MediaCP nació en 2006 como un simple panel de control pensado para ayudar a las emisoras de radio a gestionar sus estaciones online. Sin embargo, a lo largo de dos décadas, ha evolucionado hasta convertirse en una potente plataforma de streaming de vídeo basada en la nube que presta servicio a redes de televisión, proveedores de servicios y organizaciones religiosas de todo el mundo. Actualmente, MediaCP ofrece una plataforma sólida que integra retransmisión lineal ininterrumpida, gestión flexible de contenidos multimedia y streaming escalable en la nube, todo gracias a Akamai Cloud.
"Akamai nos da el alcance, la fiabilidad y la previsibilidad que necesitamos para atender a nuestros clientes en cualquier parte y sin salirnos de su presupuesto".— Matthew Lear, director de MediaCP
De la radio a la innovación en la nube
Crecimiento inteligente: navegar por el mundo de la nube
En 2021, MediaCP lanzó su plataforma de vídeo en la nube basada en Kubernetes. El objetivo: ofrecer más valor y control que las alternativas comerciales para clientes de cualquier región, incluso para aquellos en contextos económicos volátiles.
Al frente de esta iniciativa está Matthew Lear, director y arquitecto técnico de MediaCP. "El sector del streaming evoluciona tan rápido que la mayoría de nuestros clientes se quedan atrás. Nuestra misión es hacerles el camino más fácil", explicó Lear.
Al principio, MediaCP dependía de diferentes proveedores de nube para llegar a varias zonas geográficas, lo que se traducía en un rendimiento irregular y costes impredecibles, especialmente en Latinoamérica y Brasil. Los clientes exigían un servicio de streaming de gran volumen a un precio estable, y Lear supo que había llegado el momento de hacer un cambio.
"Nuestros clientes solían instalar nuestro software en máquinas virtuales de bajo coste. Por lo tanto, para que migrasen a la nube, nuestros precios y rendimiento debían ser igual de competitivos", dijo.
Rendimiento rentable y alcance global
Durante mucho tiempo, MediaCP había utilizado Linode por su simplicidad y coste transparentes. Tras la adquisición de Linode por parte de Akamai en 2022, Akamai aportó algo que pocos podrían igualar: cobertura a nivel mundial, fiabilidad y control de los costes.
"Akamai nos proporcionó el alcance que necesitábamos, un aspecto clave en regiones difíciles como Latinoamérica. Probamos otro proveedor en Brasil, pero el rendimiento no era estable. Con Akamai, conseguimos coherencia y escalabilidad", afirmó Lear.
Arquitectura basada en Kubernetes
Hoy en día, MediaCP ejecuta más de 100 instancias en la nube de Akamai y varios cientos de terabytes de datos en una arquitectura basada en Kubernetes. La plataforma central es un motor de streaming personalizado que se ejecuta en varios clústeres de Kubernetes y más de una docena de nodos.
Este motor se encarga de todo, desde la generación de streaming en directo HTTP hasta la lógica de failover, y permite características como la retransmisión en directo ininterrumpida. El flujo de trabajo de vídeo en la nube de MediaCP utiliza Linode Kubernetes Engine (LKE) y organiza las cargas de trabajo por región. Cada réplica del clúster procesa los flujos entrantes, administra la programación y publica el contenido en destinos externos. Los clústeres de CDN y Edge Relay distribuyen las conexiones de codificador en vivo y el contenido de streaming en directo HTTP a través de Akamai Cloud, lo que garantiza una entrega global uniforme.
"Esta configuración es una solución optimizada para ofrecer vídeo de extremo a extremo a nivel mundial que, además, ofrece a los usuarios funciones avanzadas, como canales de retransmisión lineal ininterrumpida que pueden lanzarse en menos de cinco minutos. Para clientes como TVCARiB, esta funcionalidad ha significado un antes y un después, incluso en territorios insulares remotos donde las interrupciones eran frecuentes", continuó Lear.
Los clientes pueden cargar contenido, programarlo y publicarlo. Si su codificador se desconecta, la plataforma cambia sin problemas a contenido a la carta. "Así se garantiza una experiencia sin interrupciones", sentenció Lear.
Ahorro, estabilidad y acceso a nuevos mercados
El modelo de precios de Akamai ofreció un ahorro inmediato y espectacular. Los costes del ancho de banda y el almacenamiento de MediaCP disminuyeron más de un 50 %, un factor decisivo cuando los volúmenes de streaming alcanzan decenas o cientos de terabytes por cliente.
Además, conocían el precio total de antemano. "Saber esta información nos permitía realizar previsiones precisas, ser más transparentes con nuestros clientes y ofrecerles precios predecibles", explicó Lear.
Y eso no es todo: esta reducción de los costes hace viable el modelo de negocio de nube de MediaCP. "Sin estos precios tan competitivos, nuestra plataforma no sería posible", continuó Lear. "Podemos ofrecer servicios prémium a un precio accesible, incluso en regiones donde otros no pueden operar".
Redefinición de las pruebas y la experiencia de los desarrolladores
Con un equipo limitado, MediaCP necesitaba algo más que rendimiento: necesitaba eficiencia. La infraestructura de Akamai permitió a la plataforma de alojamiento de vídeo desarrollar un innovador canal de pruebas que crea entornos aislados bajo demanda. Este cambio no solo mejoró la estabilidad, sino que también permitió ciclos de lanzamiento más rápidos y un mejor control de la calidad, lo que estableció una base sólida para escalar en el futuro.
"Anteriormente, los desarrolladores realizaban las pruebas en la misma máquina. Los cambios se solapaban y los errores pasaban desapercibidos. Ahora, cada función se despliega en su propio entorno automáticamente y, al finalizar las pruebas, ese entorno se elimina de forma instantánea. Para nosotros, este nuevo enfoque ha supuesto un cambio radical, ya que mantiene los costes bajos y aumenta la productividad", dijo Lear.
Libertad en la nube sin concesiones
Aunque MediaCP sigue utilizando AWS para los servicios de front-end y los análisis, ha trasladado la mayoría de las cargas de trabajo informáticas a Akamai. A largo plazo, la estrategia de la empresa incluye consolidar las operaciones.
"Nos encantaría internalizar más procesos y aprovechar las soluciones adicionales de Akamai, como las unidades de procesamiento de vídeo en la nube. Ya estamos escalando automáticamente los clústeres de LKE sin una gran inversión inicial. Cuando migremos a las unidades de procesamiento de vídeo de Akamai, la rentabilidad será aún mayor", afirma Lear.
La portabilidad y la flexibilidad de los proveedores siguen siendo fundamentales. "Llevamos años confiando en los servicios de cloud computing de Akamai y seguiremos haciéndolo. Akamai nos ofrece la flexibilidad que necesitamos para adaptarnos si los precios cambian".
Ventaja en la nube que marca la diferencia
MediaCP ha creado un nicho único: ofrece a los proveedores de servicios una plataforma de vídeo personalizable y rentable sin dejar de lado la sencillez. Con Akamai como base, la empresa ha convertido la complejidad de la nube en una ventaja competitiva.
Para las empresas de SaaS en crecimiento, Lear lo tiene claro: "Akamai Cloud es una plataforma excelente tanto para lanzar aplicaciones como para escalarlas. Se la recomendamos incluso a clientes locales porque es sencilla y cumple con lo que promete".
Acerca de MediaCP
Desde 2006, MediaCP (Media Control Panel) ofrece soluciones de streaming de audio y vídeo a los proveedores de servicios y las emisoras. Formada por un equipo apasionado, ofrece tanto plataformas autogestionadas como alojadas en la nube para gestionar de forma profesional el streaming.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.