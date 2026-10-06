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Entidad financiera

Un banco protege sus iniciativas digitales detectando las API ocultas, evaluando y mitigando los riesgos de las API y cumpliendo con las normativas.

Logotipo de la empresa de servicios financieros

Ubicación

Asia

Sector

Servicios financieros

Resultados clave

  • Visibilidad completa
  • Mejora de la estrategia de seguridad
  • Iniciativas digitales seguras

Solución

API Security
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El sector de los servicios financieros está adoptando rápidamente la transformación digital para seguir siendo competitivo en un mercado en constante evolución. Gracias al uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de big data, las instituciones financieras pueden ofrecer productos innovadores, reducir costes y proporcionar servicios más personalizados y eficientes a sus clientes.

No obstante, la transformación digital conlleva al mismo tiempo un mayor riesgo de ciberataques. Para combatir este problema creciente, la ciberseguridad es ahora una parte esencial de cualquier estrategia de transformación digital. Las empresas de servicios financieros deben asegurarse de que sus sistemas sean seguros y resilientes para proteger los datos y activos de sus clientes frente a los atacantes.

Uno de los principales bancos comerciales de Asia recurrió a Noname Security (ahora una empresa de Akamai) para reforzar su estrategia de seguridad de API. Las brechas de las API han alcanzado niveles alarmantes: Tech Wire Asia señala que "hoy en día, hasta 1 de cada 13 ciberincidentes pueden atribuirse a la poca seguridad de las API". También recalca que "las vulnerabilidades de las API cuestan a las empresas hasta 75 000 millones de dólares al año".

Así, si tenemos en cuenta que nuestro cliente tiene más de 700 000 millones de dólares en activos totales, más de 5000 clientes corporativos y una gran reputación a nivel mundial en el sector de la gestión patrimonial, era imprescindible abordar todas las vulnerabilidades de las API lo antes posible.

Necesidad de una mayor visibilidad de las API y sus riesgos

La institución ya había implementado una plataforma de gestión de API para la autenticación y el control del tráfico, pero había dudas sobre su capacidad para evitar el uso indebido de las API y los ciberataques. Aunque las puertas de enlace de API proporcionan controles de seguridad básicos muy necesarios, lamentablemente no son suficientes para proteger adecuadamente a las organizaciones frente a las amenazas específicas de las API.

Por ejemplo, la autorización a nivel de objeto comprometida, también conocida como BOLA por sus siglas en inglés, aparece como tráfico normal de API en las puertas de enlace. Esta falta de contexto entre las solicitudes y las respuestas de API permite que los ataques BOLA pasen sin ser detectados y accedan a servicios de back-end esenciales. Este defecto no solo puede dejar a las organizaciones vulnerables a los ataques BOLA, sino que también puede abrir la puerta a otras amenazas y al uso indebido de la lógica empresarial.

Otra limitación de la visibilidad tenía que ver con la precisión del inventario de API. Al igual que la mayoría de las grandes organizaciones, el banco tenía problemas relacionados con la presencia de API desconocidas en su entorno. La realidad es la siguiente: las empresas gestionan miles de API, muchas de las cuales no se enrutan a través de un proxy, como una puerta de enlace de API. A estas API se las conoce como API no autorizadas o API zombis, y es probable que las implementaran antiguos empleados antes de que la organización se tomara en serio la seguridad de API. En cualquier caso, la puerta de enlace de API del banco no podía verlas, por lo que era muy fácil subestimar el verdadero número de API que tenían.

Superar el reto de seguridad de las API

La organización implementó la completa plataforma Noname API Security (ahora parte de Akamai API Security) que incluía soluciones para la gestión de la situación de las API, la protección del tiempo de ejecución y la realización de pruebas en el entorno. El nivel de seguridad del cliente mejoró exponencialmente, ya que ahora es capaz de detectar y corregir vulnerabilidades para uno de los vectores de amenaza menos conocidos del mundo.

Ahora, las API desconocidas se pueden detectar y examinar en la plataforma, lo que otorga una visibilidad completa y permite mitigar los riesgos. La institución ha reducido drásticamente la proliferación de API y ha mejorado sus niveles de cumplimiento, ya que Akamai API Security clasifica los datos confidenciales para ayudar a cumplir normativas como el RGPD y la HIPAA, entre otras.

El banco también tiene ahora la capacidad de detener los ataques en tiempo real y proteger los activos de datos de los clientes. La solución de protección del tiempo de ejecución detecta y prioriza de forma inteligente las amenazas potenciales mientras supervisa continuamente la actividad de las API. Gracias a la integración con firewalls de aplicaciones web, puertas de enlace de API, herramientas de gestión de eventos e información de seguridad, sistemas de gestión de servicios de tecnología de la información y otras soluciones de flujo de trabajo, nuestra plataforma permite la corrección de amenazas de forma manual, semiautomática o automática.

Resultados

Las API se han convertido rápidamente en el vector de ataque preferido de los hackers, y el número de ofensivas no parece que vaya a reducirse. Por ejemplo, observamos "un crecimiento interanual del 257 % en los ataques contra API y aplicaciones web dirigidos a instituciones de servicios financieros" en 2022. No obstante, la empresa de servicios financieros estará preparada para no convertirse en una estadística más y defenderse de esta tendencia gracias a Akamai API Security. En particular, los equipos de seguridad del cliente comprenderán mejor los peligros que presentan las API y podrán crear sistemas aún más seguros.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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