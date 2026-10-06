L'organizzazione ha implementato la piattaforma Noname API Security completa (ora parte di Akamai API Security), incluse le soluzioni per la gestione del sistema delle API, la protezione del runtime e l'esecuzione dei test nel suo ambiente. Il livello di sicurezza del cliente è migliorato in modo esponenziale: ora l'organizzazione è in grado di rilevare e mitigare le vulnerabilità legate ad uno dei vettori di attacco meno conosciuti al mondo.

Ora è inoltre possibile individuare e rilevare le API sconosciute all'interno della piattaforma, raggiungendo un livello completo di visibilità e mitigazione dei rischi. L'istituzione ha ridotto notevolmente la proliferazione delle sue API e ha migliorato il processo di conformità in quanto Akamai API Security classifica i dati sensibili per aiutare a soddisfare i requisiti dei regolamenti vigenti, come il GDPR, l'HIPAA e molti altri.

La banca ora ha anche la capacità di bloccare gli attacchi in tempo reale e di proteggere i dati dei clienti. La soluzione di protezione del runtime rileva e classifica in modo intelligente le potenziali minacce assegnando le priorità necessarie e monitorando continuamente, nel contempo, l'attività delle API. Integrandosi con le soluzioni WAF (Web Application Firewall), i gateway API, i processi SIEM (Security Information and Event Management) e ITSM (Information Technology Service Management) e altri strumenti dei workflow, la nostra piattaforma consente di mitigare le minacce manualmente o automaticamente (oppure con una combinazione di queste modalità).