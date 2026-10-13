Multivrse Digital, una società di comunicazioni multilingue con sede in Australia, ha affrontato una sfida comune, ma pressante: i costi del cloud in crescita, il supporto incoerente e la complessità legate ad AWS stavano iniziando a rallentare le sue attività aziendali. Nell'intento di distribuire contenuti rapidi, accurati e culturalmente rilevanti su vasta scala, l'agilità e la semplicità dell'infrastruttura sono stati fondamentali. Dopo aver effettuato la migrazione ai servizi di cloud computing di Akamai, Multivrse ha ottenuto un provisioning più rapido, ha risparmiato fino al 70% e ha potuto usufruire di un supporto coerente per scalare a livello globale con la massima tranquillità.
"Multivrse si affiderà sempre ad Akamai. La relazione che hanno instaurato le nostre aziende è fondamentale".- Amol Patankar, fondatore, Multivrse
Favorire le conversazioni a livello globale
La necessità di superare la complessità del cloud e la pressione dei costi
Fondata da Amol Patankar, Multivrse aiuta le aziende a connettersi con gli utenti in tutto il mondo nella loro lingua preferita. Il suo approccio ibrido combina la traduzione basata sull'intelligenza artificiale con linguisti umani. Il risultato? I contenuti non sono solo accurati, ma sono culturalmente significativi e coerenti con i brand. "Non forniamo solo servizi di traduzione", ha spiegato Patankar, "ma siamo un partner strategico che aiuta i brand ad espandersi a livello globale e a rafforzare il coinvolgimento dei clienti".
In quanto start-up agile, Multivrse aveva bisogno di una piattaforma cloud che non solo fosse tecnicamente valida, ma anche conveniente e facile da usare, supportata da un fornitore reattivo. "Con AWS, non avevamo alcun contatto dedicato. Ci sono voluti giorni per ottenere le risposte richieste. Questo tipo di ritardo non va bene per un'azienda in espansione", ha affermato Patankar.
Secondo Vivek Sathyaganesh, responsabile del reparto Technology & Operations per Multivrse, "anche i prezzi di AWS erano imprevedibili. Ogni funzione era un costo aggiuntivo e i prezzi variavano a seconda dell'area geografica, quindi non sapevamo mai quali spese dovevamo aspettarci ogni mese".
A fronte della crescita delle sue attività e dell'ampliamento delle esigenze dei clienti in tutte le aree geografiche, Multivrse aveva bisogno di rivalutare la propria infrastruttura.
Akamai è sinonimo di trasparenza dei prezzi, adattabilità tecnica e guida strategica
La decisione di passare ad Akamai è basata su una fiducia decennale. Patankar aveva lavorato con Akamai in precedenti ruoli aziendali nel settore dell'aviazione e del retail, osservando in prima persona il valore delle performance, della sicurezza e della guida di Akamai.
"Quando ho iniziato a lavorare in Multivrse, sapevo che alla fine saremmo passati ad Akamai", ha affermato. "Il team dell'azienda è sempre disponibile, collaborativo e orientato alle soluzioni. Questo tipo di supporto è inestimabile".
Sathyaganesh, che supervisiona l'amministrazione della piattaforma per Multivrse, ha particolarmente apprezzato le seguenti funzionalità di Akamai: provisioning semplice, prezzi trasparenti, strumenti intuitivi per gli sviluppatori e integrazione del computing e sull'edge. "AWS suddivide i costi di uscita in livelli, aree geografiche e tipi di trasferimento dei dati, rendendo troppo difficile determinare i prezzi", ha sottolineato.
La semplice migrazione da AWS ai servizi di cloud computing di Akamai
Fin dall'inizio, Multivrse ha particolarmente apprezzato l'approccio collaborativo di Akamai, che ha reso semplicissima la migrazione da AWS. L'esperienza è stata molto diversa da AWS, con cui era stato difficile passare da un'area geografica all'altra. "La migrazione ad Akamai è stata semplice e subito più gestibile", ha affermato Sathyaganesh.
Nello specifico, Multivrse ha sostituito le soluzioni EC2, RDS, S3 e Route53 con i seguenti servizi di cloud computing di Akamai:
- Cloud Firewall: i firewall con le regole integrate consentono a Multivrse di proteggere i propri carichi di lavoro senza strumenti esterni.
- DNS Manager: questa interfaccia completa inclusa in Akamai Cloud Manager consente di gestire facilmente i domini a livello globale.
- NodeBalancers: questi strumenti di bilanciamento del carico ad alta disponibilità e completamente gestiti, che possono essere implementati in pochi minuti, garantiscono un'elevata disponibilità e performance elevate.
- Managed Databases: questo servizio di database completamente gestito con backup e aggiornamenti automatici consente a Multivrse di implementare facilmente cluster di database performanti.
- Object Storage: questa soluzione di storage durevole, scalabile e conveniente è compatibile con S3, garantendo modelli di prezzo semplificati e facilità di accesso.
- Longview: Multivrse utilizza questo strumento integrato di monitoraggio e analisi per lo stato e le performance dei server di cloud computing.
- Essential Compute: l'hosting semplificato delle macchine virtuali può essere fornito rapidamente e con prezzi fissi.
- Private Networking: Multivrse utilizza questo servizio di cloud computing per configurare le reti virtuali che isolano il traffico per proteggere le implementazioni multilivello.
I risultati principali: provisioning più rapido, risparmio sui costi e latenza ridotta
La migrazione ad Akamai ha consentito di ottenere risultati sia quantitativi che qualitativi. La sostituzione di AWS con i servizi di cloud computing di Akamai ha consentito di:
- Abbassare i costi legati al computing e allo storage del 50 - 70%, in particolare per i carichi di lavoro ad alta domanda e ottimizzati per la memoria
- Velocizzare il provisioning delle macchine virtuali del 30 - 40%
- Ridurre la latenza del 20 - 50% per gli utenti globali tramite la dorsale distribuita di Akamai
Secondo Sathyaganesh, "i servizi di cloud computing di Akamai sono molto intuitivi per gli sviluppatori. Il pannello di controllo e la CLI sono lineari, intuitivi e molto più facili da utilizzare rispetto ad AWS o Azure. L'avvio di macchine virtuali, Object Storage e NodeBalancers è semplicissimo perché richiede solo poche operazioni".
"I costi con AWS erano eccezionalmente elevati rispetto ad Akamai". Patankar ha aggiunto: "Akamai ha ridotto di tre volte i costi necessari per un'istanza AWS: una vera e propria svolta per una start-up come la nostra".
Scegliere infrastrutture intelligenti con assistenza e guida di livello aziendale
Uno dei principali elementi distintivi è stato rappresentato dall'approccio di Akamai basato sulla consulenza e sulle revisioni tecnologiche collaborative che consente di prendere decisioni più intelligenti in termini di infrastruttura. "Akamai ci ha guidato con chiarezza e in modo evidente per evitare le inutili complessità di Kubernetes a favore di un modello standard personalizzato in base alle nostre esigenze", ha spiegato Sathyaganesh. "In questa fase, i consigli che abbiamo ricevuto a svantaggio di Kubernetes ci hanno permesso di risparmiare tempo e costi e ci hanno fornito un percorso tecnico molto più chiaro".
Multivrse apprezza anche la disponibilità e la reattività di Akamai. "Dobbiamo semplicemente fare una telefonata per metterci in contatto con qualcuno che conosce le nostre esigenze aziendali e tecniche e ottenere utili consigli in modo tempestivo", ha affermato Patankar. "Un supporto inestimabile che non avevamo con AWS".
Promuovere la crescita futura e su scala globale
Basata sull'infrastruttura resiliente di Akamai, la piattaforma multilingue di Multivrse sfrutta avanzate funzionalità di elaborazione con algoritmi e processi proprietari per offrire customer experience più veloci e personalizzate, consentendo all'azienda di scalare a livello globale in termini di portata e innovazione. Con Akamai come partner per il cloud, Multivrse si posiziona ottimamente per continuare a mantenere la propria visione: aiutare i vari brand a parlare la lingua di ogni cliente in modo rapido, efficiente e rilevante.
"Nel nostro piano di crescita, prevediamo di espanderci in più aree geografiche in base alla domanda dei clienti e con Akamai sappiamo che saremo supportati in ogni fase del nostro percorso", ha concluso Patankar.
Informazioni su Multivrse Digital
Multivrse è una società di comunicazioni multilingue basata sulle tecnologie che aiuta i brand a connettersi in modo più significativo con i loro clienti in diverse lingue e culture. Combinando la potenza della tecnologia della traduzione basata sull'intelligenza artificiale con le competenze umane, Multivrse offre soluzioni multilingue scalabili e di alta qualità per siti web, campagne di marketing e comunicazioni con i clienti. Il nostro obiettivo è rendere le experience digitali più inclusive, accessibili e coinvolgenti, aiutando le organizzazioni ad ampliare la loro portata, migliorare la fidelizzazione, promuovere la crescita globale e, soprattutto, avvicinarsi ai loro clienti.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.