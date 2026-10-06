Société financière

Le secteur des services financiers adopte rapidement la transformation digitale pour rester compétitif sur un marché en constante évolution. En utilisant des capacités digitales telles que l'intelligence artificielle et l'analyse de Big Data, les institutions financières sont en mesure d'offrir des produits innovants, de réduire les coûts et de fournir des services plus personnalisés et efficaces à leurs clients.

Mais la transformation digitale s'accompagne d'un risque accru de cyberattaques. Pour lutter contre ce problème croissant, la cybersécurité joue aujourd'hui un rôle essentiel dans toute stratégie de transformation digitale. Les entreprises de services financiers doivent s'assurer que leurs systèmes sont sécurisés et résilients pour protéger les données et les actifs de leurs clients contre les acteurs malveillants.

L'une des principales banques commerciales asiatiques a rapidement fait appel à Noname Security (désormais une entreprise Akamai) pour l'aider à renforcer sa sécurité des API. Les violations d'API se sont développées à un rythme alarmant ; selon Tech Wire Asia, « à l'heure actuelle, 1 cyber-incident sur 13 peut être attribué au manque de sécurité des API ». Le site Web souligne également que « les vulnérabilités des API coûtent aux entreprises jusqu'à 75 milliards de dollars par an ».

Étant donné que notre client possède au total plus de 700 milliards de dollars d'actifs, quelque 5 000 clients professionnels et une réputation de gestion de patrimoine de renommée internationale, il était impératif que toutes les vulnérabilités des API soient corrigées dès que possible.