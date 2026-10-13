Gorilla ROI est une start-up qui s'est penchée sur une mission importante : transformer les données d'e-commerce les plus désordonnées en informations exploitables par les vendeurs. Fondée par son PDG, Jae Jun, après avoir essayé de faire évoluer une entreprise sur Amazon Marketplace, Gorilla ROI élimine les tableaux de bord et l'encombrement, en fournissant des données en temps réel sur les places de marché directement dans l'outil préféré des vendeurs : Google Sheets. En remplaçant les solutions d'hébergement bon marché par les services de Cloud Computing d'Akamai, l'entreprise a acquis une infrastructure fiable et économique, soutenue par une assistance réactive ; une base solide pour sa croissance.
« Akamai a été prévisible et fiable, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin dans notre infrastructure. Cela fonctionne, comme des fondations dignes de ce nom. »— Jae Jun, PDG, Gorilla ROI
Transformer le chaos des feuilles de calcul en informations claires et fiables
Pas de tableaux de bord, pas de superflu : seulement des données claires là où les vendeurs travaillent
« Je m'épuisais à aider ma femme à gérer sa boutique Amazon en plus de mon travail. Noyé dans les CSV, j'ai pensé qu'il devait y avoir une meilleure solution », se souvient Jae Jun. Gorilla ROI est né de cette frustration. Aujourd'hui, l'entreprise propose à des centaines de vendeurs en ligne des intégrations de données rapides, propres et automatisées sur des plateformes comme Amazon et Shopify.
Ce qui rend Gorilla ROI unique, c'est l'absence de tableau de bord et l'interface utilisateur encombrée. « Nous fournissons simplement des données fiables dans Google Sheets, que nos utilisateurs exploitent déjà », explique Jun.
Avec seulement cinq ingénieurs et deux concepteurs d'expérience utilisateur, l'équipe de Gorilla ROI a construit une infrastructure back-end ultra-performante pour soutenir cette expérience légère mais puissante. La simplicité de l'expérience utilisateur contraste avec la complexité technique sous-jacente. Gorilla ROI traite d'énormes volumes de données avec des insertions, des suppressions et des calculs en temps réel, tout en assurant la disponibilité de ces donnéespour des clients qui prennent des décisions commerciales à la volée.
Choisir Akamai plutôt qu'AWS et Azure
À ses débuts, Gorilla ROI avait besoin d'une infrastructure à la fois puissante et économique. « Nous nous sommes financés de manière autonome. Tout le monde s'attendait à ce qu'on choisisse AWS ou Azure, mais nous ne pouvions pas nous permettre des coûts imprévisibles », explique Jae Jun. « Nous avions besoin d'un produit stable et prévisible. »
Jae Jun et son équipe avaient essayé des solutions d'hébergement à faible coût, mais les interruptions de service et les performances irrégulières les ont obligés à chercher ailleurs. Le directeur technique de la société connaissait Linode, aujourd'hui Akamai Cloud, et appréciait ses performances constantes et ses coûts prévisibles.
Relever les défis techniques en toute simplicité
À mesure que Gorilla ROI a évolué, les défis techniques ont fait de même. « Le développement de logiciels est comme un projet de construction sans fin », explique Jae Jun. L'équipe a commencé par utiliser Percona XtraDB pour sa haute disponibilité, mais a rencontré des problèmes de performance et des interruptions de service. Gorilla ROI a finalement migré vers TiDB, ce qui a permis de résoudre les retards d'insertion et de suppression, et d'ajouter des nœuds de base de données en quelques heures au lieu de plusieurs jours.
« Avec Akamai, nous avons testé notre nouvelle base de données et validé la migration à grande échelle avec des scénarios réels, à l'aide des ressources supplémentaires fournies. Ce soutien nous a épatés. Nous n'aurions pas pu obtenir ce niveau de service de la part d'AWS ou d'autres hyperscalers », explique Jae Jun.
Pour les données non structurées, Gorilla ROI s'appuie sur MongoDB. Tout est pris en charge par les NodeBalancers, les machines virtuelles et les instances de calcul partagées du Cloud Computing d'Akamai. « Le déploiement est rapide et facile. Pas besoin de spécialistes coûteux ni d'une équipe importante pour faire fonctionner les choses. »
Rester fidèle à Akamai après l'acquisition
Après l'acquisition de Linode par Akamai, Jae Jun était sceptique. « On redoute qu'une grande entreprise implique davantage de bureaucratie, des coûts plus élevés et une assistance moins personnalisée. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Nous disposons toujours d'outils puissants et simples à utiliser, et nous avons désormais accès à encore plus de fonctionnalités et à un service encore meilleur. »
Avoir une ligne directe avec l'équipe d'assistance d'Akamai, plutôt qu'un système de tickets générique, est un avantage colossal. « Si je devais qualifier l'équipe de compte Akamai en un mot, je choisirais "soutien". Ils nous ont accompagnés à chaque étape », ajoute-t-il.
Favoriser l'agilité et l'évolutivité des développeurs
Jae Jun attribue à Akamai la capacité de son équipe à rester lean et agile. « Nous n'avons pas besoin de certifications coûteuses ou d'une expertise spécialisée pour gérer notre infrastructure. Tous les membres de notre équipe comprennent le système, ce qui signifie plus de redondance, moins de risques et moins de coûts de personnel. »
L'infrastructure est conçue pour permettre à Gorilla ROI d'évoluer rapidement. « Nous pouvons rapidement et facilement créer et supprimer de nouvelles instances de calcul selon les besoins. Ce type de flexibilité nous permet de nous concentrer de manière proactive sur l'innovation au lieu de répondre de manière réactive à nos besoins », explique-t-il.
Simplification : du chaos à la confiance
Avant de passer à Akamai, Jae Jun se souvient avoir fait face à des « incendies » et des interruptions de service constants. « Notre directeur technique ne pouvait même pas partir en vacances. Il était toujours au téléphone pour tenter de résoudre les problèmes de serveur. Aujourd'hui, il sait qu'Akamai s'occupe de tout. Ça fonctionne. »
Ce changement a transformé les opérations de Gorilla ROI. L'infrastructure prend désormais en charge tout de manière silencieuse en arrière-plan et est prévisible, fiable et économique.
« L'architecture doit être comme les fondations d'une maison. On ne veut pas s'en inquiéter au quotidien. Elle doit être stable et fonctionner », affirme Jae Jun. « C'est exactement ce qu'Akamai nous offre. »
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Tout commence avec ma femme. Elle a commencé à vendre sur Amazon, et je l'aidais après mon travail quotidien avec les opérations. J'étais submergé de fichiers CSV, je créais des rapports et je rendais compte au PDG : mon épouse. Je savais qu'il devait exister une meilleure façon de créer des rapports et d'obtenir des données. Le résultat de cette réflexion est l'actuelle Gorilla ROI.
Notre proposition de vente unique est l'absence de tableau de bord et d'interface utilisateur. Nous récupérons les données de diverses plateformes e-commerce, et nous les fournissons dans une feuille de calcul Google Sheets pour que nos utilisateurs les utilisent et les manipulent, ce qui élimine beaucoup de travail et simplifie et automatise le processus pour les vendeurs en ligne.
En tant que petite entreprise, nous recherchions une solution cloud qui offrait le meilleur équilibre entre coûts et avantages. Notre plus gros problème a été la fréquente imprévisibilité des prix. Nous avons pu prendre une décision très objective sur la seule base de la tarification.
Nous savions de quoi nous avions besoin. Akamai proposait différents prix par élément. Nous avons ensuite facilement comparé cette solution avec AWS et Azure, et Akamai les a tout simplement terrassés.
Au début, pendant notre transition vers TiDB, nous ne savions pas avec certitude quelle quantité de ressources et quelles contraintes le système pourrait gérer en restant performant.
Akamai nous a fourni des ressources supplémentaires pour tester le système entier dans un scénario réel. Ce soutien nous a véritablement bluffés.
Je n'aurais jamais bénéficié de ce type de soutien de la part d'AWS ou d'autres concurrents, et cela nous a vraiment aidés à valider la migration à grande échelle sans dépasser notre budget. Akamai, qui dispose désormais de ressources supplémentaires, continue d'introduire de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. En outre, avoir un contact dédié chez Akamai pour répondre à certains de nos besoins, c'est un avantage considérable.
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Développer l'activité sur des fondations fiables
L'infrastructure v2 de Gorilla ROI est désormais en ligne. Elle repose sur les services de Cloud Computing d'Akamai. Elle est conçu pour prendre en charge des milliers d'utilisateurs sans perte de performances. « Auparavant, nous avions du mal à évoluer vers quelques centaines d'utilisateurs. Nous pouvons désormais gérer des milliers de personnes », indique Jae Jun.
Avec des fondations solides, Gorilla ROI se concentre sur le développement de sa base d'utilisateurs, l'ajout de nouvelles intégrations et la simplification de l'accès aux données pour les vendeurs en ligne. « En plus de fournir l'infrastructure dont nous avons besoin, Akamai facilite la budgétisation et la planification. Nous pouvons projeter les coûts avec une marge d'erreur de 10 %, sans qu'un spécialiste de la finance n'exécute des modèles complexes. Cette facilité et cette prévisibilité sont inestimables pour une entreprise en pleine croissance », conclut Jae Jun.
À propos de Gorilla ROI
La philosophie de Gorilla ROI est de faire en sorte que les données fonctionnent pour vous. Fondée en 2018, Gorilla ROI propose un connecteur de données pour Amazon et Shopify qui synchronise les ventes, les commandes, les stocks et d'autres données dans Google Sheets. Ce connecteur a été créé pour éliminer la collecte manuelle de données, vous donnant la liberté de créer des rapports uniques et d'obtenir des informations. Transformez des feuilles de calcul statiques en tableaux de bord automatisés, à jour et fiables.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.