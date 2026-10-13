« Je m'épuisais à aider ma femme à gérer sa boutique Amazon en plus de mon travail. Noyé dans les CSV, j'ai pensé qu'il devait y avoir une meilleure solution », se souvient Jae Jun. Gorilla ROI est né de cette frustration. Aujourd'hui, l'entreprise propose à des centaines de vendeurs en ligne des intégrations de données rapides, propres et automatisées sur des plateformes comme Amazon et Shopify.

Ce qui rend Gorilla ROI unique, c'est l'absence de tableau de bord et l'interface utilisateur encombrée. « Nous fournissons simplement des données fiables dans Google Sheets, que nos utilisateurs exploitent déjà », explique Jun.

Avec seulement cinq ingénieurs et deux concepteurs d'expérience utilisateur, l'équipe de Gorilla ROI a construit une infrastructure back-end ultra-performante pour soutenir cette expérience légère mais puissante. La simplicité de l'expérience utilisateur contraste avec la complexité technique sous-jacente. Gorilla ROI traite d'énormes volumes de données avec des insertions, des suppressions et des calculs en temps réel, tout en assurant la disponibilité de ces donnéespour des clients qui prennent des décisions commerciales à la volée.