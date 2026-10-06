금융 서비스 업계는 끊임없이 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 전환을 빠르게 도입하고 있습니다. 금융 기관은 인공 지능 및 빅 데이터 애널리틱스와 같은 디지털 기능을 사용해 혁신적인 상품을 제공하고, 비용을 절감하고, 고객에게 더욱 개인 맞춤화되고 효율적인 서비스를 제공할 수 있습니다.

동시에 디지털 전환은 사이버 공격의 리스크도 증가시킵니다. 이렇게 증가하는 문제에 대응하려면 모든 디지털 전환 전략에 사이버 보안을 반드시 포함시켜야 합니다. 금융 서비스 기업은 악성 공격자로부터 고객의 데이터와 자산을 보호하기 위해 시스템의 보안과 안정성을 확보해야 합니다.

아시아의 유명한 시중 은행 한 곳은 API 보안 체계를 강화하기 위해 서둘러 Noname Security(현재 Akamai가 인수한 기업)를 찾았습니다. API 유출은 놀라운 속도로 이루어지고 있습니다. Tech Wire Asia는 “오늘날 사이버 인시던트 13건 중 1건은 API 보안 취약점이 원인일 수 있다.”라고 지적했으며, “API 취약점으로 인해 기업이 연간 최대 750억 달러의 비용을 지출하고 있다.”고 강조했습니다.

해당 은행 7000억 달러가 넘는 총 자산, 5000여 곳의 기업 고객, 자산 관리에서 세계적인 명성을 가지고 있기 때문에 가능한 한 빨리 모든 API 취약점을 해결해야 했습니다.