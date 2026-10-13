MediaCP ha iniziato come un semplice pannello di controllo nel 2006 per aiutare le emittenti radio a gestire le stazioni online. Tuttavia, nel corso di due decenni, l'azienda si è evoluta in una potente piattaforma di streaming video basata su cloud per gestire reti TV, provider di servizi e organizzazioni religiose di tutto il mondo. Oggi, MediaCP offre una solida piattaforma per la trasmissione lineare 24/7, una gestione flessibile dei contenuti multimediali e uno streaming su cloud scalabile, il tutto possibile grazie all'utilizzo dell'Akamai Cloud.
"Akamai ci offre la portata, l'affidabilità e la prevedibilità di cui abbiamo bisogno per offrire i servizi ai nostri clienti ovunque, senza sforare i loro budget".- Matthew Lear, direttore, MediaCP
Dalle radio all'innovazione nel cloud
Scalabilità intelligente: navigare nel panorama del cloud
Entro il 2021, MediaCP ha lanciato la sua piattaforma video basata su Kubernetes interamente nel cloud. L'obiettivo: offrire più valore e controllo rispetto alle alternative commerciali, mantenendo un prezzo accessibile anche per i clienti in aree geografiche economicamente volatili.
Al timone troviamo Matthew Lear, direttore e Technical Architect di MediaCP. "Il settore dello streaming si evolve velocemente ad un ritmo più rapido di quanto la maggior parte dei nostri clienti riesca a tenere il passo. Il nostro lavoro è quello di rendere le operazioni più semplici per loro", ha spiegato Lear.
Facendo inizialmente affidamento su una serie di provider di servizi cloud per raggiungere varie aree geografiche, MediaCP ha dovuto affrontare i problemi costituiti da performance incoerenti e prezzi imprevedibili, in particolare in America Latina e Brasile. I suoi clienti richiedevano grandi volumi di streaming ad un costo stabile, quindi Lear sapeva che era necessario apportare un cambiamento.
"I nostri clienti, in passato, installavano il nostro software su macchine virtuali a basso costo. Quindi, per spostare tutto sul cloud, i nostri prezzi e le nostre performance dovevano risultare altrettanto competitivi", ha affermato.
Elevate performance a costi contenuti e una presenza globale
MediaCP aveva utilizzato da tempo Linode per la sua semplicità e la trasparenza dei prezzi. Dopo la sua acquisizione di Linode nel 2022, Akamai ha offerto qualcosa che pochi concorrenti potevano eguagliare: una copertura della rete globale, un'elevata affidabilità e il controllo dei costi.
"Akamai ci ha offerto la portata di cui avevamo bisogno, un aspetto particolarmente importante in aree geografiche difficili come l'America Latina. Abbiamo provato un concorrente in Brasile, ma le performance offerte non erano coerenti. Con Akamai, abbiamo trovato coerenza e scalabilità", ha affermato Lear.
Un'architettura basata su Kubernetes
Oggi, MediaCP esegue più di 100 istanze sull'Akamai Cloud e diverse centinaia di terabyte di dati su un'architettura basata su Kubernetes. La piattaforma fondamentale è un motore di streaming personalizzato che viene eseguito su diversi cluster Kubernetes e più di una dozzina di nodi.
Questo motore gestisce tutto, dalla generazione dell'HLS alla logica di failover automatizzata, offrendo varie funzioni come la trasmissione live 24/7 ininterrotta. Il workflow dei video su cloud di MediaCP è basato su Linode Kubernetes Engine (LKE), con carichi di lavoro suddivisi per area geografica. Ogni replica all'interno del cluster elabora i flussi in entrata, gestisce la pianificazione e viene inviata a destinazioni esterne. I cluster Edge Relay e CDN distribuiscono connessioni dell'encoder live e contenuti HLS tramite l'Akamai Cloud, garantendo una delivery coerente a livello globale.
"Consideriamo questa configurazione una soluzione semplificata per la delivery di video end-to-end a livello globale, che offre agli utenti funzionalità avanzate come i canali di trasmissione lineari 24/7 che possono essere avviati in meno di cinque minuti. Questa capacità ha trasformato la trasmissione per alcuni clienti come TVCARiB, anche in isole remote caratterizzate da frequenti interruzioni", continua Lear.
Un cliente può caricare contenuti, programmarli e mandarli subito live. Se l'encoder si interrompe, la piattaforma passa facilmente ai contenuti on-demand. "Si tratta di una vera resilienza", ha spiegato Lear.
Ottenere risparmi sui costi, stabilità e nuovo accesso al mercato
Il modello di determinazione dei prezzi di Akamai ha offerto risparmi immediati e significativi. I costi legati alla larghezza di banda e allo storage di MediaCP si sono dimezzati, il che è un fattore critico quando i volumi di streaming raggiungono le decine o le centinaia di terabyte per cliente.
Allo stesso tempo, MediaCP sa cosa aspettarsi con i prezzi della larghezza di banda e dello storage. "Ciò consente di effettuare previsioni accurate e la capacità di offrire ai nostri clienti prevedibilità e trasparenza", ha spiegato Lear.
Ma non è tutto: i costi ridotti rendono attuabile il modello aziendale su cloud di MediaCP. "La nostra piattaforma non potrebbe funzionare senza questi risparmi sui costi", ha continuato Lear. "Ora, siamo in grado di offrire servizi eccellenti a costi contenuti, anche nelle aree geografiche in cui altre aziende non sono in grado di operare".
Ridefinizione delle experience e dei test per gli sviluppatori
Con un team agile, MediaCP non aveva bisogno solo di semplici performance, ma anche di un'elevata efficienza. L'infrastruttura di Akamai ha consentito alla piattaforma di hosting video di creare un'innovativa pipeline di test in grado di creare ambienti isolati on-demand. Questo cambiamento non solo ha migliorato la stabilità, ma ha anche offerto cicli di rilascio più rapidi e un migliore controllo della qualità, gettando le basi per una scalabilità futura.
"In precedenza, gli sviluppatori eseguivano i test sullo stesso computer. Le modifiche potevano sovrapporsi e i bug potevano diffendersi. Ora, ogni funzione viene implementata automaticamente nel proprio ambiente e, al termine dei test, l'ambiente viene automaticamente distrutto. Si tratta di una svolta per noi, che ci consente di mantenere bassi i costi e di aumentare la produttività", ha affermato Lear.
La libertà del cloud senza compromessi
Sebbene MediaCP utilizzi ancora AWS per i servizi front-end e l'analisi, ha spostato la maggior parte dei carichi di lavoro del computing su Akamai. La strategia a lungo termine della società prevede un ulteriore consolidamento.
"Ci piacerebbe aumentare il numero di prodotti in-house, soprattutto perché ci avvaliamo di ulteriori soluzioni di Akamai, come le VPU nel cloud. Stiamo già eseguendo la scalabilità automatica dei cluster LKE senza un'enorme spesa iniziale. Una volta eseguito il passaggio alle VPU di Akamai, il nostro processo sarà ancora più conveniente", ha affermato Lear.
La portabilità e la flessibilità dei fornitori rimangono fondamentali. "Utilizziamo i servizi di cloud computing di Akamai da anni e non abbiamo intenzione di lasciarli. Tuttavia, abbiamo bisogno della flessibilità necessaria per adattarsi in caso di variazioni dei prezzi. Akamai ci offre questa certezza".
Un vantaggio per il cloud
MediaCP ha delineato una nicchia esclusiva, offrendo ai provider di servizi una piattaforma video personalizzabile ed economica con una semplice visione. Con Akamai come struttura portante, l'azienda ha trasformato la complessità del cloud in un vantaggio competitivo.
Per le aziende SaaS in espansione, Lear offre un semplice consiglio: "L'Akamai Cloud è un'ottima piattaforma per il lancio e la scalabilità delle app. La consigliamo anche ai nostri clienti on-premise perché funziona in modo semplice e secondo le aspettative".
Informazioni su MediaCP
Fornendo le sue soluzioni di streaming audio e video alle emittenti e ai provider di servizi dal 2006, MediaCP (Media Control Panel) si basa su un team dedicato e offre piattaforme ospitate nel cloud o gestite in modo indipendente e professionale per lo streaming.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.