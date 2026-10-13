Em 2021, a MediaCP lançou sua plataforma de vídeo em nuvem completa baseada no Kubernetes. O objetivo: proporcionar mais valor e controle do que as alternativas comerciais, mantendo um preço acessível até mesmo para clientes em regiões economicamente voláteis.

No comando está Matthew Lear, Diretor e Arquiteto técnico da MediaCP. “O setor de streaming evolui rapidamente — mais do que a maioria dos nossos clientes pode acompanhar. Nosso trabalho é facilitar isso para eles”, Lear explica.

Ao contar inicialmente com uma combinação de provedores de nuvem para alcançar várias regiões geográficas, a MediaCP enfrentou desempenho inconsistente e preços imprevisíveis, particularmente na América Latina e no Brasil. Os clientes exigiam streaming de alto volume a um custo estável, então Lear sabia que uma mudança era necessária.

“Nossos clientes costumavam instalar nosso software em máquinas virtuais de baixo custo. Então, para migrá-los para a nuvem, nossos preços e desempenho tinham que ser igualmente competitivos”, ele afirma.