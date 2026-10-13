Im Jahr 2021 führte MediaCP seine vollständig cloudbasierte Videoplattform auf der Basis von Kubernetes ein. Das Ziel: Mehr Wert und Kontrolle zu bieten als kommerzielle Alternativen, und zwar zu einem Preis, der für Kunden in wirtschaftlich unbeständigen Regionen erschwinglich ist.

An der Spitze steht Matthew Lear, Director und Technical Architect von MediaCP. „Die Streaming-Branche entwickelt sich schnell – so schnell, dass meisten unserer Kunden nicht mithalten können. Unsere Aufgabe ist es, ihnen das zu erleichtern“, erklärt Lear.

Da MediaCP anfangs auf eine Mischung aus Cloudanbietern setzte, um verschiedene Regionen zu erreichen, sah sich das Unternehmen mit uneinheitlicher Performance und unvorhersehbaren Preisen konfrontiert, insbesondere in Lateinamerika und Brasilien. Die Kunden verlangten ein hohes Streamingvolumen zu stabilen Kosten, und Lear erkannte, dass eine Änderung erforderlich war.

„Früher installierten unsere Kunden unsere Software auf kostengünstigen virtuellen Maschinen. Um sie also in die Cloud zu verlagern, mussten unsere Preise und unsere Performance genauso wettbewerbsfähig sein“, sagt er.