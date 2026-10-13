En 2021, MediaCP lanzó su plataforma de vídeo en la nube basada en Kubernetes. El objetivo: ofrecer más valor y control que las alternativas comerciales para clientes de cualquier región, incluso para aquellos en contextos económicos volátiles.

Al frente de esta iniciativa está Matthew Lear, director y arquitecto técnico de MediaCP. "El sector del streaming evoluciona tan rápido que la mayoría de nuestros clientes se quedan atrás. Nuestra misión es hacerles el camino más fácil", explicó Lear.

Al principio, MediaCP dependía de diferentes proveedores de nube para llegar a varias zonas geográficas, lo que se traducía en un rendimiento irregular y costes impredecibles, especialmente en Latinoamérica y Brasil. Los clientes exigían un servicio de streaming de gran volumen a un precio estable, y Lear supo que había llegado el momento de hacer un cambio.

"Nuestros clientes solían instalar nuestro software en máquinas virtuales de bajo coste. Por lo tanto, para que migrasen a la nube, nuestros precios y rendimiento debían ser igual de competitivos", dijo.