Fundada por Amol Patankar, a Multivrse ajuda as empresas a se conectar com públicos globais no idioma de preferência. Sua abordagem híbrida combina tradução por IA e linguistas humanos nativos. O resultado? O conteúdo não é somente preciso, mas culturalmente significativo e consistente com a marca. "Somos mais do que um provedor de tradução", explica Patankar. "Somos um parceiro estratégico que ajuda as marcas a expandir globalmente e aprofundar o engajamento dos clientes."

Como uma startup enxuta, a Multivrse precisava de uma plataforma em nuvem que não fosse apenas capacitada tecnicamente, mas também econômica e fácil de usar, apoiada por um fornecedor ágil. "Com a AWS, não tínhamos um contato personalizado. Levava dias para termos alguma resposta. Esse tipo de atraso simplesmente não funciona para um negócio em crescimento", diz Patankar.

Vivek Sathyaganesh, Diretor de tecnologia e operações da Multivrse, acrescenta: "Os preços da AWS também eram imprevisíveis. Todo recurso trazia um custo adicional. E os preços variavam por região, então nunca sabíamos quais eram as despesas previstas para cada mês."

Com o crescimento da empresa e as necessidades dos clientes se expandindo por diferentes regiões geográficas, a Multivrse precisava reavaliar a própria infraestrutura.