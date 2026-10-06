Empresa financeira

O setor de serviços financeiros está rapidamente adotando a transformação digital para se manter competitivo em um mercado em constante evolução. Ao usar recursos digitais, como inteligência artificial e análise de big data, as instituições financeiras podem oferecer produtos inovadores, reduzir custos e fornecer serviços mais personalizados e eficientes aos clientes.

Ao mesmo tempo, a transformação digital traz consigo um maior risco de ataques cibernéticos. Para combater esse problema crescente, a cibersegurança é agora parte essencial de qualquer estratégia de transformação digital. As empresas de serviços financeiros devem garantir que seus sistemas sejam seguros e resilientes para proteger os dados e ativos dos clientes contra agentes mal-intencionados.

Um dos principais bancos comerciais da Ásia rapidamente procurou a Noname Security (agora uma empresa Akamai) para ajudar a fortalecer sua postura de segurança de APIs. As violações de API atingiram taxas alarmantes; a Tech Wire Ásia apontou que “hoje, 1 em cada 13 incidentes cibernéticos podem ser atribuídos à insegurança das APIs.” Eles também enfatizam que "as vulnerabilidades de APIs custam às empresas até US$ 75 bilhões anualmente".

Considerando que nosso cliente tem mais de US$ 700 bilhões em total de ativos, mais de 5.000 clientes corporativos e uma reputação de gerenciamento patrimonial mundialmente renomada, era imperativo que todas as vulnerabilidades de APIs fossem abordadas o mais rápido possível.