Gorilla ROI ist ein Lean-Startup mit einer ambitionierten Mission: die unübersichtlichsten E-Commerce-Daten in klare Erkenntnisse zu verwandeln, die Händler tatsächlich nutzen können. Gorilla ROI wurde von CEO Jae Jun gegründet, nachdem dieser versucht hatte, ein Geschäft bei Amazon Marketplace zu skalieren. Das Unternehmen beseitigt Dashboards und Unübersichtlichkeit und liefert Marketplace-Daten in Echtzeit direkt in das bevorzugte Tool der Händler: Google Sheets. Durch den Austausch günstiger Hosting-Lösungen durch die Cloud-Computing-Services von Akamai erhielt das Unternehmen eine zuverlässige, kostengünstige Infrastruktur mit reaktionsschnellem Support – und damit eine Grundlage für Wachstum.
„Akamai bietet zuverlässige Lösungen zu vorhersehbaren Preisen – genau das, was wir in unserer Infrastruktur benötigen. Es funktioniert einfach genau so, wie man es von einem guten Fundament erwartet.“– Jae Jun, CEO, Gorilla ROI
Vom Datenchaos zu klaren, zuverlässigen Erkenntnissen
Keine Dashboards, kein Schnickschnack: Übersichtliche Daten, wo Händler arbeiten
„Ich war völlig ausgebrannt, weil ich versucht habe, meiner Frau nach Feierabend bei der Führung ihres Amazon-Shops zu helfen. Ich ging in CSVs unter und dachte, es müsse einen besseren Weg geben“, erinnerte sich Jun. Gorilla ROI entstand aus dieser Frustration. Heute unterstützt es Hunderte von Online-Händlern mit schnellen, sauberen und automatisierten Datenintegrationen über Plattformen wie Amazon und Shopify hinweg.
Das Besondere an Gorilla ROI ist, dass es ohne Dashboard oder eine überladene Nutzeroberfläche auskommt. „Wir stellen einfach zuverlässige Daten in Google Sheets bereit, wo unsere Nutzer bereits arbeiten“, so Jun.
Mit nur fünf Ingenieuren und zwei UX-Designern hat das Gorilla ROI-Team eine leistungsstarke Backend-Infrastruktur entwickelt, um dieses nutzerfreundliche und dennoch leistungsstarke Erlebnis zu unterstützen. Das simple Nutzererlebnis verdeckt die unterliegende technische Komplexität. Gorilla ROI verarbeitet riesige Datenmengen mit Aufnahmen, Löschungen und Berechnungen in Echtzeit und bleibt gleichzeitig für Kunden verfügbar, die spontan Geschäftsentscheidungen treffen müssen.
Akamai statt AWS und Azure
In den Anfangstagen benötigte Gorilla ROI eine leistungsfähige und kostengünstige Infrastruktur. „Unsere Mittel waren am Anfang begrenzt. Alle gehen davon aus, dass man sich für AWS oder Azure entscheidet, aber wir konnten uns unvorhersehbare Kosten nicht leisten“, so Jun. „Wir brauchten etwas Stabiles, das wir leicht prognostizieren konnten.“
Jun und sein Team hatten sich bereits mit kostengünstigen Hosting-Lösungen auseinandergesetzt, aber Ausfallzeiten und eine unzuverlässige Performance zwangen sie, sich anderweitig umzusehen. Der CTO des Unternehmens hatte Erfahrung mit Linode, jetzt Akamai Cloud, und schätzte die beständige Performance und die vorhersehbaren Kosten.
Technische Herausforderungen einfach angehen
Mit dem Wachstum von Gorilla ROI wuchsen auch die technischen Herausforderungen. „Softwareentwicklung ist wie ein nie endendes Bauprojekt“, so Jun. Das Team begann mit Percona XtraDB für hohe Verfügbarkeit, stieß aber auf Engpässe und Ausfallzeiten. Gorilla ROI migrierte schließlich zu TiDB, wodurch Verzögerungen beim Einfügen und Löschen behoben wurden. Auch das Hinzufügen von Datenbankknoten verkürzte sich von Tagen auf Stunden.
„Mit Akamai testeten wir unsere neue Datenbank und validierten die Migration im großen Maßstab mit realen Szenarien, wobei wir zusätzliche Ressourcen nutzten, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Diese Unterstützung hat uns umgehauen. AWS oder andere Hyperscaler konnten uns nicht in diesem Maß versorgen“, so Jun.
Bei unstrukturierten Daten setzt Gorilla ROI auf MongoDB. Alles wird von Akamai Cloud Computing, NodeBalancers, VMs und gemeinsam genutzten Computing-Instanzen unterstützt. „Die Bereitstellung ist schnell und einfach. Wir brauchen keine teuren Spezialisten oder ein großes Team, um die Dinge am Laufen zu halten."
Zusammenarbeit mit Akamai nach der Übernahme
Nach der Übernahme von Linode durch Akamai war Jun zunächst skeptisch. „Man befürchtet, dass ein großes Unternehmen mehr Bürokratie, höhere Kosten und weniger persönliche Unterstützung bedeutet. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Wir erhalten immer noch einfach zu bedienende, leistungsstarke Tools und haben jetzt Zugriff auf noch mehr Funktionen und einen noch besseren Service.“
Der direkte Kontakt zum Support-Team von Akamai anstelle eines allgemeinen Ticketsystems war ein riesiger Gewinn. „Wenn ich unser Account-Team von Akamai mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich ‚hilfsbereit‘ nehmen. „Sie sind uns bei jedem Schritt begleitet“, fuhr er fort.
Mehr Flexibilität und Skalierbarkeit für Entwickler
Jun nennt Akamai als Grund dafür, dass sein Team schlank und agil bleiben konnte. „Wir benötigen keine teuren Zertifizierungen oder spezialisierte Fachkenntnisse, um unsere Infrastruktur zu verwalten. Jeder in unserem Team versteht das System, was mehr Redundanz, weniger Risiken und geringere Personalkosten bedeutet.“
Die Infrastruktur ist so konzipiert, dass Gorilla ROI schnell reagieren kann. „Wir können schnell und einfach neue Recheninstanzen nach Bedarf starten und beenden. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, uns proaktiv auf Innovationen zu konzentrieren, anstatt reaktiv auf unsere Bedürfnisse einzugehen“, erklärt er.
Reibungslose Abläufe: Vom Chaos zum Selbstvertrauen
Vor dem Wechsel zu Akamai hatte Jun ständig mit Problemen und Ausfallzeiten zu kämpfen. „Unser CTO konnte nicht einmal den Urlaub genießen. Er war immer auf dem Telefon und versuchte, Serverprobleme zu beheben. Jetzt weiß er, dass Akamai alles im Griff hat. Es funktioniert einfach.“
Diese Veränderung hat den Betrieb von Gorilla ROI verändert. Die Infrastruktur unterstützt jetzt alles im Hintergrund und ist vorhersehbar, zuverlässig und kosteneffizient.
„Architektur sollte wie das Fundament für ein Haus sein. Man muss nicht jeden Tag darüber nachdenken. Sie sollte einfach stabil sein und funktionieren“, so Jun. „Genau das bietet uns Akamai.“
Video-Transkript:
Alles begann mit meiner Frau. Sie verkaufte Produkte auf Amazon und ich half nach der Arbeit im Betrieb aus. Ich wurde praktisch mit CSV‑Dateien überschwemmt und musste daraus
Berichte erstellen und sie an den CEO – meine Frau – weitergeben. Ich wusste, dass es einen besseren Weg geben muss, um Berichte zu erstellen und Daten zu erhalten. Und aus dieser Idee wurde Gorilla ROI.
Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir kein Dashboard und keine Nutzeroberfläche haben. Wir beziehen die Daten von verschiedenen E‑Commerce-Plattformen und speisen sie direkt in ein Google Sheet ein, mit dem dann gearbeitet werden kann. Das spart einfach so viel Arbeit und vereinfacht und automatisiert den Prozess für Online-Händler.
Als kleines Unternehmen suchten wir nach einer Cloudlösung, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Unser größtes Problem war, dass die Preise oft unvorhersehbar waren. Wir konnten auf Basis der Preisgestaltung eine sehr objektive Entscheidung treffen.
Wir wussten, was wir brauchten. Und Akamai konnte uns den genauen Preis dafür nennen. Dann haben wir es einfach mit AWS und Azure verglichen und Akamai schnitt deutlich besser ab.
In den Anfangsphasen der Migration zu TiDB waren wir noch unsicher, wie viele Ressourcen und Stress das System bewältigen könnte und wie viel es leisten würde.
Akamai hat uns dann sogar zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um das ganze System in einem echten Szenario einem Stresstest zu unterziehen. Diese Art von Unterstützung hat uns sehr beeindruckt.
Von Wettbewerbern wie AWS würden wir diese Unterstützung nie erhalten. So konnten wir die Migration in großem Umfang validieren, ohne dabei unser Budget zu sprengen. Und Akamai führt mit den zusätzlichen Ressourcen auch weiterhin neue Funktionen und Services ein und wir haben sogar einen eigenen Ansprechpartner, der sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Das ist ein wesentlicher Vorteil.
Video-Transkript:
Wachstum mit einer vertrauenswürdigen Grundlage
Die v2-Infrastruktur von Gorilla ROI ist jetzt live, unterstützt durch Cloud-Computing-Services von Akamai. Sie wurde entwickelt, um Tausende von Nutzern ohne Einbußen bei der Performance zu unterstützen. „Früher hatten wir Schwierigkeiten, auf einige hundert Nutzer zu skalieren. Jetzt können wir Tausende bewältigen“, so Jun.
Dank einer soliden Grundlage konzentriert sich Gorilla ROI auf die Erweiterung seiner Nutzerbasis, das Hinzufügen neuer Integrationen und die weitere Vereinfachung des Datenzugriffs für Online-Händler. „Neben der Bereitstellung der Infrastruktur, die wir benötigen, erleichtert Akamai die Budgetierung und Planung. Wir können die Kosten innerhalb einer Spanne von 10 % prognostizieren, ohne dass ein Finanzexperte komplexe Modelle anwenden muss. Diese Einfachheit und Vorhersehbarkeit sind für ein wachsendes Unternehmen unbezahlbar“, so Jun.
Über Gorilla ROI
Die Philosophie von Gorilla ROI ist, Daten für Sie arbeiten zu lassen. Gorilla ROI wurde 2018 gegründet und ist ein Daten-Connector für Amazon und Shopify, der Umsatz, Bestellungen, Lagerbestand und mehr in Google Sheets synchronisiert. Er wurde entwickelt, um die manuelle Datenerfassung zu eliminieren und Ihnen die Freiheit zu geben, einzigartige Berichte zu erstellen und Erkenntnisse zu gewinnen. Verwandeln Sie statische Tabellen in automatisierte, stets aktuelle und vertrauenswürdige Dashboards.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.