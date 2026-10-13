2021 年，MediaCP 发布了其基于 Kubernetes 构建的全云视频平台。目标是提供超越商业替代方案的价值和控制力，同时坚持亲民的价格，确保身处经济不稳定地区的客户也能轻松负担。

MediaCP 在总监兼技术架构师 Matthew Lear 的带领下稳步前行。Lear 解释道：“流媒体行业瞬息万变，让我们的大多数客户都应接不暇。我们的职责是帮助客户化繁为简，轻松应对。”

MediaCP 最初依赖混合使用多家云服务商的产品来实现全球覆盖，但这也导致了性能不一致和定价难以预测等问题，尤其是在拉丁美洲和巴西。客户迫切希望以稳定的成本实现高流量的流媒体传输，因此 Lear 深知变革势在必行。

他表示：“我们的客户过去习惯于在低成本的虚拟机上安装我们的软件。所以，要将他们迁移至云端，我们的定价和性能必须同样具有竞争力。”