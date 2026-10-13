Então, tudo começa com a minha esposa. Ela começou a vender na Amazon, e eu ajudava após meu trabalho regular com operações, e eu estava simplesmente sobrecarregado com arquivos CSV, criando relatórios e reportando para a CEO, para minha esposa. Eu sabia que tinha que haver uma maneira melhor de criar relatórios e obter dados. E foi isso que me levou ao que agora conhecemos como Gorilla ROI.



Nossa proposta de venda exclusiva é que não temos nenhum painel, não temos uma interface de usuário. Obtemos os dados de diferentes plataformas de comércio eletrônico e os entregamos diretamente em uma planilha do Google para que as pessoas comecem a trabalhar com eles e manipulá-los. Isso elimina muito trabalho e simplifica e automatiza o processo para as pessoas que vendem on-line.



Sendo uma empresa pequena, estávamos procurando uma solução de nuvem que oferecesse o melhor equilíbrio entre custo e benefícios. O maior problema que encontrávamos era que o preço era muitas vezes imprevisível. Fomos capazes de tomar uma decisão muito objetiva somente com base no preço.



Sabíamos que precisávamos disso, disso, disso, disso e disso. O preço da Akamai seria esse, esse, esse. E, em seguida, comparamos facilmente com a AWS e o Azure, e a Akamai, sem dúvidas, os superou.



Nos estágios iniciais, ainda estávamos incertos, à medida que estávamos fazendo a transição para o TiDB, sobre exatamente quantos recursos e quanta tensão o sistema seria capaz de lidar e seria capaz de executar.



E a Akamai realmente nos deu recursos adicionais para testar todo o sistema em um cenário real. Esse apoio nos impressionou.



Eu nunca receberia esse tipo de suporte da AWS ou mesmo de outros concorrentes, e isso realmente nos ajudou a validar a migração em escala sem ultrapassar nosso orçamento. E a Akamai, com os recursos adicionais, agora continua lançando novos recursos e serviços. Além disso, ter um contato dedicado na Akamai para atender a algumas de nossas necessidades, é uma vantagem significativa.