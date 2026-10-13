任何医疗保健实体（包括处理健康数据的业务伙伴）都必须遵守 HIPAA 严格的数据安全和隐私规则。如果您的企业受 HIPAA 保护，则需要遵守影响 PHI 访问和处理的法规。如果受影响实体违反了 HIPAA 安全和隐私规则，则需遵循泄露通知规则处理。如有超过 500 名用户受到数据泄露影响，必须将事件通知上报至民权办公室。泄露详细信息列于可搜索的公共网站“泄露门户：致 HHS 部长关于未加密受保护健康信息泄露的通知”中。

受 HIPAA 影响的特定类型的企业包括以下类型：

医院

《HIPAA 隐私规则》要求医院清晰阐明患者的隐私权。此外，安全是保护患者数据的重要组成部分，HIPAA 规则 45 CFR 164.502(b)、164.514(d) 明确规定，受监管实体必须做到：“…评估其实践，并在必要时加强保护措施，以限制对受保护健康信息的不必要或不适当的访问和披露。”

医院必须采取措施，尽可能降低未经授权的数据访问风险。Zero Trust 数据访问安全方法提供了一种框架，降低医院环境中 PHI 面临的风险。

业务伙伴

HIPAA 中的“业务伙伴”被定义为代表受保护实体“创建、接收、维护或传输受保护健康信息 (PHI)”的任何企业。软件供应商、云服务提供商和计费机构等公司也包括在内。业务伙伴必须使用技术措施和防护措施，来保护和维护 PHI 的机密性、完整性和可访问性。HIPAA 的要求之一就是实施安全措施来识别风险、保护 PHI。Zero Trust 平台可在扩展的数据生态系统中提供监测能力，以应用强大的安全措施来防范未经授权的数据访问。