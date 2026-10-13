Qu'est-ce que la loi HIPAA ?

Toute entité de santé, y compris tout associé commercial traitant des données de santé, doit respecter les règles strictes de confidentialité et de sécurité des données de la loi HIPAA. Si votre organisation relève de la loi HIPAA, vous devrez respecter les réglementations qui affectent l'accès aux informations de santé confidentielles et leur traitement. Si une entité affectée enfreint les règles de sécurité et de confidentialité de la loi HIPAA, elle est liée par les règles de notification des violations. Si plus de 500 utilisateurs sont affectés par une violation, la notification de l'incident doit être transmise à l'OCR. Les détails de la violation sont répertoriés sur un site Web public consultable, « Breach Portal : Notification au secrétaire du HHS de violation d'informations de santé protégées non sécurisées. »

Les types spécifiques d'entreprises concernées par la loi HIPAA sont les suivants :

Hôpitaux

La règle de confidentialité HIPAA exige que les hôpitaux fournissent des explications claires sur les droits des patients en matière de confidentialité. En outre, la sécurité est un élément essentiel de la protection des données des patients, avec la règle HIPAA 45 CFR 164.502(b), 164.514(d) stipulant explicitement que les entités concernées doivent « ... évaluer leurs pratiques et renforcer les mesures de protection nécessaires pour limiter l'accès inutile ou inapproprié aux informations de santé protégées et leur divulgation ».

Les hôpitaux doivent donc prendre des mesures pour minimiser le risque d'accès non autorisé aux données. Une approche de sécurité Zero Trust en matière d'accès aux données fournit le cadre nécessaire pour atténuer les risques pour les PHI dans un environnement hospitalier.

Partenaires commerciaux

Aux termes de la loi HIPAA, un associé commercial désigne toute entreprise qui « crée, reçoit, conserve ou transmet des informations de santé protégées » au nom d'une entité couverte. Cela inclut les entreprises telles que les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs de services cloud et les agences de facturation. Les associés commerciaux sont tenus de protéger et de maintenir la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité des informations de santé protégées à l'aide de mesures techniques et de mesures de protection. La loi HIPAA exige des mesures de sécurité visant à identifier les risques et à sécuriser les informations de santé protégées. Une plateforme Zero Trust offre une visibilité sur un écosystème de données étendu afin d'appliquer des mesures de sécurité robustes pour lutter contre les accès non autorisés aux données.