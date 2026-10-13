Il modello di determinazione dei prezzi di Akamai ha offerto risparmi immediati e significativi. I costi legati alla larghezza di banda e allo storage di MediaCP si sono dimezzati, il che è un fattore critico quando i volumi di streaming raggiungono le decine o le centinaia di terabyte per cliente.

Allo stesso tempo, MediaCP sa cosa aspettarsi con i prezzi della larghezza di banda e dello storage. "Ciò consente di effettuare previsioni accurate e la capacità di offrire ai nostri clienti prevedibilità e trasparenza", ha spiegato Lear.

Ma non è tutto: i costi ridotti rendono attuabile il modello aziendale su cloud di MediaCP. "La nostra piattaforma non potrebbe funzionare senza questi risparmi sui costi", ha continuato Lear. "Ora, siamo in grado di offrire servizi eccellenti a costi contenuti, anche nelle aree geografiche in cui altre aziende non sono in grado di operare".