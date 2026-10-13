医療データを扱うビジネスアソシエイトを含め、あらゆるヘルスケア組織は、HIPAAの厳格なデータセキュリティおよびプライバシールールを満たす必要があります。組織がHIPAAの傘下にある場合、PHIへのアクセスと取り扱いに影響を与える規制を遵守することが求められます。影響を受けた組織がHIPAAのセキュリティおよびプライバシールールに違反した場合、侵害通知ルールによって拘束されます。500人を超えるユーザーが侵害の影響を受けた場合、インシデントの通知をOCRに渡す必要があります。侵害の詳細は、検索可能な一般向けWebサイト「Breach Portal: 安全でない保護された医療情報の漏えいに関するHHS長官への通知」で確認できます。

HIPAAの影響を受ける組織には、次のようなタイプがあります。

病院

HIPAA プライバシールールは、病院が患者のプライバシー権を明確に説明することを義務付けています。さらに、セキュリティは患者データの保護に不可欠な要素であり、HIPAA Rule 45 CFR 164.502(b )、164.514(d)では、対象組織が「保護対象の医療情報への不必要または不適切なアクセスと開示を制限するために、必要に応じてその慣行を評価し、保護対策を強化する」ことを明確に規定しています。

そのため、病院には不正なデータアクセスのリスクを最小限に抑える対策が必要です。データアクセスに対するゼロトラストのセキュリティアプローチは、病院環境内でPHIへのリスクを緩和するためのフレームワークを提供します。

ビジネスアソシエイト

HIPAAに基づくビジネスアソシエイトとは、対象事業体に代わって「保護対象医療情報（PHI）を作成、受信、保守、または送信する」企業を指します。これには、ソフトウェアサプライヤー、クラウド・サービス・プロバイダー、請求代理店などの企業が含まれます。ビジネスアソシエイトは、技術的な対策と安全対策を使用してPHIの機密性、完全性、アクセシビリティを保護し、維持する必要があります。リスクを特定し、PHIのセキュリティを確保するためのセキュリティ対策は、HIPAAの要件です。ゼロトラストプラットフォームは、拡張されたデータエコシステム全体を可視化し、堅牢なセキュリティ対策を適用して不正なデータアクセスを防止します。