Was ist HIPAA?

Jede Gesundheitseinrichtung, einschließlich aller Geschäftspartner, die Gesundheitsdaten verarbeiten, muss die strengen Datenschutzregeln des HIPAA einhalten. Wenn Ihr Unternehmen unter den HIPAA fällt, wird erwartet, dass Sie sich an Vorschriften halten, die den Zugriff auf und Umgang mit PHI betreffen. Wenn ein betroffenes Unternehmen gegen die Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen des HIPAA verstößt, ist es an die Meldepflichten bei Verstößen gebunden. Wenn mehr als 500 Nutzer von einem Verstoß betroffen sind, muss die Meldung des Vorfalls an das OCR weitergeleitet werden. Die Details der Sicherheitsverletzung sind auf einer durchsuchbaren öffentlichen Website aufgeführt –„Breach Portal: Notice to the Secretary of HHS Breach of Unsecured Protected Health Information.”

Zu den spezifischen Arten von Organisationen, die dem HIPAA unterliegen, gehören die folgenden:

Krankenhäuser

Die HIPAA-Datenschutzregel schreibt vor, dass Krankenhäuser die Datenschutzrechte von Patienten klar erklären. Darüber hinaus ist die Sicherheit ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes von Patientendaten, da die HIPAA-Regel 45 CFR 164.502(b) und 164.514(d) explizit vorschreibt, dass die betroffenen Entitäten „ihre Praktiken bewerten und die Schutzmaßnahmen nach Bedarf verbessern müssen, um unnötigen oder unangemessenen Zugriff auf geschützte Gesundheitsdaten und deren Offenlegung einzuschränken“.

Krankenhäuser müssen daher über Maßnahmen verfügen, um das Risiko eines unbefugten Datenzugriffs zu minimieren. Ein Zero-Trust-Sicherheitsansatz für den Datenzugriff bietet das Framework, um die Risiken für PHI innerhalb einer Krankenhausumgebung zu mindern.

Geschäftspartner

Ein Geschäftspartner im Sinne des HIPAA ist definiert als jedes Unternehmen, das im Auftrag einer betroffenen Einrichtung „geschützte Gesundheitsdaten (PHI) erstellt, empfängt, verwaltet oder übermittelt“. Dazu gehören Unternehmen wie Softwareanbieter, Cloud-Service-Anbieter und Rechnungsagenturen. Geschäftspartner sind verpflichtet, die Vertraulichkeit, Integrität und Zugänglichkeit von PHI durch technische und Schutzmaßnahmen zu schützen und aufrechtzuerhalten. Sicherheitsmaßnahmen zur Erkennung von Risiken und zur Sicherung von PHI sind eine Anforderung der HIPAA. Eine Zero-Trust-Plattform bietet Transparenz in einem erweiterten Datenökosystem, um robuste Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden und so den Schutz vor unbefugtem Datenzugriff zu verbessern.