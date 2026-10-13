¿Qué es la HIPAA?

Cualquier entidad sanitaria, incluido cualquier socio comercial que gestione datos sanitarios, debe cumplir las estrictas normas de privacidad y seguridad de datos de la ley HIPAA. Si su organización entra en el ámbito de la ley HIPAA, se espera que cumpla con las regulaciones que afectan el acceso y manejo de PHI. Si una entidad afectada incumple las reglas de seguridad y privacidad de HIPAA, estará vinculada por las reglas de notificación de infracciones. Si más de 500 usuarios se ven afectados por una infracción, la notificación del incidente se debe transferir a OCR. Los detalles de la vulneración se enumeran en un sitio web público en el que se pueden realizar búsquedas, «Portal de filtraciones: Aviso al Secretario del departamento de filtraciones de información sanitaria protegidade de HHS».

Entre los tipos específicos de organizaciones que se ven afectadas por la ley HIPAA se incluyen los siguientes:

Hospitales

La Regla de Privacidad de la ley HIPAA exige que los hospitales proporcionen explicaciones claras de los derechos de privacidad de los pacientes. Además, la seguridad es un componente esencial en la protección de los datos de los pacientes, con la norma HIPAA 45 CFR 164.502(b), 164.514(d), que establece explícitamente el requisito de que las entidades cubiertas deben «…evaluar sus prácticas y mejorar las salvaguardias según sea necesario para limitar el acceso innecesario o inapropiado a la información de salud protegida y su divulgación».

Por lo tanto, los hospitales deben adoptar medidas para minimizar el riesgo de acceso no autorizado a los datos. Un enfoque de seguridad Zero Trust para el acceso a los datos proporciona el marco para mitigar los riesgos de la PHI en un entorno hospitalario.

Socios comerciales

Un socio comercial de acuerdo a la ley HIPAA se define como cualquier negocio que «crea, recibe, mantiene o transmite información médica protegida (PHI)» en nombre de una entidad cubierta. Esto incluye empresas como proveedores de software, proveedores de servicios en la nube y agencias de facturación. Los socios comerciales están obligados a proteger y mantener la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la PHI mediante medidas técnicas y salvaguardias. Las medidas de seguridad para identificar el riesgo y proteger la PHI son un requisito de la ley HIPAA. Una plataforma Zero Trust proporciona visibilidad a través de un ecosistema de datos ampliado para aplicar medidas de seguridad sólidas con el fin de evitar el acceso no autorizado a los datos.