金融サービス業界は、急速にデジタルトランスフォーメーションを受け入れ、進化し続ける市場で競争力を維持しています。人工知能やビッグデータ分析などのデジタル機能を使用することで、金融機関は革新的な商品を提供し、コストを削減し、よりパーソナライズされた効率的なサービスを顧客に提供することができます。
一方、デジタルトランスフォーメーションによってサイバー攻撃のリスクも高まります。このような拡大する問題に対処する上で、サイバーセキュリティはデジタルトランスフォーメーション戦略の重要な要素となっています。金融サービス企業は、自社のシステムを安全でレジリエントなものにして、顧客のデータと資産を攻撃者から守る必要があります。
アジアのある大手商業銀行は、APIセキュリティポスチャを強化するために、Noname Security（現在はAkamai傘下）に着目しました。API侵害の勢いは驚異的です。Tech Wire Asiaは、「現在、サイバーインシデントの13件に1件はAPIセキュリティの欠如に起因している可能性がある」と指摘しています。また、「APIの脆弱性により、企業は年間で最大750億ドルのコストを負担している」と強調しています。
Akamaiのお客様であるこの企業は、総資産7,000億ドル以上、法人顧客数5,000社以上であり、世界的に有名なウェルスマネジメントの評判を考慮すると、すべてのAPIの脆弱性にできるだけ早く対処する必要がありました。