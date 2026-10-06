Il settore dei servizi finanziari sta rapidamente adottando la trasformazione digitale per rimanere competitivo in un mercato in continua evoluzione. Utilizzando le funzionalità digitali come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data, le istituzioni finanziarie sono in grado di offrire prodotti innovativi, ridurre i costi e fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro clienti.
Allo stesso tempo, tuttavia, la trasformazione digitale porta con sé un maggior rischio di subire attacchi informatici. Per combattere questo problema crescente, la cybersicurezza è diventata ora parte essenziale di ogni strategia di trasformazione digitale. Le società di servizi finanziari devono garantire che i propri sistemi siano sicuri e resilienti per proteggere i dati e le risorse dei loro clienti dai criminali.
Una delle più importanti banche commerciali dell'Asia si è rivolta rapidamente a Noname Security (ora acquisita da Akamai) per rafforzare il proprio sistema di sicurezza delle API. Le violazioni delle API sono aumentate con una velocità allarmante: Tech Wire Asia ha segnalato che "oggi, su 13 incidenti informatici, 1 può essere attribuito ad una vulnerabilità delle API", sottolineando anche che "le vulnerabilità delle API costano alle aziende fino a 75 miliardi di dollari all'anno".
Considerando che i nostri clienti dispongono di più di 700 miliardi di dollari di risorse in totale, oltre 5000 clienti aziendali e una reputazione nella gestione patrimoniale rinomata a livello internazionale, era fondamentale garantire di riuscire a mitigare tutte le vulnerabilità delle API nel minor tempo possibile.