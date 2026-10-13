Che cos'è l'HIPAA?

L'HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) del 1996 è stato concepito per proteggere i dati sanitari o le informazioni sanitarie protette elettronicamente (ePHI). Si tratta di una legge statunitense concepita per fornire gli standard sulla privacy necessari per proteggere le cartelle cliniche dei pazienti e altre informazioni sanitarie. L'HIPAA stabilisce le definizioni di ePHI, regole e policy per l'utilizzo e la condivisione delle ePHI e le sanzioni previste per l'uso improprio o la violazione delle ePHI a parti non autorizzate. Anche se gli obiettivi originali della legge includono la gestione della privacy dei dati tramite l'accesso autorizzato e la garanzia della portabilità delle ePHI per semplificare le modifiche ai piani assicurativi, l'HIPAA ha stabilito una policy fondamentale da utilizzare in base alle esigenze del settore.

La legge è più importante che mai oggi, poiché le ePHI sono incluse nella maggior parte dei formati standard di scambio dei dati sanitari, con tutte le parti (inclusi i criminali) interessate all'accesso ai dati sensibili. Un rapporto del 2023 stilato dall'ufficio dedicato alla sicurezza delle informazioni del dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS) degli Stati Uniti mostra una tendenza al rialzo nel numero di violazioni di dati sanitari tra il 2012 e il 2021. Il rapporto evidenzia anche che le violazioni dei dati sanitari sono raddoppiate nei tre anni precedenti. Gli istituti sanitari e gli enti associati, come le compagnie di assicurazioni, devono tutelare le informazioni sanitarie protette (PHI) di cui dispongono, il che rende queste organizzazioni un bersaglio allettante per i criminali informatici. Gli attacchi informatici contro il settore sanitario includono l'insidiosa minaccia di ransomware e problemi di sicurezza dei dati, che spesso iniziano con accessi non autorizzati e la mancanza di controlli degli accessi basati sul privilegio minimo.