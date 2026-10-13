O que é a HIPAA?

Qualquer entidade de saúde, incluindo qualquer associado comercial que esteja lidando com dados de saúde, deve atender às rigorosas regras de segurança e privacidade de dados da HIPAA. Se a sua organização estiver sob o escopo da HIPAA, você deverá cumprir as normas que afetam o acesso e o manuseio de PHI. Se uma entidade afetada violar as regras de segurança e privacidade da HIPAA, ela estará vinculada às regras de notificação de violação. Se mais de 500 usuários forem afetados por uma violação, a notificação do incidente deve ser passada para o OCR. Os detalhes da violação estão listados em um site público pesquisável, o "Portal de violação: Notificação à Secretaria de Violação de Informações Médicas Protegidas Não Seguras da HHS".

Os tipos específicos de organizações que são afetados pela HIPAA incluem os seguintes:

Hospitais

A Regra de Privacidade da HIPAA exige que os hospitais forneçam explicações claras sobre os direitos de privacidade dos pacientes. Além disso, a segurança é um componente essencial para proteger os dados do paciente, com a regra HIPAA 45 CFR 164,502(b), 164,514(d) declarando explicitamente o requisito de que as entidades cobertas devem "... avaliar suas práticas e aprimorar as proteções conforme necessário para limitar o acesso desnecessário ou inadequado e a divulgação de informações de saúde protegidas".

Os hospitais, portanto, devem ter medidas para minimizar o risco de acesso não autorizado a dados. Uma abordagem de segurança Zero Trust para acesso a dados fornece a estrutura para mitigar os riscos às PHI em um ambiente hospitalar.

Associados comerciais

Um associado comercial de acordo com a HIPAA é definido como qualquer empresa que "cria, recebe, mantém ou transmite informações de saúde protegidas (PHI)" em nome de uma entidade coberta. Isso inclui empresas como fornecedores de software, prestadores de serviços de nuvem e agências de cobrança. Os associados comerciais devem proteger e manter a confidencialidade, integridade e acessibilidade das PHI usando medidas e proteções técnicas. As medidas de segurança para identificar riscos e proteger PHI são um requisito da HIPAA. Uma plataforma Zero Trust oferece visibilidade em um ecossistema de dados expandido para aplicar medidas de segurança robustas para proteger contra o acesso não autorizado a dados.