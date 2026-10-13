MediaCP는 2021년 쿠버네티스 기반의 완전한 클라우드 비디오 플랫폼을 출시했습니다. 목표는 상용 대안보다 더 많은 가치와 제어 기능을 제공하면서도, 경제적 변동성이 큰 지역의 고객에게도 접근 가능한 가격대를 유지하는 것이었습니다.

이러한 전략의 중심에는 MediaCP의 디렉터이자 기술 아키텍트인 매튜 리어가 있습니다. “스트리밍 업계는 매우 빠르게 발전하며, 이는 대부분의 고객사가 따라가기 어려울 정도입니다. 우리의 역할은 이러한 변화를 고객이 더 쉽게 받아들일 수 있도록 돕는 것입니다”라고 리어는 설명합니다.

MediaCP는 다양한 지역에서 서비스를 제공하기 위해 처음에는 여러 클라우드 공급업체를 혼합해 사용했지만, 특히 라틴아메리카와 브라질에서는 성능이 일관되지 않고 가격 예측이 어려운 문제에 직면했습니다. 고객은 안정적인 비용으로 대용량 스트리밍을 요구하고 있었고, 이에 리어는 변화가 필요하다는 점을 인식했습니다.

“고객사는 기존에 저비용 가상 머신에 우리 소프트웨어를 설치해 사용해 왔습니다. 따라서 이들을 클라우드로 전환하기 위해서는 가격과 성능 모두에서 충분히 경쟁력이 있어야 했습니다”라고 그는 말합니다.