En 2021, MediaCP a lancé sa plateforme vidéo cloud complète, basée sur Kubernetes. L'objectif : offrir plus de valeur ajoutée et un meilleur contrôle que les alternatives commerciales tout en maintenant un prix abordable, même pour les clients des régions économiquement instables.

Ces ambitions sont portées par Matthew Lear, directeur et architecte technique chez MediaCP. « Le secteur du streaming évolue à un rythme effréné, trop rapide pour la plupart de nos clients. Notre mission est de leur faciliter la tâche », explique Matthew Lear.

À l'origine, MediaCP faisait appel à plusieurs fournisseurs de services cloud pour atteindre différentes régions, ce qui entraînait des performances irrégulières et des tarifs imprévisibles, surtout en Amérique latine et au Brésil. Ses clients réclamaient un streaming à grande échelle à un coût maîtrisé, Matthew Lear avait donc compris qu'un changement s'imposait.

« Nos clients installaient nos logiciels sur des machines virtuelles à faible coût. Nous devions donc proposer des prix et des performances tout aussi compétitifs pour la migration vers le cloud », affirme-t-il.