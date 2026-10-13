A Gorilla ROI é uma start-up enxuta em uma missão poderosa: transformar os dados de comércio eletrônico mais complicados em insights limpos que os vendedores podem realmente usar. Fundada pelo CEO Jae Jun, após tentar expandir um negócio no marketplace da Amazon, a Gorilla ROI elimina os painéis e a desordem, fornecendo dados de mercado em tempo real diretamente para a ferramenta preferida dos vendedores: Planilhas Google. Ao substituir soluções de hospedagem baratas pelos serviços de computação em nuvem da Akamai, ela ganhou uma infraestrutura confiável e econômica apoiada por suporte ágil e uma base para o crescimento.
"A Akamai tem sido previsível e confiável, exatamente o que precisamos em nossa infraestrutura. Tudo funciona, como uma boa base deve funcionar."— Jae Jun, CEO, Gorilla ROI
Transformando o caos das planilhas em insights limpos e confiáveis
Sem painéis, sem enrolação: apenas dados limpos no local onde os vendedores trabalham
"Após várias horas, eu ficava esgotado tentando ajudar minha esposa a administrar sua loja na Amazon. Sobrecarregado com CSVs, eu pensava que tinha que haver uma maneira melhor", lembrou Jun. A Gorilla ROI nasceu dessa frustração. Hoje, ela oferece suporte a centenas de vendedores on-line com integrações de dados rápidas, limpas e automatizadas em plataformas como Amazon e Shopify.
O que torna a Gorilla ROI única é a ausência de um painel e de uma interface de usuário confusa. "Nós apenas fornecemos dados confiáveis nas Planilhas Google, onde nossos usuários já trabalham", disse Jun.
Com apenas cinco engenheiros e dois designers de experiência de usuário, a equipe da Gorilla ROI construiu uma infraestrutura de back-end de alto desempenho para impulsionar essa experiência leve e poderosa. A simplicidade da experiência do usuário oculta a complexidade técnica dos bastidores. A Gorilla ROI processa grandes volumes de dados com inserções, exclusões e cálculos em tempo real: tudo isso mantendo o tempo de atividade dos clientes que tomam decisões de negócios em tempo real.
A escolha da Akamai em vez da AWS e do Azure
Em seus primeiros dias, a Gorilla ROI precisava de uma infraestrutura que fosse poderosa e econômica. "Nós começamos do zero. Todo mundo presume que você vai usar a AWS ou o Azure, mas não poderíamos arcar com custos imprevisíveis", disse Jun. "Precisávamos de algo estável que pudéssemos prever facilmente."
Jun e sua equipe tentaram soluções de hospedagem de baixo custo, mas o tempo de inatividade e o desempenho inconsistente os forçaram a procurar outras soluções. O CTO da empresa teve experiência com a Linode, agora Akamai Cloud, e apreciou o desempenho consistente e os custos previsíveis.
Desafios técnicos gerenciados com simplicidade
À medida que a Gorilla ROI cresceu, seus desafios técnicos também cresceram. "O desenvolvimento de software é como um projeto de construção interminável", disse Jun. A equipe começou com o Percona XtraDB para alta disponibilidade, mas teve gargalos e tempo de inatividade. A Gorilla ROI acabou migrando para o TiDB, que resolveu atrasos de inserção e exclusão, e tornou a adição de nós de banco de dados um processo de horas em vez de dias.
"Com a Akamai, testamos nosso novo banco de dados e validamos a migração em escala com cenários reais usando recursos adicionais que eles nos deram. Esse apoio nos surpreendeu. Não conseguimos obter esse nível de suporte da AWS ou de outros hiperescaladores", disse Jun.
Para dados não estruturados, a Gorilla ROI conta com o MongoDB. Tudo tem suporte dos NodeBalancers, das VMs e instâncias de computação compartilhadas da computação em nuvem da Akamai. "A implantação é rápida e fácil. Não precisamos de especialistas caros ou de uma equipe enorme para manter as coisas funcionando."
Decisão de ficar com a Akamai após a aquisição
Depois que a Akamai adquiriu a Linode, Jun teve suas dúvidas. "Você se preocupa que uma grande empresa signifique mais burocracia, custos mais altos e menos suporte pessoal. Mas foi o contrário. Ainda temos ferramentas poderosas e simples de usar e agora temos acesso a ainda mais recursos e serviços ainda melhores.”
Ter uma linha direta para a equipe de suporte da Akamai, em vez de um sistema genérico de tíquetes, foi uma grande vitória. "Uma palavra que eu usaria para descrever nossa equipe de contas da Akamai é 'apoio'. Eles estiveram conosco em cada passo do caminho", continuou.
Potencialização da agilidade e da escala para os desenvolvedores
Jun dá os créditos à Akamai pela possibilidade de sua equipe se manter enxuta e ágil. "Não precisamos de certificações caras ou experiências de nicho para gerenciar nossa infraestrutura. Todo mundo em nossa equipe entende o sistema, o que significa mais redundância, menos risco e custos de pessoal mais baixos."
A infraestrutura foi projetada para permitir que a Gorilla ROI se mova rapidamente. "Podemos criar e remover novas instâncias de computação de forma rápida e fácil, conforme necessário. Esse tipo de flexibilidade nos permite focar proativamente na inovação em vez de abordar nossas necessidades de forma reativa", disse.
Navegação tranquila: do caos à confiança
Antes de mudar para a Akamai, Jun se lembra de lidar com "incêndios" e tempo de inatividade constantes. "Nosso CTO nem podia aproveitar as férias. Ele sempre estava de plantão tentando corrigir problemas do servidor. Agora, ele sabe que a Akamai cuida de tudo. Simplesmente funciona."
Essa mudança transformou as operações da Gorilla ROI. A infraestrutura agora suporta silenciosamente tudo em segundo plano e é previsível, confiável e econômica.
"A arquitetura deve ser como a base de uma casa. Você não quer pensar sobre isso todos os dias. Ela deve ser estável e funcionar", disse Jun. "É exatamente isso que a Akamai nos proporciona."
Transcrição do vídeo
Então, tudo começa com a minha esposa. Ela começou a vender na Amazon, e eu ajudava após meu trabalho regular com operações, e eu estava simplesmente sobrecarregado com arquivos CSV, criando relatórios e reportando para a CEO, para minha esposa. Eu sabia que tinha que haver uma maneira melhor de criar relatórios e obter dados. E foi isso que me levou ao que agora conhecemos como Gorilla ROI.
Nossa proposta de venda exclusiva é que não temos nenhum painel, não temos uma interface de usuário. Obtemos os dados de diferentes plataformas de comércio eletrônico e os entregamos diretamente em uma planilha do Google para que as pessoas comecem a trabalhar com eles e manipulá-los. Isso elimina muito trabalho e simplifica e automatiza o processo para as pessoas que vendem on-line.
Sendo uma empresa pequena, estávamos procurando uma solução de nuvem que oferecesse o melhor equilíbrio entre custo e benefícios. O maior problema que encontrávamos era que o preço era muitas vezes imprevisível. Fomos capazes de tomar uma decisão muito objetiva somente com base no preço.
Sabíamos que precisávamos disso, disso, disso, disso e disso. O preço da Akamai seria esse, esse, esse. E, em seguida, comparamos facilmente com a AWS e o Azure, e a Akamai, sem dúvidas, os superou.
Nos estágios iniciais, ainda estávamos incertos, à medida que estávamos fazendo a transição para o TiDB, sobre exatamente quantos recursos e quanta tensão o sistema seria capaz de lidar e seria capaz de executar.
E a Akamai realmente nos deu recursos adicionais para testar todo o sistema em um cenário real. Esse apoio nos impressionou.
Eu nunca receberia esse tipo de suporte da AWS ou mesmo de outros concorrentes, e isso realmente nos ajudou a validar a migração em escala sem ultrapassar nosso orçamento. E a Akamai, com os recursos adicionais, agora continua lançando novos recursos e serviços. Além disso, ter um contato dedicado na Akamai para atender a algumas de nossas necessidades, é uma vantagem significativa.
Transcrição do vídeo
Crescimento dos negócios em uma base confiável
A infraestrutura v2 da Gorilla ROI agora está ativa, com suporte dos serviços de computação em nuvem da Akamai. Ela foi projetada para suportar milhares de usuários sem perda de desempenho. "Costumávamos ter dificuldade em dimensionar para algumas centenas de usuários. Agora podemos lidar com milhares", disse Jun.
Com uma base sólida em vigor, a Gorilla ROI está concentrada em aumentar sua base de usuários, adicionar novas integrações e continuar a simplificar o acesso a dados para vendedores on-line. "Além de fornecer a infraestrutura de que precisamos, a Akamai facilita o orçamento e o planejamento. Podemos projetar custos dentro de uma faixa de 10% sem um especialista financeiro executando modelos complexos. Essa facilidade e previsibilidade não têm preço quando você está crescendo", concluiu Jun.
Sobre a Gorilla ROI
A filosofia da Gorilla ROI é fazer com que os dados funcionem para você. Fundada em 2018, a Gorilla ROI é um conector de dados para a Amazon e a Shopify que sincroniza vendas, pedidos, inventário e muito mais com as Planilhas Google. Ela foi criada para eliminar a coleta manual de dados, dando a você a liberdade de criar relatórios exclusivos e obter insights. Transforme planilhas estáticas em painéis automatizados e sempre atualizados em que você pode confiar.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.