MediaCP는 2006년, 라디오 방송사가 방송국을 온라인으로 관리할 수 있도록 지원하는 단순한 제어 패널로 시작했습니다. 그러나 지난 20여 년 동안 MediaCP는 전 세계의 TV 네트워크, 서비스 공급업체, 종교 단체를 지원하는 강력한 클라우드 기반 비디오 스트리밍 플랫폼으로 발전했습니다. 현재 MediaCP는 Akamai Cloud를 기반으로, 연중무휴 24시간 연속 선형 방송, 유연한 미디어 관리, 확장 가능한 클라우드 스트리밍을 지원하는 강력한 플랫폼을 제공합니다.
“Akamai는 예산을 무리하게 늘리지 않으면서, 전 세계 어디에서든 고객에게 서비스를 제공하는 데 필요한 커버리지와 안정성, 예측 가능성을 제공합니다.”— MediaCP 디렉터 매튜 리어(Matthew Lear)
라디오부터 클라우드 혁신까지
스마트 확장: 클라우드 환경 탐색
MediaCP는 2021년 쿠버네티스 기반의 완전한 클라우드 비디오 플랫폼을 출시했습니다. 목표는 상용 대안보다 더 많은 가치와 제어 기능을 제공하면서도, 경제적 변동성이 큰 지역의 고객에게도 접근 가능한 가격대를 유지하는 것이었습니다.
이러한 전략의 중심에는 MediaCP의 디렉터이자 기술 아키텍트인 매튜 리어가 있습니다. “스트리밍 업계는 매우 빠르게 발전하며, 이는 대부분의 고객사가 따라가기 어려울 정도입니다. 우리의 역할은 이러한 변화를 고객이 더 쉽게 받아들일 수 있도록 돕는 것입니다”라고 리어는 설명합니다.
MediaCP는 다양한 지역에서 서비스를 제공하기 위해 처음에는 여러 클라우드 공급업체를 혼합해 사용했지만, 특히 라틴아메리카와 브라질에서는 성능이 일관되지 않고 가격 예측이 어려운 문제에 직면했습니다. 고객은 안정적인 비용으로 대용량 스트리밍을 요구하고 있었고, 이에 리어는 변화가 필요하다는 점을 인식했습니다.
“고객사는 기존에 저비용 가상 머신에 우리 소프트웨어를 설치해 사용해 왔습니다. 따라서 이들을 클라우드로 전환하기 위해서는 가격과 성능 모두에서 충분히 경쟁력이 있어야 했습니다”라고 그는 말합니다.
비용 효율적인 성능과 글로벌 도달 범위 확보
MediaCP는 단순한 사용성과 투명한 가격 정책을 이유로 Linode를 오랫동안 사용해 왔습니다. 2022년 Akamai가 Linode를 인수한 이후, Akamai는 경쟁사들이 쉽게 따라올 수 없는 글로벌 네트워크 커버리지와 안정성, 비용 제어 역량을 제공했습니다.
“Akamai는 특히 라틴 아메리카와 같은 도전적인 지역에서 중요한, 우리가 필요로 했던 서비스를 제공해 주었습니다. 브라질에서 다른 경쟁사를 사용해 봤지만, 성능이 안정적이지 않았습니다. Akamai를 통해 일관성과 확장성을 확보할 수 있었습니다”라고 리어는 말합니다.
쿠버네티스를 핵심으로 한 아키텍처 설계
현재 MediaCP는 쿠버네티스 기반 아키텍처 전반에서 100개 이상의 Akamai 클라우드 제품과 수백 테라바이트 규모의 데이터를 운영하고 있습니다. 핵심 플랫폼은 여러 쿠버네티스 클러스터와 10여 개 이상의 노드에서 실행되는 맞춤형 스트리밍 엔진입니다.
이 엔진은 HLS 생성부터 자동화된 장애 복구 로직까지 전반을 처리해, 중단 없는 연중무휴 24시간 라이브 방송과 같은 기능을 가능하게 합니다. MediaCP의 클라우드 비디오 워크플로우는 LKE(Linode Kubernetes Engine)를 기반으로 구축되었으며, 워크로드는 지역별로 분산되어 있습니다. 클러스터 내 각 레플리카는 유입되는 스트림을 처리하고, 스케줄을 관리하며, 외부 대상으로 콘텐츠를 전송합니다. Edge Relay와 CDN 클러스터는 Akamai Cloud를 통해 라이브 인코더 연결과 HLS 콘텐츠를 분산 전달해, 전 세계적으로 일관된 전송을 보장합니다.
“CDN은 전 세계에 엔드투엔드 비디오를 제공하기 위한 효율적인 솔루션으로, 5분 이내에 개설할 수 있는 연중무휴 24시간 선형 방송 채널과 같은 최신 기능을 사용자에게 제공합니다. 이러한 역량은 잦은 장애가 발생하는 외딴 도서 지역에서도 TVCARiB와 같은 클라이언트의 방송 방식을 근본적으로 바꾸어 놓았습니다”라고 리어는 덧붙입니다.
고객은 콘텐츠를 업로드하고 편성한 뒤 바로 라이브 방송을 시작할 수 있습니다. 인코더에 문제가 발생하면 플랫폼은 온디맨드 콘텐츠로 원활하게 전환됩니다. “이것이 진정한 안정성입니다”라고 리어는 설명합니다.
비용 절감, 안정성, 새로운 시장 접근 실현
Akamai의 가격 모델을 통해 즉각적인 큰 폭의 비용 절감 효과를 얻을 수 있었습니다. MediaCP의 대역폭 및 스토리지 비용은 50% 이상 감소했으며, 이는 고객당 스트리밍 볼륨이 수십 테라바이트에서 수백 테라바이트에 이르는 환경에서 매우 중요한 요소였습니다.
동시에 MediaCP는 대역폭과 스토리지 가격을 예측 가능하게 관리할 수 있게 되었습니다. “정확한 비용 예측이 가능해졌고 고객사에 예측 가능하고 투명한 가격을 제공할 수 있게 되었습니다”라고 리어는 설명합니다.
이뿐만이 아닙니다. 이러한 비용 절감 덕분에 MediaCP의 클라우드 비즈니스 모델이 실현 가능해졌습니다. “이 정도의 비용 효율이 없었으면 플랫폼 자체를 구축할 수 없었을 것입니다”라고 리어는 덧붙입니다. “다른 업체들이 사업을 영위하기 어려운 지역에서도, 합리적인 가격으로 프리미엄 서비스를 제공할 수 있습니다.”
개발자 경험과 테스트 방식 재정의
소규모 팀으로 운영되는 MediaCP에는 단순한 성능을 넘어 효율성이 필요했습니다. 이 비디오 호스팅 플랫폼은 Akamai의 인프라를 통해 필요에 따라 격리된 환경을 즉시 생성하는 혁신적인 테스트 파이프라인을 구축할 수 있었습니다. 이러한 전환은 안정성을 향상했을 뿐만 아니라, 더 빠른 릴리스 주기와 향상된 QA를 가능하게 해 향후 확장을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다.
“과거에는 개발자들이 동일한 머신에서 테스트를 진행했습니다. 그 과정에서 변경 사항이 서로 겹치고 버그를 놓치는 경우도 있었습니다. 이제는 각 기능이 자체 환경에 자동으로 배포되며 테스트가 완료되면 해당 환경도 자동으로 제거됩니다. 이는 비용을 낮추면서 생산성을 높여준, 판도를 바꾸는 변화입니다”라고 리어는 말합니다.
성능 저하 없는 클라우드 유연성 확보
MediaCP는 프론트엔드 서비스와 애널리틱스에는 여전히 AWS를 사용하고 있지만, 대부분의 컴퓨팅 워크로드는 Akamai로 이전했습니다. MediaCP의 장기 전략에는 추가적인 통합도 포함되어 있습니다.
“특히 클라우드에서 제공되는 Akamai의 VPU와 같은 추가 서비스들을 활용하게 되면, 더 많은 워크로드를 내부로 가져오고 싶습니다. 우리는 이미 대규모 초기 투자 없이 LKE 클러스터를 자동 확장하고 있습니다. Akamai의 VPU로 전환하면 비용 효율성이 더욱 높아질 것입니다”라고 리어는 말합니다.
이식성과 벤더 유연성은 여전히 핵심 요소로 남아 있습니다. “우리는 수년간 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용해 왔으며, 다른 변경할 계획은 없습니다. 다만 가격이 변동될 경우에 대비해 유연하게 대응할 수 있어야 합니다. Akamai는 그런 측면에서 안정감을 제공해 줍니다.”
클라우드 경쟁력을 바탕으로 한 다음 단계
MediaCP는 단순성을 최우선으로 하는 접근 방식을 바탕으로, 서비스 공급업체에 비용 효율적인 맞춤형 비디오 플랫폼을 제공하며 독자적인 시장 입지를 구축했습니다. MediaCP는 Akamai를 핵심 인프라로 삼아 클라우드의 복잡성을 경쟁력으로 전환했습니다.
리어는 성장 중인 SaaS 기업을 향해 간단한 조언을 전합니다. “Akamai Cloud는 앱을 출시하고 확장하는 데 매우 적합한 플랫폼입니다. 보장 내용 그대로 단순하게 작동하기 때문에 온프레미스 고객사에도 이를 추천하고 있습니다.”
MediaCP 소개
MediaCP는 2006년부터 방송사와 서비스 공급업체를 대상으로 오디오 및 비디오 스트리밍 솔루션을 제공해 왔으며, 열정적인 팀을 기반으로 전문적인 스트리밍 관리를 위한 자체 호스팅 및 클라우드 호스팅 플랫폼을 모두 제공합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.