políticas de segurança, monitorar o uso da API e detectar possíveis ameaças à segurança.

Implemente arquitetura Zero Trust: a adoção de um modelo de segurança Zero Trust garante que nenhum usuário ou dispositivo seja considerado confiável por padrão, independentemente de sua localização. A verificação contínua de identidades e permissões ajuda a garantir que apenas usuários autorizados possam acessar as APIs.