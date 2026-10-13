Scalando Gorilla ROI, aumentavano anche le sue sfide tecniche. "Lo sviluppo di software è come un progetto di costruzione infinito", ha affermato Jun. Il team ha iniziato con Percona XtraDB per la disponibilità elevata, ma ha riscontrato vari colli di bottiglia e problemi di downtime. Gorilla ROI ha così eseguito la migrazione a TiDB, risolvendo i ritardi di inserimento e cancellazione, e ha aggiunto i nodi del database con un processo di ore anziché giorni.

"Con Akamai, abbiamo eseguito i test sotto stress del nostro nuovo database e abbiamo provato la migrazione su larga scala con scenari reali utilizzando le ulteriori risorse che ci sono state fornite. Questo supporto ci ha aiutato notevolmente. Non avevamo ricevuto questo livello di assistenza da parte di AWS o da altri hyperscaler", ha affermato Jun.

Per i dati non strutturati, Gorilla ROI si basa su MongoDB. Tutto è supportato dai servizi di cloud computing di Akamai: NodeBalancer, VM e istanze di elaborazione condivise. "L'implementazione è rapida e semplice. Non abbiamo bisogno di costosi specialisti o di un team enorme per far funzionare tutto".