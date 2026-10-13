A Multivrse Digital, uma empresa de serviços multilíngue com sede na Austrália, estava diante de um desafio comum, mas urgente: o aumento nos custos de nuvem, o suporte inconsistente e a complexidade com a AWS, que começaram a diminuir o ritmo da empresa. Com a missão de fornecer conteúdo rápido, preciso e adequado culturalmente em escala, a agilidade e a simplicidade da infraestrutura eram fundamentais. Ao migrar para os serviços de computação em nuvem da Akamai, a Multivrse conquistou um provisionamento mais rápido, economizou até 70% e teve um suporte consistente que permitiu o dimensionamento global, sem abrir mão da tranquilidade.
"Enquanto a Multivrse existir, continuaremos com a Akamai. A relação é realmente muito importante."— Amol Patankar, fundador, Multivrse
Conversas globais
Necessidade de superar a complexidade da nuvem e as pressões relacionadas a custos
Fundada por Amol Patankar, a Multivrse ajuda as empresas a se conectar com públicos globais no idioma de preferência. Sua abordagem híbrida combina tradução por IA e linguistas humanos nativos. O resultado? O conteúdo não é somente preciso, mas culturalmente significativo e consistente com a marca. "Somos mais do que um provedor de tradução", explica Patankar. "Somos um parceiro estratégico que ajuda as marcas a expandir globalmente e aprofundar o engajamento dos clientes."
Como uma startup enxuta, a Multivrse precisava de uma plataforma em nuvem que não fosse apenas capacitada tecnicamente, mas também econômica e fácil de usar, apoiada por um fornecedor ágil. "Com a AWS, não tínhamos um contato personalizado. Levava dias para termos alguma resposta. Esse tipo de atraso simplesmente não funciona para um negócio em crescimento", diz Patankar.
Vivek Sathyaganesh, Diretor de tecnologia e operações da Multivrse, acrescenta: "Os preços da AWS também eram imprevisíveis. Todo recurso trazia um custo adicional. E os preços variavam por região, então nunca sabíamos quais eram as despesas previstas para cada mês."
Com o crescimento da empresa e as necessidades dos clientes se expandindo por diferentes regiões geográficas, a Multivrse precisava reavaliar a própria infraestrutura.
Confiança na Akamai para transparência de preços, adequação técnica e orientação estratégica
A decisão de mudar para a Akamai baseou-se em uma longa relação de confiança. Patankar trabalhou com a Akamai em funções empresariais anteriores na aviação e no varejo e viu em primeira mão o valor do desempenho, da segurança e da orientação da Akamai.
"Quando comecei a Multivrse, sabia que a empresa acabaria mudando para a Akamai", diz ele. "A equipe dela está sempre disponível, colaborativa e focada em soluções. Esse tipo de suporte não tem preço."
Para Sathyaganesh, que supervisiona a administração da plataforma na Multivrse, os seguintes recursos da Akamai se destacaram: provisionamento simples, preços transparentes, ferramentas voltadas para desenvolvedores e integração de edge e computação. "A AWS divide a saída em níveis, regiões e tipos de transferência de dados, tornando os preços excessivamente complexos", ele enfatiza.
Migração fácil da AWS para os serviços de computação em nuvem da Akamai
Desde o início, a Multivrse ficou impressionada com a abordagem colaborativa da Akamai. A Akamai fez a migração da AWS sem preocupações. A experiência foi muito diferente da AWS, em que a migração de uma região para outra era complexa. "Foi fácil migrar para a Akamai e ficou imediatamente mais gerenciável", diz Sathyaganesh.
Mais especificamente, a Multivrse substituiu o EC2, RDS, S3 e Route53 pelos seguintes serviços de computação em nuvem da Akamai:
- Cloud Firewall: firewalls com regras integradas que ajudam a Multivrse a proteger workloads sem ferramentas externas.
- DNS Manager: interface abrangente no Akamai Cloud Manager que possibilita o fácil gerenciamento de domínios globalmente.
- NodeBalancers: balanceadores de carga totalmente gerenciados e de alta disponibilidade que podem ser implantados em minutos e garantem alta disponibilidade e desempenho.
- Managed Databases: serviço de banco de dados totalmente gerenciado com backups e atualizações automáticos permite que a Multivrse implante facilmente clusters de banco de dados de alto desempenho.
- Object Storage: armazenamento durável, escalável e econômico que é compatível com S3, com preços simplificados e fácil acesso.
- Longview: a Multivrse usa essa ferramenta integrada de monitoramento e análise para verificar a integridade e o desempenho de servidores de computação em nuvem.
- Essential Compute: hospedagem simplificada de máquinas virtuais que pode ser provisionada rapidamente e vem com preços fixos.
- Private Networking: a Multivrse usa esse serviço de computação em nuvem para configurar redes virtuais que isolam o tráfego, garantindo implantações seguras em vários níveis.
Principais resultados: provisionamento mais rápido, economia de custos e menor latência
A migração para a Akamai proporcionou vitórias quantitativas e qualitativas. A substituição da AWS pelos serviços de computação em nuvem da Akamai permitiu:
- Uma redução de 50% a 70% nos custos de computação e armazenamento, especialmente em workloads otimizadas para memória e de alta demanda
- Um aumento de 30% a 40% na velocidade de provisionamento de máquinas virtuais
- Uma latência 20% a 50% menor para usuários globais, por meio do backbone distribuído da Akamai
Segundo Sathyaganesh, "os serviços de computação em nuvem da Akamai são muito intuitivos para desenvolvedores. O painel de controle e a CLI são simples, intuitivos e muito mais fáceis de navegar em comparação com a AWS ou Azure. A ativação de VMs, Object Storage e NodeBalancers leva apenas alguns cliques e é simples."
"Os custos com a AWS eram muito altos comparados com a Akamai." Patankar acrescenta: "O preço de três instâncias da Akamai equivale a uma instância da AWS. Isso é revolucionário para uma startup como a nossa."
Escolhas inteligentes de infraestrutura com orientação e suporte de nível empresarial
Um diferencial importante foi a abordagem consultiva e as análises de tecnologia colaborativa da Akamai, permitindo decisões mais inteligentes sobre infraestrutura. "A Akamai nos orientou de forma precisa e clara para evitar a complexidade desnecessária do Kubernetes em favor de um modelo padrão adaptado às nossas necessidades", explica Sathyaganesh. "Aconselhar-nos contra o Kubernetes nesta etapa nos economizou tempo e dinheiro e nos mostrou um caminho técnico muito mais claro."
A Multivrse também valoriza a disponibilidade e a agilidade da Akamai. "Podemos ligar, falar com alguém que entende nossas necessidades comerciais e técnicas e obter conselhos em tempo hábil", diz Patankar. "Isso é raro. E não era algo que tínhamos com a AWS."
Escala global e crescimento futuro
Desenvolvida com base na infraestrutura resiliente da Akamai, a plataforma multilíngue da Multivrse utiliza recursos de computação avançados com algoritmos e processos exclusivos para oferecer experiências mais rápidas e personalizadas aos clientes, permitindo que a empresa dimensione globalmente em alcance e inovação. Tendo a Akamai como parceira de nuvem, a Multivrse está bem posicionada para continuar concretizando sua visão: ajudar as marcas a se comunicar com cada cliente de forma rápida, eficiente e significativa.
"À medida que crescemos, planejamos expandir para mais regiões geográficas com base na demanda dos clientes e, com a Akamai, sabemos que teremos suporte em cada etapa da jornada", conclui Patankar.
Sobre a Multivrse Digital
A Multivrse é uma empresa tecnológica de serviços multilíngue que ajuda as marcas a se conectar de forma mais significativa com seus clientes, em diferentes idiomas e culturas. Ao combinar o poder da tecnologia de tradução baseada em IA com especialistas humanos nativos, a Multivrse oferece soluções multilíngue escaláveis e de alta qualidade para websites, campanhas de marketing e comunicações com clientes. Nossa missão é tornar as experiências digitais mais inclusivas, acessíveis e envolventes, ajudando as organizações a expandir seu alcance, aumentar a fidelidade dos clientes, impulsionar o crescimento global e o mais importante: aproximar-se de seus clientes.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.