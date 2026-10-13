2021年までに、MediaCPはKubernetes上に構築された完全なクラウド動画プラットフォームを立ち上げています。その目的は、経済的に不安定な地域のお客様でもアクセス可能な価格帯を維持しながら、商用の代替製品よりも高い価値と制御性を提供することです。

指揮を執るのは、MediaCPのディレクター兼テクニカルアーキテクト、Matthew Lear氏です。「ストリーミング業界は急速に進化しています。当社のお客様の大半がその対応に追いついていません。これを楽に対応できるようにすることが当社の仕事です」とLear氏は説明します。

MediaCPは当初さまざまな地域にクラウドプロバイダーを混在させていたため、特にラテンアメリカやブラジルでは、パフォーマンスの一貫性を確保できず、価格の想定が立てられないという課題に直面していました。顧客は安定したコストで大量のストリーミングを要求していたため、Lear氏は変化が必要であることを認識していました。

「当社のお客様は、低コストの仮想マシンにソフトウェアをインストールしていました。そのため、クラウドへの移行を推進するには、価格とパフォーマンスに競争力が求められました」と同氏は述べています。