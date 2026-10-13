HIPAA란 무엇일까요?

건강 데이터를 취급하는 비즈니스 관계자를 포함해 모든 헬스케어 기업은 HIPAA의 엄격한 데이터 보안 및 개인정보 보호 규정을 준수해야 합니다. 기업이 HIPAA 적용 대상인 경우 PHI의 접속 및 처리에 영향을 미치는 규정을 준수해야 합니다. 영향을 받는 기업이 HIPAA의 보안 및 개인정보 보호 규정을 위반하면 유출 통지 규정의 적용을 받습니다. 500명 이상의 사용자가 유출의 영향을 받는 경우 인시던트 알림을 OCR에 전달해야 합니다. 유출 세부 정보는 검색 가능한 퍼블릭 웹사이트인 '유출 포털: 보안되지 않은 PHI의 유출에 대한 HHS 장관 통지'를 참조하시기 바랍니다.

HIPAA의 영향을 받는 특정 유형의 기업은 다음과 같습니다.

호텔 및 관광업

HIPAA 개인정보 보호 규정은 병원에서 환자의 개인정보 보호 권리에 대한 명확한 설명을 제공하도록 규정하고 있습니다. 또한, 보안은 환자 데이터 보호의 필수 구성요소이며, HIPAA 규정 45 CFR 164.502(b), 164.514(d)는 적용 대상 기관이 '… 보호되는 건강 정보에 대한 불필요하거나 부적절한 접속 및 공개를 제한하기 위해 필요에 따라 관행을 평가하고 보호 조치를 강화해야 한다'는 요건을 명시하고 있습니다.

따라서 병원에는 무단 데이터 접속의 리스크를 최소화할 수 있는 조치가 필요합니다. 데이터 접속에 대한 제로 트러스트 보안 접근 방식은 병원 환경 내에서 PHI에 대한 리스크를 방어하는 프레임워크를 제공합니다.

비즈니스 관계자

HIPAA에 따른 비즈니스 관계자는 적용 대상 기업을 대신하여 '보호되는 건강 정보(PHI)를 생성, 수신, 유지 관리 또는 전송'하는 모든 비즈니스로 정의됩니다. 여기에는 소프트웨어 공급업체, 클라우드 서비스 사업자, 청구 기관 등의 기업이 포함됩니다. 비즈니스 관계자는 기술적 조치 및 보호 조치를 통해 PHI의 기밀성, 무결성, 접근성을 보호하고 유지해야 합니다. 리스크를 식별하고 PHI를 보호하기 위한 보안 조치는 HIPAA의 필수 요건입니다. 제로 트러스트 플랫폼은 확장된 데이터 생태계 전반에 대한 가시성을 제공함으로써 강력한 보안 조치를 적용해 무단 데이터 접속을 차단합니다.