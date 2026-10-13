Fondata da Amol Patankar, Multivrse aiuta le aziende a connettersi con gli utenti in tutto il mondo nella loro lingua preferita. Il suo approccio ibrido combina la traduzione basata sull'intelligenza artificiale con linguisti umani. Il risultato? I contenuti non sono solo accurati, ma sono culturalmente significativi e coerenti con i brand. "Non forniamo solo servizi di traduzione", ha spiegato Patankar, "ma siamo un partner strategico che aiuta i brand ad espandersi a livello globale e a rafforzare il coinvolgimento dei clienti".

In quanto start-up agile, Multivrse aveva bisogno di una piattaforma cloud che non solo fosse tecnicamente valida, ma anche conveniente e facile da usare, supportata da un fornitore reattivo. "Con AWS, non avevamo alcun contatto dedicato. Ci sono voluti giorni per ottenere le risposte richieste. Questo tipo di ritardo non va bene per un'azienda in espansione", ha affermato Patankar.

Secondo Vivek Sathyaganesh, responsabile del reparto Technology & Operations per Multivrse, "anche i prezzi di AWS erano imprevedibili. Ogni funzione era un costo aggiuntivo e i prezzi variavano a seconda dell'area geografica, quindi non sapevamo mai quali spese dovevamo aspettarci ogni mese".

A fronte della crescita delle sue attività e dell'ampliamento delle esigenze dei clienti in tutte le aree geografiche, Multivrse aveva bisogno di rivalutare la propria infrastruttura.