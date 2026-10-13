En 2006, MediaCP n'était qu'un simple panneau de commande conçu pour aider les radiodiffuseurs à gérer des stations en ligne. Mais en vingt ans, l'entreprise s'est transformée en puissante plateforme de streaming vidéo basée sur le cloud qui accompagne les réseaux de télévision, les prestataires de services et les organisations religieuses du monde entier. Aujourd'hui, MediaCP propose une plateforme performante pour la diffusion linéaire 24 h/24, 7 j/7, la gestion flexible des médias et le streaming dans le cloud évolutif, en s'appuyant sur la technologie Akamai Cloud.
« Akamai nous offre la couverture, la fiabilité et la prévisibilité dont nous avons besoin pour répondre aux besoins de nos clients où qu'ils soient, tout en respectant leurs budgets. »— Matthew Lear, directeur, MediaCP
De la radio à l'innovation dans le cloud
Évolutivité intelligente : s'adapter au paysage du cloud
En 2021, MediaCP a lancé sa plateforme vidéo cloud complète, basée sur Kubernetes. L'objectif : offrir plus de valeur ajoutée et un meilleur contrôle que les alternatives commerciales tout en maintenant un prix abordable, même pour les clients des régions économiquement instables.
Ces ambitions sont portées par Matthew Lear, directeur et architecte technique chez MediaCP. « Le secteur du streaming évolue à un rythme effréné, trop rapide pour la plupart de nos clients. Notre mission est de leur faciliter la tâche », explique Matthew Lear.
À l'origine, MediaCP faisait appel à plusieurs fournisseurs de services cloud pour atteindre différentes régions, ce qui entraînait des performances irrégulières et des tarifs imprévisibles, surtout en Amérique latine et au Brésil. Ses clients réclamaient un streaming à grande échelle à un coût maîtrisé, Matthew Lear avait donc compris qu'un changement s'imposait.
« Nos clients installaient nos logiciels sur des machines virtuelles à faible coût. Nous devions donc proposer des prix et des performances tout aussi compétitifs pour la migration vers le cloud », affirme-t-il.
Atteindre des performances rentables et un rayonnement mondial
MediaCP utilisait depuis longtemps Linode en raison de sa simplicité et de ses tarifs transparents. Après le rachat de Linode en 2022, Akamai a apporté des avantages que peu de concurrents peuvent égaler : un réseau à portée mondiale, la fiabilité et le contrôle des coûts.
« Akamai nous a donné la couverture dont nous avions besoin, un atout crucial dans des régions complexes comme l'Amérique latine. Nous avons testé un concurrent au Brésil, mais ses performances n'étaient pas stables. Grâce à Akamai, nous bénéficions d'une cohérence et d'une évolutivité optimales », déclare Matthew Lear.
Une architecture fondée sur Kubernetes
Aujourd'hui, MediaCP exécute plus de 100 instances cloud d'Akamai et plusieurs centaines de téraoctets de données sur une architecture basée sur Kubernetes. Au cœur du système : un moteur de streaming conçu sur mesure, déployé sur plusieurs clusters Kubernetes et plus d'une douzaine de nœuds.
Ce moteur prend tout en charge, de la génération HLS à la logique de basculement automatique, offrant des fonctionnalités telles que la diffusion ininterrompue live, 24 h/24 et 7 j/7. Le flux vidéo cloud de MediaCP est basé sur Linode Kubernetes Engine (LKE), avec des charges de travail réparties par région. Chaque réplique au sein du cluster assure le traitement des flux entrants, la planification et la diffusion vers des points externes. Les clusters Edge Relay et CDN distribuent des connexions d'encodeur en direct et du contenu HLS via Akamai Cloud, garantissant ainsi une diffusion mondiale harmonieuse.
« Pour nous, cette configuration est une solution rationalisée pour la diffusion vidéo de bout en bout à l'échelle mondiale, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités avancées telles que des canaux de diffusion linéaire 24 h/24, 7 j/7 qui peuvent être lancés en moins de cinq minutes. Cette capacité a révolutionné la diffusion pour des clients comme TVCARiB, même dans des territoires insulaires reculés où les coupures de courant sont fréquentes », poursuit Matthew Lear.
Un client peut charger du contenu, le programmer et diffuser en direct. En cas de défaillance de l'encodeur, la plateforme bascule sans interruption vers du contenu à la demande. « C'est ce qu'on appelle une résilience solide », ajoute Matthew Lear.
Faire des économies, gagner en stabilité et intégrer de nouveaux marchés
Le modèle de tarification d'Akamai a permis de réaliser des économies immédiates et considérables. Les coûts de bande passante et de stockage de MediaCP ont baissé de plus de 50 %, un atout majeur lorsque les volumes de streaming atteignent des dizaines, voire des centaines, de téraoctets par client.
De même, MediaCP bénéficie d'une visibilité claire sur les coûts de bande passante et de stockage. « Nous pouvons ainsi effectuer des prédictions précises et assurer prévisibilité et transparence à nos clients », explique Matthew Lear.
Mais ce n'est pas tout : ces économies garantissent la pérennité du modèle commercial cloud de MediaCP. « Notre plateforme ne pourrait pas exister sans ces économies », admet-il. « Nous sommes en mesure d'offrir des services de qualité supérieure à un tarif adapté, même dans des régions où certains concurrents ne peuvent pas s'implanter. »
Redéfinir l'expérience des développeurs et les tests
Disposant d'une équipe limitée, MediaCP recherchait plus que la performance : l'efficacité était la clé. L'infrastructure d'Akamai a permis à la plateforme d'hébergement vidéo de créer un pipeline de test innovant, qui permet de déployer des environnements isolés à la demande. Ce changement a non seulement amélioré la stabilité, mais aussi accéléré les cycles de lancement et optimisé les processus d'assurance qualité, établissant ainsi une base solide pour une future montée en charge.
« Auparavant, les développeurs réalisaient leurs tests sur la même machine. Les modifications se chevauchaient et les bugs étaient fréquents. Désormais, chaque fonctionnalité est déployée automatiquement dans son propre environnement, qui est automatiquement détruit une fois les tests achevés. Cela a changé la donne pour nous, car cela nous a aidés à maîtriser les coûts et à augmenter la productivité », relate Matthew Lear.
La liberté du cloud, sans compromis
Bien que MediaCP utilise toujours AWS pour les services front-end et les analyses, l'entreprise a transféré la plupart des charges de travail de calcul vers Akamai. Sa stratégie à long terme prévoit une consolidation accrue.
« Nous aimerions internaliser davantage, notamment en tirant parti des offres supplémentaires d'Akamai, comme ses VPU dans le cloud. Nous avons déjà mis en place l'ajustement automatique sur les clusters LKE, sans avoir à engager des dépenses initiales importantes. Une fois que nous aurons adopté les VPU d'Akamai, notre système sera encore plus rentable », affirme Matthew Lear.
La portabilité et la flexibilité des fournisseurs restent essentielles. « Nous utilisons les services de Cloud Computing d'Akamai depuis des années et nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Mais nous avons besoin de flexibilité pour nous adapter en cas de changement de tarifs. Akamai nous apporte ce confort. »
Progresser avec un avantage en matière de cloud
MediaCP s'est taillé une place unique en proposant aux fournisseurs de services une plateforme vidéo abordable et personnalisable, avec une approche axée sur la simplicité. Soutenue par Akamai, l'entreprise a transformé la complexité du cloud en avantage concurrentiel.
Matthew Lear offre des conseils simples pour les entreprises SaaS en pleine croissance : « Akamai Cloud est une excellente plateforme pour le lancement et la montée en charge des applications. Nous le recommandons même à nos clients sur site, car il s'agit d'une solution simple qui tient toutes ses promesses. »
À propos de MediaCP
Depuis 2006, MediaCP (Media Control Panel) propose des solutions de streaming audio et vidéo aux diffuseurs et prestataires de services. Propulsée par une équipe passionnée, l'entreprise fournit des plateformes autohébergées et hébergées dans le cloud pour assurer une gestion professionnelle du streaming.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.