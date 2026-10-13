Multivrse Digital, une entreprise australienne spécialisée dans les solutions multilingues, faisait face à un défi courant mais critique. En effet, la hausse des coûts liés au cloud, la prise en charge irrégulière et la complexité d'AWS nuisaient à sa croissance. Sa mission ? Fournir des contenus rapides, précis et culturellement pertinents à grande échelle. Pour y parvenir, une infrastructure simple et agile était indispensable. En migrant vers les services de Cloud Computing d'Akamai, Multivrse a accéléré le provisionnement, réalisé jusqu'à 70 % d'économies et bénéficié d'un soutien constant qui lui a permis de se développer à l'international, et ce en toute sérénité.
« Tant que Multivrse existera, nous utiliserons Akamai. C'est dire à quel point cette relation est essentielle. »— Amol Patankar, fondateur de Multivrse
Favoriser la conversation à l'échelle mondiale
Surmonter la complexité du cloud et la pression des coûts
Fondée par Amol Patankar, l'entreprise Multivrse aide les sociétés à interagir avec des audiences internationales dans leur langue préférée. Son approche hybride associe la traduction assistée par l'IA à l'expertise humaine de linguistes natifs. Résultat : des contenus non seulement précis, mais aussi adaptés à la culture et cohérents avec la marque. « Nous sommes bien plus qu'un fournisseur de services de traduction », explique Amol Patankar. « Nous sommes un partenaire stratégique qui aide les marques à se développer à l'échelle mondiale et à renforcer l'engagement client. »
En tant que start-up dirigée par une équipe restreinte, Multivrse avait besoin d'une plateforme cloud performante, rentable et conviviale, prise en charge par un fournisseur réactif. « Avec AWS, nous n'avions pas d'interlocuteur dédié. Nous devions attendre plusieurs jours avant d'avoir une réponse. Ces délais ne sont pas compatibles avec une entreprise en pleine croissance », affirme Amol Patankar.
Selon Vivek Sathyaganesh, responsable de la technologie et des opérations chez Multivrse, « les tarifs d'AWS étaient imprévisibles. Chaque fonctionnalité était facturée en supplément. De plus, les prix variaient selon les régions. Il était donc impossible d'anticiper nos dépenses mensuelles. »
Pour accompagner sa croissance et répondre à des besoins clients toujours plus étendus, Multivrse devait réévaluer son infrastructure.
Choisir Akamai pour la transparence, la pertinence technique et les conseils stratégiques
La décision de migrer vers Akamai reposait sur une confiance de longue date. Amol Patankar avait déjà collaboré avec Akamai lorsqu'il travaillait dans le secteur de l'aviation et du commerce de détail, et avait pu constater par lui-même la valeur apportée par les performances, la sécurité et les conseils d'Akamai.
« Dès la création de Multivrse, je savais que nous passerions chez Akamai », admet-il. « Son équipe est toujours disponible, impliquée et orientée solutions. Ce type de soutien est inestimable. »
D'après Vivek Sathyaganesh, qui supervise l'administration de la plateforme pour Multivrse, cite plusieurs caractéristiques d'Akamai qui ont fait la différence : provisionnement simple, tarification transparente, outils adaptés aux développeurs et intégration informatique et en bordure de l'Internet. « AWS divise le trafic sortant en paliers, régions et types de transfert, ce qui complexifie la tarification », souligne-t-il.
Migration facile d'AWS vers les services de Cloud Computing d'Akamai
Dès le départ, Multivrse a été séduit par l'approche collaborative d'Akamai. La migration depuis AWS s'est déroulée sans accroc, contrairement aux transferts régionaux complexes chez AWS. « Passer chez Akamai a été simple et immédiatement plus facile à gérer », révèle Vivek Sathyaganesh.
Multivrse a remplacé EC2, RDS, S3 et Route53 par les services suivants :
- Cloud Firewall : des pare-feux avec des règles intégrées permettent à Multivrse de protéger les charges de travail sans avoir recours à des outils externes.
- DNS Manager : cette interface complète au sein d'Akamai Cloud Manager permet de gérer facilement les domaines à l'échelle mondiale.
- NodeBalancers : ces dispositifs d'équilibrage de la charge entièrement gérés, qui peuvent être déployés en quelques minutes, garantissent une haute disponibilité et une performance optimale.
- Managed Databases : ce service de base de données entièrement géré avec sauvegardes et mises à jour automatiques permet à Multivrse de déployer facilement des clusters de base de données hautes performances.
- Object Storage : cette solution de stockage durable, évolutive et rentable est compatible avec S3, et offre un prix simplifié ainsi qu'un accès facile.
- Longview : Multivrse utilise cet outil intégré pour surveiller et analyser l'état et la performance des serveurs de Cloud Computing.
- Essential Compute : cet hébergement simplifié de machines virtuelles peut être provisionné rapidement et est proposé à un prix fixe.
- Private Networking : Multivrse utilise ce service de Cloud Computing pour configurer des réseaux virtuels qui isolent le trafic et sécurisent les déploiements multiniveaux.
Des résultats concrets : rapidité, économies et faible latence
Les avantages d'Akamai sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. En remplaçant AWS par les services de Cloud Computing d'Akamai, l'entreprise a constaté :
- 50 à 70 % d'économies sur les coûts de traitement et de stockage, en particulier pour les charges de travail optimisées pour la mémoire et très exigeantes ;
- 30 à 40 % de gain de temps pour le provisionnement des machines virtuelles ;
- 20 à 50 % de réduction de la latence pour les utilisateurs du monde entier via le réseau distribué d'Akamai.
D'après Vivek Sathyaganesh, « les services de Cloud Computing d'Akamai sont parfaitement adaptés aux développeurs. Le panneau de commande et l'interface de ligne de commande sont clairs, intuitifs et beaucoup plus faciles à explorer qu'AWS ou Azure. La mise en œuvre des machines virtuelles, d'Object Storage et des NodeBalancers ne prend que quelques clics, sans complexité. »
Amol Patankar ajoute : « Les coûts liés à AWS étaient exceptionnellement élevés par rapport à Akamai. Pour le prix d'une instance AWS, nous pouvons en avoir désormais trois avec Akamai. C'est un changement radical pour une start-up comme la nôtre. »
Des choix d'infrastructure éclairés grâce à un accompagnement expert
Akamai se distingue par son approche consultative et ses analyses technologiques collaboratives, qui aident à prendre de meilleures décisions. « Akamai nous a guidés avec compétence et clarté pour éviter la complexité inutile de Kubernetes, au profit d'un modèle standard adapté à nos besoins », relate Vivek Sathyaganesh. « Nous déconseiller d'adopter Kubernetes à ce stade nous a permis d'économiser du temps et de l'argent, ainsi que de définir un parcours technique bien plus clair. »
Multivrse apprécie également la disponibilité et la réactivité d'Akamai. « Il nous suffit d'appeler pour parler à quelqu'un qui comprend nos besoins commerciaux et techniques et obtenir des conseils en temps voulu », poursuit Amol Patankar. « C'est rare, et ce n'était pas le cas avec AWS. »
Une plateforme prête pour l'échelle mondiale et la croissance future
Fondée sur l'infrastructure résiliente d'Akamai, la plateforme multilingue de Multivrse tire parti de capacités de calcul avancées avec des algorithmes et des processus propriétaires pour offrir une expérience client plus rapide et personnalisée, ce qui permet à l'entreprise de se développer, à la fois en termes de portée ou d'innovation. Grâce à l'appui d'Akamai en tant que partenaire cloud, Multivrse est bien placé pour atteindre son ambition : aider les marques à parler la langue de chaque client, rapidement, efficacement et de manière pertinente.
« À mesure que nous grandissons, nous prévoyons d'étendre notre présence géographique en fonction de la demande, et avec Akamai, nous savons que nous serons accompagnés à chaque étape du processus », conclut Amol Patankar.
À propos de Multivrse Digital
Multivrse est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions multilingues qui aide les marques à créer des liens plus forts avec leurs clients, en brisant les barrières de la langue et de la culture. Combinant la puissance de la traduction assistée par l'IA et l'expertise humaine de linguistes natifs, Multivrse propose des solutions multilingues évolutives et de haute qualité pour les sites Web, les campagnes marketing et les communications client. Sa mission : de rendre les expériences digitales plus inclusives, accessibles et interactives, afin d'aider les organisations à élargir leur audience, renforcer la fidélité, stimuler la croissance mondiale et surtout se rapprocher de leurs clients.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.