A MediaCP começou como um painel de controle simples em 2006 para ajudar emissoras de rádio a gerenciar estações online. Mas ao longo de duas décadas, ela evoluiu para uma poderosa plataforma de streaming de vídeo baseada em nuvem que atende redes de TV, provedores de serviços e organizações religiosas em todo o mundo. Hoje, a MediaCP conta com uma plataforma robusta para transmissão linear 24 horas por dia, gerenciamento de mídia flexível e streaming em nuvem escalável, tudo isso possível com o uso da Akamai Cloud.
“A Akamai nos dá o alcance, a confiabilidade e a previsibilidade de que precisamos para atender aos clientes em qualquer lugar — sem estourar seus orçamentos.”— Matthew Lear, diretor, MediaCP
Das raízes do rádio à inovação na nuvem
Dimensionamento inteligente: enfrentando o cenário da nuvem
Em 2021, a MediaCP lançou sua plataforma de vídeo em nuvem completa baseada no Kubernetes. O objetivo: proporcionar mais valor e controle do que as alternativas comerciais, mantendo um preço acessível até mesmo para clientes em regiões economicamente voláteis.
No comando está Matthew Lear, Diretor e Arquiteto técnico da MediaCP. “O setor de streaming evolui rapidamente — mais do que a maioria dos nossos clientes pode acompanhar. Nosso trabalho é facilitar isso para eles”, Lear explica.
Ao contar inicialmente com uma combinação de provedores de nuvem para alcançar várias regiões geográficas, a MediaCP enfrentou desempenho inconsistente e preços imprevisíveis, particularmente na América Latina e no Brasil. Os clientes exigiam streaming de alto volume a um custo estável, então Lear sabia que uma mudança era necessária.
“Nossos clientes costumavam instalar nosso software em máquinas virtuais de baixo custo. Então, para migrá-los para a nuvem, nossos preços e desempenho tinham que ser igualmente competitivos”, ele afirma.
Desempenho econômico e alcance global
A MediaCP já usava a Linode há tempo por sua simplicidade e preços transparentes. Após a aquisição da Linode pela Akamai em 2022, a Akamai forneceu algo que poucos concorrentes conseguiam: alcance de rede global, confiabilidade e controle de custos.
“A Akamai nos deu o alcance de que precisávamos, o que é especialmente importante em regiões desafiadoras, como a América Latina. Testamos uma concorrente no Brasil, mas o desempenho não era estável. Com a Akamai, temos consistência e escala”, afirma Lear.
Arquitetura com o Kubernetes no núcleo
Hoje, a MediaCP executa mais de 100 instâncias na Akamai Cloud e várias centenas de terabytes de dados em uma arquitetura baseada em Kubernetes. A plataforma principal é um mecanismo de streaming personalizado em execução em vários clusters Kubernetes e mais de uma dúzia de nós.
Esse mecanismo lida com tudo, desde a geração de HLS até a lógica de failover automatizada, permitindo recursos como transmissão ao vivo ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana. O fluxo de trabalho de vídeo em nuvem da MediaCP é desenvolvido no Linode Kubernetes Engine (LKE), com workloads divididas por região. Cada réplica dentro do cluster processa fluxos de entrada, gerencia o agendamento e publica em destinos externos. Os clusters de Edge Relay e CDN distribuem conexões de codificador ao vivo e conteúdo HLS por meio da Akamai Cloud, garantindo uma entrega global consistente.
“Consideramos essa configuração uma solução simplificada para o fornecimento de vídeo completo globalmente, capacitando os usuários com recursos avançados como canais de transmissão lineares 24 horas por dia que podem ser lançados em menos de cinco minutos. Esse recurso transformou a transmissão para clientes como a TVCARiB, mesmo em territórios insulares remotos com interrupções frequentes”, Lear continua.
Um cliente pode carregar conteúdo, programá-lo e transmiti-lo. Se o codificador cai, a plataforma alterna para conteúdo sob demanda sem atritos. “Essa é a verdadeira resiliência”, explica Lear.
Economia, estabilidade e novo acesso ao mercado
O modelo de preços da Akamai proporcionou economias imediatas e drásticas. Os custos com largura de banda e armazenamento da MediaCP caíram em mais de 50%, um fator crítico quando os volumes de streaming atingem dezenas ou centenas de terabytes por cliente.
Ao mesmo tempo, a MediaCP sabe o que esperar quantos aos preços de largura de banda e armazenamento. “Isso garante previsões precisas e a capacidade de oferecer previsibilidade e transparência aos nossos clientes”, Lear explica.
Isso não é tudo: esses custos menores deixam o modelo de negócios em nuvem da MediaCP viável. “Nossa plataforma não seria possível sem essa economia”, Lear continua. “Podemos oferecer serviços avançados a um preço que funcione, mesmo em regiões onde outros não conseguem operar.”
Experiência e testes de desenvolvimento redefinidos
Com uma equipe enxuta, a MediaCP precisava de mais do que apenas desempenho: precisava de eficiência. A infraestrutura da Akamai permitiu que a plataforma de hospedagem de vídeo criasse um pipeline de testes inovador que ativa ambientes isolados sob demanda. Essa mudança não só melhorou a estabilidade, mas também possibilitou ciclos de liberação mais rápidos e melhor garantia de qualidade, estabelecendo uma base sólida para o dimensionamento futuro.
“Anteriormente, os desenvolvedores testavam na mesma máquina. Sobreposição de mudanças, entrada de bugs. Agora, cada recurso é implantado em seu próprio ambiente automaticamente e, quando o teste é feito, esse ambiente é automaticamente destruído. Isso é um divisor de águas para nós, mantendo os custos baixos e aumentando a produtividade”, Lear afirma.
Liberdade de nuvem sem compromisso
Embora a MediaCP ainda use a AWS para serviços e análises de front-end, a maioria das workloads de computação mudou para a Akamai. A estratégia de longo prazo da empresa inclui mais consolidação.
“Adoraríamos fazer mais coisas internamente, especialmente à medida que aproveitamos as ofertas adicionais da Akamai, como suas VPUs na nuvem. Já estamos escalando automaticamente clusters do LKE sem um enorme gasto inicial. Assim que mudarmos para as VPUs da Akamai, eles serão ainda mais econômicos”, Lear afirma.
A portabilidade e a flexibilidade de fornecedores permanecem fundamentais. “Estamos usando os serviços de computação em nuvem da Akamai há anos e não temos planos de mudar isso. Mas precisamos da flexibilidade para nos adaptarmos se os preços mudarem. A Akamai nos dá essa garantia.”
Avanço com uma vantagem na nuvem
A MediaCP criou um nicho único, oferecendo aos provedores de serviços uma plataforma de vídeo personalizável e econômica com uma mentalidade de simplicidade em primeiro lugar. Com a Akamai como espinha dorsal, a empresa transformou a complexidade da nuvem em uma vantagem competitiva.
Para empresas de SaaS em crescimento, Lear oferece conselhos simples: “A Akamai Cloud é uma excelente plataforma para lançamento e dimensionamento. Até mesmo a recomendamos aos nossos clientes locais, pois ela funciona de forma simples e conforme prometido.”
Sobre a MediaCP
Oferecendo soluções de streaming de áudio e vídeo para emissoras e provedores de serviços desde 2006, a MediaCP (Media Control Panel) conta com uma equipe apaixonada e oferece plataformas auto-hospedadas e hospedadas na nuvem para o gerenciamento profissional de streaming.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.