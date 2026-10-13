Alles begann mit meiner Frau. Sie verkaufte Produkte auf Amazon und ich half nach der Arbeit im Betrieb aus. Ich wurde praktisch mit CSV‑Dateien überschwemmt und musste daraus Berichte erstellen und sie an den CEO – meine Frau – weitergeben. Ich wusste, dass es einen besseren Weg geben muss, um Berichte zu erstellen und Daten zu erhalten. Und aus dieser Idee wurde Gorilla ROI.



Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir kein Dashboard und keine Nutzeroberfläche haben. Wir beziehen die Daten von verschiedenen E‑Commerce-Plattformen und speisen sie direkt in ein Google Sheet ein, mit dem dann gearbeitet werden kann. Das spart einfach so viel Arbeit und vereinfacht und automatisiert den Prozess für Online-Händler.



Als kleines Unternehmen suchten wir nach einer Cloudlösung, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Unser größtes Problem war, dass die Preise oft unvorhersehbar waren. Wir konnten auf Basis der Preisgestaltung eine sehr objektive Entscheidung treffen.



Wir wussten, was wir brauchten. Und Akamai konnte uns den genauen Preis dafür nennen. Dann haben wir es einfach mit AWS und Azure verglichen und Akamai schnitt deutlich besser ab.



In den Anfangsphasen der Migration zu TiDB waren wir noch unsicher, wie viele Ressourcen und Stress das System bewältigen könnte und wie viel es leisten würde.



Akamai hat uns dann sogar zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um das ganze System in einem echten Szenario einem Stresstest zu unterziehen. Diese Art von Unterstützung hat uns sehr beeindruckt.



Von Wettbewerbern wie AWS würden wir diese Unterstützung nie erhalten. So konnten wir die Migration in großem Umfang validieren, ohne dabei unser Budget zu sprengen. Und Akamai führt mit den zusätzlichen Ressourcen auch weiterhin neue Funktionen und Services ein und wir haben sogar einen eigenen Ansprechpartner, der sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Das ist ein wesentlicher Vorteil.