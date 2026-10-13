MediaCP begann 2006 als einfaches Control-Panel, das Radiosender bei der Verwaltung ihrer Online-Sender unterstützen sollte. Im Laufe von zwei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen jedoch zu einer leistungsstarken cloudbasierten Video-Streaming-Plattform entwickelt, die TV-Netzwerke, Dienstanbieter und religiöse Organisationen weltweit zu ihren Kunden zählt. Heute bietet MediaCP eine robuste Plattform für lineares Broadcasting rund um die Uhr, flexibles Medienmanagement und skalierbares Cloudstreaming – alles dank der Akamai Cloud.
„Akamai bietet uns die Reichweite, Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit, die wir benötigen, um Kunden überall zu bedienen – ohne ihre Budgets zu sprengen.“– Matthew Lear, Director, MediaCP
Vom Radio hin zu Cloudinnovationen
Intelligente Skalierung: Navigation durch die Cloudlandschaft
Im Jahr 2021 führte MediaCP seine vollständig cloudbasierte Videoplattform auf der Basis von Kubernetes ein. Das Ziel: Mehr Wert und Kontrolle zu bieten als kommerzielle Alternativen, und zwar zu einem Preis, der für Kunden in wirtschaftlich unbeständigen Regionen erschwinglich ist.
An der Spitze steht Matthew Lear, Director und Technical Architect von MediaCP. „Die Streaming-Branche entwickelt sich schnell – so schnell, dass meisten unserer Kunden nicht mithalten können. Unsere Aufgabe ist es, ihnen das zu erleichtern“, erklärt Lear.
Da MediaCP anfangs auf eine Mischung aus Cloudanbietern setzte, um verschiedene Regionen zu erreichen, sah sich das Unternehmen mit uneinheitlicher Performance und unvorhersehbaren Preisen konfrontiert, insbesondere in Lateinamerika und Brasilien. Die Kunden verlangten ein hohes Streamingvolumen zu stabilen Kosten, und Lear erkannte, dass eine Änderung erforderlich war.
„Früher installierten unsere Kunden unsere Software auf kostengünstigen virtuellen Maschinen. Um sie also in die Cloud zu verlagern, mussten unsere Preise und unsere Performance genauso wettbewerbsfähig sein“, sagt er.
Kosteneffiziente Performance und globale Reichweite
MediaCP verwendete bereits seit langem Linode aufgrund seiner Einfachheit und transparenten Preisgestaltung. Nach der Übernahme von Linode durch Akamai im Jahr 2022 bot Akamai etwas, bei dem nur wenige Wettbewerber mithalten konnten: globale Netzwerkreichweite, Zuverlässigkeit und Kostenkontrolle.
„Akamai hat uns die Reichweite gegeben, die wir brauchten, was besonders in schwierigen Regionen wie Lateinamerika wichtig ist. Wir haben einen Mitbewerber in Brasilien ausprobiert, aber die Performance war nicht stabil. Akamai bietet uns Beständigkeit und Skalierbarkeit“, so Lear.
Architektur mit Kubernetes als Kern
MediaCP betreibt heute über 100 Akamai-Cloudinstanzen mit mehreren hundert Terabyte an Daten auf der Grundlage einer Kubernetes-basierten Architektur. Die Kernplattform ist eine maßgeschneiderte Streaming-Engine, die sich über mehrere Kubernetes-Cluster und mehr als ein Dutzend Knoten erstreckt.
Diese Engine verarbeitet alles – von der HLS-Generierung bis hin zur automatischen Failover-Logik – und ermöglicht Funktionen wie ununterbrochenes Live-Broadcasting rund um die Uhr. Der Cloud-Video-Workflow von MediaCP basiert auf der Linode Kubernetes Engine (LKE), wobei die Workloads nach Region aufgeteilt sind. Jedes Replikat innerhalb des Clusters verarbeitet eingehende Streams, verwaltet die Planung und veröffentlicht an externe Ziele. Edge Relay- und CDN-Cluster verteilen Live-Encoder-Verbindungen und HLS-Inhalte über die Akamai Cloud und gewährleisten so eine einheitliche globale Bereitstellung.
„Wir betrachten diese Einrichtung als eine optimierte Lösung für die weltweite Bereitstellung von End-to-End-Videos, die Nutzern erweiterte Funktionen wie Kanäle für lineares Broadcasting rund um die Uhr bietet, die in weniger als fünf Minuten gestartet werden können. Diese Funktion hat das Broadcasting für Kunden wie TVCARiB revolutioniert, selbst auf abgelegenen Inseln mit häufigen Ausfällen“, fügte Lear hinzu.
Ein Kunde kann Inhalte hochladen, planen und bereitstellen. Wenn der Encoder ausfällt, wechselt die Plattform nahtlos zu On-Demand-Inhalten. „Das ist echte Resilienz“, erklärt Lear.
Kosteneinsparungen, Stabilität und Zugang zu neuen Märkten erzielen
Das Preismodell von Akamai führte zu sofortigen und drastischen Einsparungen. Die Bandbreiten- und Speicherkosten von MediaCP sanken um mehr als 50 % – ein kritischer Faktor, wenn die Streaming-Volumen pro Kunde zwei- oder dreistellige Terabyte-Werte erreichen.
Gleichzeitig weiß MediaCP, was bei den Bandbreiten- und Speicherpreisen zu erwarten ist. „Das ermöglicht genaue Prognosen, und wir können unseren Kunden Vorhersagbarkeit und Transparenz bieten“, erklärt Lear.
Das ist noch nicht alles: Diese niedrigeren Kosten machen das Cloud-Geschäftsmodell von MediaCP rentabel. „Unsere Plattform wäre ohne diese Kosteneffizienz nicht möglich“, so Lear weiter. „Wir können Premium-Services zu einem Preis anbieten, der selbst in Regionen, in denen andere nicht tätig sein können, funktioniert.“
Entwicklererfahrung und Tests neu definiert
Mit einem kleinen Team benötigte MediaCP nicht nur Performance, sondern auch Effizienz. Dank der Infrastruktur von Akamai konnte die Video-Hosting-Plattform eine innovative Testpipeline aufbauen, die isolierte Umgebungen nach Bedarf schnell einrichten kann. Dieser Wandel verbesserte nicht nur die Stabilität, sondern ermöglichte auch schnellere Veröffentlichungszyklen und eine bessere Qualitätssicherung, sodass eine solide Grundlage für die zukünftige Skalierung geschaffen wurde.
„Früher haben Entwickler auf demselben Computer getestet. Änderungen überschnitten sich, Fehler schlichen sich ein. Jetzt wird jede Funktion automatisch in ihrer eigenen Umgebung bereitgestellt, und nach Abschluss der Tests wird diese Umgebung automatisch zerstört. Das ist für uns eine bahnbrechende Änderung, welche die Kosten niedrig hält und die Produktivität steigert“, so Lear.
Cloudfreiheit ohne Kompromisse
Obwohl MediaCP weiterhin AWS für Frontend-Services und Analysen verwendet, hat es die meisten Computing-Workloads zu Akamai verlagert. Die langfristige Strategie des Unternehmens beinhaltet eine weitere Konsolidierung.
„Wir würden gerne mehr intern übernehmen, insbesondere da wir zusätzliche Angebote von Akamai nutzen, wie die VPUs in der Cloud. Wir skalieren LKE-Cluster bereits automatisch, ohne dass dafür hohe Vorabinvestitionen erforderlich sind. Sobald wir auf die VPUs von Akamai umstellen, wird dies noch kostengünstiger sein“, so Lear.
Portabilität und die Flexibilität des Anbieters bleiben entscheidend. „Wir nutzen die Cloud-Computing-Dienste von Akamai seit Jahren und haben keine Absicht, unsere Zusammenarbeit zu beenden. Wir benötigen jedoch Flexibilität, um uns an Preisänderungen anzupassen. Akamai bietet uns diesen Komfort.“
Mit einem Cloud-Vorteil vorankommen
MediaCP hat sich eine einzigartige Nische geschaffen, indem es Dienstanbietern eine anpassbare, kostengünstige Videoplattform mit einem Fokus auf Einfachheit anbietet. Mit Akamai als Rückgrat hat das Unternehmen die Komplexität der Cloud zu einem Wettbewerbsvorteil gemacht.
Für wachsende SaaS-Unternehmen hat Lear einen einfachen Ratschlag: „Akamai Cloud ist eine großartige Plattform für den Start und die Skalierung. Wir empfehlen sie sogar unseren Kunden vor Ort, weil sie einfach und wie versprochen funktioniert.“
Über MediaCP
MediaCP (Media Control Panel) liefert seit 2006 Audio- und Video-Streaming-Lösungen für Sender und Dienstanbieter. Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Team und bietet sowohl selbst gehostete als auch cloudbasierte Plattformen für professionelles Streaming-Management.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.