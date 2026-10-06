Entidad financiera

El sector de los servicios financieros está adoptando rápidamente la transformación digital para seguir siendo competitivo en un mercado en constante evolución. Gracias al uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de big data, las instituciones financieras pueden ofrecer productos innovadores, reducir costes y proporcionar servicios más personalizados y eficientes a sus clientes.

No obstante, la transformación digital conlleva al mismo tiempo un mayor riesgo de ciberataques. Para combatir este problema creciente, la ciberseguridad es ahora una parte esencial de cualquier estrategia de transformación digital. Las empresas de servicios financieros deben asegurarse de que sus sistemas sean seguros y resilientes para proteger los datos y activos de sus clientes frente a los atacantes.

Uno de los principales bancos comerciales de Asia recurrió a Noname Security (ahora una empresa de Akamai) para reforzar su estrategia de seguridad de API. Las brechas de las API han alcanzado niveles alarmantes: Tech Wire Asia señala que "hoy en día, hasta 1 de cada 13 ciberincidentes pueden atribuirse a la poca seguridad de las API". También recalca que "las vulnerabilidades de las API cuestan a las empresas hasta 75 000 millones de dólares al año".

Así, si tenemos en cuenta que nuestro cliente tiene más de 700 000 millones de dólares en activos totales, más de 5000 clientes corporativos y una gran reputación a nivel mundial en el sector de la gestión patrimonial, era imprescindible abordar todas las vulnerabilidades de las API lo antes posible.