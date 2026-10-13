MediaCP 诞生于 2006 年，最初只是一个帮助广播公司实现在线管理电台的简单控制面板。不过，历经二十年的深耕，它已发展为一个功能强大的云端视频流媒体平台，为世界各地的电视网络、服务提供商和宗教组织提供服务。如今，MediaCP 提供了一个强大的平台，能够实现全天候线性广播、灵活的媒体管理以及可扩展的云流媒体——所有这一切都得益于对 Akamai Cloud 的采用。
“Akamai 为我们提供了服务全球客户所需的触达能力、可靠性及可预测性，并确保成本在可承受的范围内。”——MediaCP 总监 Matthew Lear
始于无线电，迈向云创新
智能扩展：驾驭云技术格局
2021 年，MediaCP 发布了其基于 Kubernetes 构建的全云视频平台。目标是提供超越商业替代方案的价值和控制力，同时坚持亲民的价格，确保身处经济不稳定地区的客户也能轻松负担。
MediaCP 在总监兼技术架构师 Matthew Lear 的带领下稳步前行。Lear 解释道：“流媒体行业瞬息万变，让我们的大多数客户都应接不暇。我们的职责是帮助客户化繁为简，轻松应对。”
MediaCP 最初依赖混合使用多家云服务商的产品来实现全球覆盖，但这也导致了性能不一致和定价难以预测等问题，尤其是在拉丁美洲和巴西。客户迫切希望以稳定的成本实现高流量的流媒体传输，因此 Lear 深知变革势在必行。
他表示：“我们的客户过去习惯于在低成本的虚拟机上安装我们的软件。所以，要将他们迁移至云端，我们的定价和性能必须同样具有竞争力。”
高效实现卓越性能与全球覆盖
MediaCP 长期以来一直在使用 Linode 的产品，正是看中了其简单易用并且定价透明的特点。在 Akamai 于 2022 年收购 Linode 后，Akamai 展现出了令大多数竞争对手都望尘莫及的能力：全球网络覆盖、可靠性和成本控制。
“Akamai 提供了我们所需的网络覆盖范围，这在拉丁美洲等充满挑战的地区尤为重要。我们曾在巴西试用过其他竞品，但性能不稳定。通过使用 Akamai 的解决方案，我们实现了一致性和规模化部署。”
以 Kubernetes 为核心构建架构
如今，MediaCP 在基于 Kubernetes 的架构上运行着超过 100 个 Akamai 云实例及数百 TB 的数据。核心平台是一套定制的流媒体引擎，运行于多个 Kubernetes 集群及十几个节点之上。
该引擎负责从 HLS 生成到自动故障转移逻辑的各项任务，从而为不间断的全天候直播等功能提供支持。MediaCP 的云视频工作流是在 Linode Kubernetes Engine (LKE) 上构建的，并且工作负载按区域进行划分。集群中的每个副本都负责处理传入流、管理调度以及将内容发布至外部目标。边缘中继和 CDN 集群通过 Akamai Cloud 分发直播编码器连接及 HLS 内容，以确保实现一致的全球交付。
Lear 继续说道：“我们将这套方案视为一种精简高效的解决方案，可在全球范围内实现端到端视频交付。它以高级功能为用户赋能，例如在五分钟内即可上线的全天候线性广播频道。这项能力彻底重塑了 TVCARiB 等客户的广播业务，即使在网络频繁中断的偏远岛屿地区也能实现稳定传输。”
客户上传内容、设定排期，即可直接开播。如果其编码器掉线，平台会无缝切换至点播内容。Lear 肯定地说：“这才是真正的韧性。”
实现成本节约、保障稳定性并拓展新的市场版图
Akamai 的定价模式实现了立竿见影且显著的成本节约。MediaCP 的宽带和存储成本大幅降低了 50% 以上——当每位客户的流媒体传输量超过数十或数百 TB 时，这一点至关重要。
与此同时，MediaCP 对宽带和存储的定价也了然于胸。Lear 对此给予了充分肯定，“这让我们能够进行准确的预测，并且能够为客户提供可预测性和透明度。”
这还不是全部优势：正是成本的降低才让 MediaCP 的云业务模式具备了可行性。Lear 继续说道：“如果没有这些成本优势，我们的平台便无法运行。我们能够以客户可接受的价格提供优质服务，即使在其他服务商无法运营的区域也不例外。”
重新定义开发人员体验和测试
由于团队规模精简，MediaCP 需要的不仅仅是性能，更需要效率。借助 Akamai 的基础架构，该视频托管平台构建了一条创新的测试流水线，能够按需快速启动隔离环境。这种转变不仅增强了稳定性，还助力缩短了发布周期并提升了质量保证水平，从而为未来的扩展奠定了坚实的基础。
Lear 表示：“以前，开发人员都是在同一机器上进行测试。变更会相互重叠，而错误也会蒙混过关。现在，每项功能都自动部署在其专属的环境内，并且当测试完成后，该环境会被自动销毁。对于我们来说，这是一次颠覆性的改变，既能保持低成本，又提高了生产力。”
实现云自由，无需任何妥协
尽管 MediaCP 仍在使用 AWS 来提供前端服务和进行分析业务，但它已将大部分计算工作负载迁移至 Akamai。该公司的长期战略包括实施进一步整合。
Lear 表示：“我们希望能将更多业务纳入内部处理，尤其是在我们充分利用其他 Akamai 产品的情况下，例如其云端 VPU。我们已实现了 LKE 集群的自动扩容，且无需巨额的前期投入。在我们切换到 Akamai 的 VPU 后，成本效益将得到进一步提升。”
可移植性和供应商灵活性仍然是关键。“多年以来，我们一直在使用 Akamai 的云计算服务，并且无意终止合作。但我们需要能够应对定价变化的灵活性。Akamai 为我们提供了这种保障。”
以云技术优势，推动未来发展
MediaCP 秉持“简单至上”的理念，成功开辟了独特的细分市场，致力于为服务提供商打造可定制且经济高效的视频平台。依托 Akamai 作为坚实后盾，该公司成功将云技术复杂性转化为竞争优势。
对于正处于成长期的 SaaS 公司，Lear 给出了以下简单建议：“Akamai Cloud 是一个优秀的应用发布和规模化部署平台。它简单易用且功能符合预期，我们甚至会向本地客户推荐这款产品。”
MediaCP 简介
自 2006 年以来，MediaCP (Media Control Panel) 一直致力于为广播公司及服务提供商提供音视频流媒体解决方案。他们拥有一支专业热忱的团队，能够提供自托管和云托管的平台来实现专业的流媒体管理。
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