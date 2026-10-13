Gorilla ROI è un'agile start-up con un'ambizione missione: trasformare i dati di e-commerce più confusi in informazioni chiare che i rivenditori possono effettivamente utilizzare. Fondata dal CEO, Jae Jun dopo aver provato a scalare un'attività del marketplace di Amazon, Gorilla ROI elimina i dashboard e la confusione, fornendo dati di mercato in tempo reale direttamente nello strumento preferito dai rivenditori: Google Sheets. Sostituendo le soluzioni di hosting a basso costo con i servizi di cloud computing offerte da Akamai, la start-up ha ottenuto un'infrastruttura affidabile e conveniente con un supporto reattivo e una base su cui fondare la propria crescita.
"Akamai è stata prevedibile e affidabile, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra infrastruttura. Tutto funziona, come dovrebbe essere un sistema base eccellente".- Jae Jun, CEO, Gorilla ROI
Trasformare il caos dei fogli di calcolo in informazioni chiare e affidabili
Senza dashboard né confusione: solo dati chiari che i rivenditori possono utilizzare
"Mi ero esaurito a cercare di aiutare mia moglie a gestire il suo store su Amazon per ore. Dopo essermi impelagato con i file CSV, ho pensato di trovare un modo migliore per fare tutto", ha ricordato Jun. Gorilla ROI nasce da questo senso di frustrazione. Oggi, la start-up supporta centinaia di rivenditori online fornendo integrazioni di dati rapidi, chiari e automatizzati su varie piattaforme come Amazon e Shopify.
Ciò che rende unica la start-up Gorilla ROI è la sua mancanza di UI e dashboard disordinati. "Forniamo dati affidabili in Google Sheets, uno strumento già utilizzato dai nostri utenti", ha affermato Jun.
Con soli cinque ingegneri e due progettisti delle UX, il team di Gorilla ROI ha creato un'infrastruttura back-end performante in grado di supportare questa experience agile, ma potente. La semplicità delle user experience è alla base della complessità tecnica sottostante. Gorilla ROI elabora volumi di dati di grandi dimensioni con inserimenti, cancellazioni e calcoli in tempo reale, mantenendo, al contempo, elevati tempi di attività per i suoi clienti che possono prendere le loro decisioni aziendali in tempo reale.
La scelta di Akamai rispetto alle soluzioni di AWS e Azure
All'inizio, Gorilla ROI aveva bisogno di un'infrastruttura potente e conveniente. "Ci sentivamo come in una morsa. Si suppone che tutte le aziende si rivolgano alle soluzioni di AWS o Azure, ma noi non potevamo permetterci i loro costi imprevedibili", ha affermato Jun. "Avevamo bisogno di qualcosa di stabile con costi facilmente prevedibili".
Jun e il suo team avevano provato soluzioni di hosting a basso costo, ma i problemi di downtime e le performance incoerenti che avevano riscontrato li avevano costretti a rivolgersi altrove. Il CTO dell'azienda aveva esperienza con Linode (ora Akamai Cloud) e ha apprezzato le sue performance costanti e i costi prevedibili.
Affrontare le sfide tecniche in modo semplice
Scalando Gorilla ROI, aumentavano anche le sue sfide tecniche. "Lo sviluppo di software è come un progetto di costruzione infinito", ha affermato Jun. Il team ha iniziato con Percona XtraDB per la disponibilità elevata, ma ha riscontrato vari colli di bottiglia e problemi di downtime. Gorilla ROI ha così eseguito la migrazione a TiDB, risolvendo i ritardi di inserimento e cancellazione, e ha aggiunto i nodi del database con un processo di ore anziché giorni.
"Con Akamai, abbiamo eseguito i test sotto stress del nostro nuovo database e abbiamo provato la migrazione su larga scala con scenari reali utilizzando le ulteriori risorse che ci sono state fornite. Questo supporto ci ha aiutato notevolmente. Non avevamo ricevuto questo livello di assistenza da parte di AWS o da altri hyperscaler", ha affermato Jun.
Per i dati non strutturati, Gorilla ROI si basa su MongoDB. Tutto è supportato dai servizi di cloud computing di Akamai: NodeBalancer, VM e istanze di elaborazione condivise. "L'implementazione è rapida e semplice. Non abbiamo bisogno di costosi specialisti o di un team enorme per far funzionare tutto".
Rimanere con Akamai dopo l'acquisizione
Dopo l'acquisizione di Linode da parte di Akamai, Jun era scettico. "Ero preoccupato del fatto che una grande azienda potesse aumentare le attività burocratiche e i costi, riducendo il supporto personale. Invece, si è verificato l'opposto. Abbiamo ancora a disposizione strumenti potenti e di facile utilizzo, ma ora possiamo disporre di ulteriori funzionalità e di un'assistenza persino migliore".
La presenza di una linea diretta con il team di supporto di Akamai, anziché un sistema generico di creazione di ticket, ha rappresentato una grande vittoria. "La più importante funzionalità fornita dal team del nostro account di Akamai è l'eccellente servizio di assistenza, che ci ha accompagnato in ogni fase del nostro percorso", ha continuato.
Potenziare l'agilità e la scalabilità degli sviluppatori
Jun attribuisce ad Akamai la capacità di aiutare il suo team a rimanere agile e flessibile. "Non abbiamo bisogno di costose certificazioni o competenze di nicchia per gestire la nostra infrastruttura. Tutti i membri del nostro team conoscono il sistema, il che si traduce in una maggiore ridondanza, rischi minori e costi del personale inferiori".
L'infrastruttura è progettata per consentire a Gorilla ROI di progredire rapidamente. "Siamo in grado di creare velocemente e facilmente nuove istanze di elaborazione in base alle necessità. Questo tipo di flessibilità ci consente di concentrarci in modo proattivo sull'innovazione invece di rispondere in modo reattivo alle nostre esigenze", ha affermato.
Calma piatta: dal caos alla massima tranquillità
Prima di passare ad Akamai, Jun ricorda di aver affrontato costantemente picchi di traffico e problemi di downtime. "Il nostro CTO non poteva assentarsi un attimo perché veniva chiamato in continuazione per risolvere i problemi del server. Ora, sa che Akamai è in grado di farlo per lui e bene".
Questo cambiamento ha trasformato le operazioni di Gorilla ROI. L'infrastruttura ora supporta tranquillamente tutte le attività in background ed è prevedibile, affidabile e conveniente.
"L'architettura deve essere come le fondamenta di una casa. Non devi pensarci ogni giorno perché sono sempre stabili e funzionanti", ha affermato Jun. "E questo è esattamente ciò che Akamai ci offre".
Trascrizione del video
Tutto era cominciato con mia moglie, che aveva iniziato a vendere su Amazon. Dopo aver trascorso la mia giornata al lavoro, mi sono così trovato impantanato nei file CSV per la creazione di rapporti e ho riferito il problema al CEO, ossia mia moglie. Io sapevo che c'era un modo migliore per creare rapporti e ottenere i dati desiderati. Ed è questa convinzione che mi ha portato alla realizzazione di ciò che oggi è Gorilla ROI.
L'esclusività della nostra proposta consiste nel fatto che non ci sono dashboard né interfacce utente. I nostri dati vengono rigorosamente ricavati da diverse piattaforme di e-commerce, quindi distribuiti direttamente in un foglio di Google Sheets per consentire agli utenti di iniziare ad utilizzarli, in modo da eliminare gran parte delle attività manuali semplificando e automatizzando l'intero processo per i rivenditori online.
La nostra piccola azienda stava cercando una soluzione cloud in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Il problema principale che abbiamo continuato ad affrontare è stato che i prezzi erano spesso imprevedibili. Abbiamo quindi dovuto prendere una decisione molto obiettiva semplicemente in base ai prezzi.
Sapevamo che avevamo bisogno di tutta una serie di funzioni e quanto sarebbe stato il costo offerto da Akamai, quindi l'abbiamo confrontato con i costi proposti da AWS e Azure: Akamai ha battuto la concorrenza a piene mani.
Nelle fasi iniziali, eravamo ancora incerti in quanto stavamo effettuando la migrazione a TiDB perché non sapevamo esattamente la quantità di risorse e carico di lavoro che il sistema sarebbe stato in grado di gestire ed eseguire.
Akamai ci ha offerto altre risorse per eseguire i test sotto stress dell'intero sistema in uno scenario reale. Questo supporto ci ha aiutato notevolmente.
Non avevamo mai ricevuto questo tipo di supporto, ad esempio, da AWS o da altri concorrenti. Così abbiamo potuto provare la migrazione su larga scala senza sforare il nostro budget. Akamai ci ha fornito ulteriori risorse con cui continua ad introdurre nuove funzionalità e nuovi servizi, oltre ad offrirci un suo contatto dedicato in grado di rispondere alle nostre esigenze, che per noi rappresenta un vantaggio significativo.
Trascrizione del video
Espandere le attività aziendali su una base affidabile
L'infrastruttura v2 di Gorilla ROI è ora attiva e supportata dai servizi di cloud computing offerti da Akamai. Questa infrastruttura è progettata per supportare migliaia di utenti senza alcun calo nelle performance. "In passato, abbiamo riscontrato difficoltà a scalare fino a poche centinaia di utenti. Ora siamo in grado di gestire migliaia di persone", ha affermato Jun.
Grazie alla sua solida base, Gorilla ROI ora può concentrarsi sull'incremento dei propri utenti, sull'aggiunta di nuove integrazioni e sulla continua semplificazione dell'accesso ai dati per i rivenditori online. "Oltre a fornire l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno, Akamai semplifica il budget e la pianificazione. Possiamo progettare i costi entro un intervallo del 10% senza richiedere ad un esperto finanziario di eseguire modelli complessi. Questi livelli di facilità e prevedibilità sono inestimabili durante un'espansione aziendale", ha concluso Jun.
Informazioni su Gorilla ROI
La filosofia di Gorilla ROI è rendere i dati utilizzabili dagli utenti. Fondata nel 2018, Gorilla ROI è un connettore di dati per Amazon e Shopify che sincronizza informazioni sulle vendite, ordini, inventario e molto altro in Google Sheets. La start-up è stata progettata per eliminare la raccolta manuale dei dati, offrendo la libertà di creare rapporti esclusivi e ottenere informazioni strategiche. Trasforma i fogli di calcolo statici in dashboard automatizzati e sempre aggiornati in modo affidabile.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.