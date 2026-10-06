Finanzunternehmen

Die Finanzdienstleistungsbranche setzt zunehmend auf die digitale Transformation, um in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten wie künstlicher Intelligenz und Big-Data-Analysen können Finanzinstitute innovative Produkte anbieten, Kosten senken und ihren Kunden individuellere und effizientere Dienstleistungen bieten.

Gleichzeitig bringt die digitale Transformation ein erhöhtes Risiko für Cyberangriffe mit sich. Um dieses wachsende Problem zu bekämpfen, ist Cybersicherheit heute ein wesentlicher Bestandteil jeder Strategie zur digitalen Transformation. Finanzdienstleistungsunternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Systeme sicher und widerstandsfähig sind, um die Daten und Vermögenswerte ihrer Kunden vor böswilligen Akteuren zu schützen.

Eine der führenden Geschäftsbanken Asiens wandte sich schnell an Noname Security (jetzt ein Akamai-Unternehmen), um ihre API-Sicherheitslage zu verbessern. API‑Sicherheitsverletzungen haben alarmierende Ausmaße erreicht: Tech Wire Asia wies darauf hin, dass „heute bis zu 1 von 13 Cybervorfällen auf API‑Unsicherheit zurückzuführen ist“. Außerdem wurde betont, dass „API-Schwachstellen Unternehmen jährlich bis zu 75 Milliarden US-Dollar kosten“.

Da unser Kunde über Vermögenswerte von insgesamt mehr als 700 Milliarden US-Dollar, über 5.000 Firmenkunden und einen weltweit renommierten Ruf im Bereich der Vermögensverwaltung verfügt, war es unerlässlich, alle API-Schwachstellen so schnell wie möglich zu beheben.