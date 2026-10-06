この金融機関ではすでに認証とトラフィック制御のためのAPI管理プラットフォームを展開していましたが、APIの悪用とサイバー攻撃を防止する能力に疑問が生じていました。APIゲートウェイは必須かつ基本的なAPIセキュリティ制御を提供しますが、残念ながらAPI特有の脅威から組織を適切に保護するためには不十分です。

たとえば、ゲートウェイはBroken Object Level Authorization（BOLA）を通常のAPIトラフィックとして認識します。APIリクエストと応答の間の状況を認識する機能がないため、BOLA攻撃は検知されずに通過し、重要なバックエンドサービスにアクセスできます。この欠陥により、組織はBOLAに対して脆弱なままになるだけでなく、他の攻撃やビジネスロジックの悪用が生じる可能性があります。

可視性に関するもう1つの制約は、正確なAPIインベントリの維持にあります。ほとんどの大規模組織と同様に、この銀行も自社環境内の未知のAPIに悩まされていました。現実として、企業は何千ものAPIを管理しており、その多くはAPIゲートウェイなどのプロキシを介してルーティングされていません。このようなAPIを「不正API」または「ゾンビAPI」と呼びます。これらのAPIは、おそらくは元従業員が展開したか、組織がAPIセキュリティを重視するようになる前に展開されたものです。理由の如何に関わらず、この銀行のAPIゲートウェイはこれらのAPIを認識できなかったため、社内のAPIの実際の数を過小評価しやすくなっていました。