Fondée par Amol Patankar, l'entreprise Multivrse aide les sociétés à interagir avec des audiences internationales dans leur langue préférée. Son approche hybride associe la traduction assistée par l'IA à l'expertise humaine de linguistes natifs. Résultat : des contenus non seulement précis, mais aussi adaptés à la culture et cohérents avec la marque. « Nous sommes bien plus qu'un fournisseur de services de traduction », explique Amol Patankar. « Nous sommes un partenaire stratégique qui aide les marques à se développer à l'échelle mondiale et à renforcer l'engagement client. »

En tant que start-up dirigée par une équipe restreinte, Multivrse avait besoin d'une plateforme cloud performante, rentable et conviviale, prise en charge par un fournisseur réactif. « Avec AWS, nous n'avions pas d'interlocuteur dédié. Nous devions attendre plusieurs jours avant d'avoir une réponse. Ces délais ne sont pas compatibles avec une entreprise en pleine croissance », affirme Amol Patankar.

Selon Vivek Sathyaganesh, responsable de la technologie et des opérations chez Multivrse, « les tarifs d'AWS étaient imprévisibles. Chaque fonctionnalité était facturée en supplément. De plus, les prix variaient selon les régions. Il était donc impossible d'anticiper nos dépenses mensuelles. »

Pour accompagner sa croissance et répondre à des besoins clients toujours plus étendus, Multivrse devait réévaluer son infrastructure.