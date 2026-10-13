Multivrse wurde von Amol Patankar gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, sich in ihrer bevorzugten Sprache mit globalen Zielgruppen zu vernetzen. Der hybride Ansatz vereint KI-gestützte Übersetzung mit menschlichen Linguisten. Das Ergebnis? Inhalte sind nicht nur präzise, sondern auch an die jeweilige Kultur und die Marke angepasst. „Wir sind mehr als ein Übersetzungsdienstleister“, erklärt Patankar. „Wir sind ein strategischer Partner, der Marken dabei unterstützt, global zu expandieren und die Kundenbindung zu vertiefen.“

Als schlankes Start-up benötigte Multivrse eine Cloudplattform, die nicht nur technisch leistungsfähig, sondern auch kostengünstig und nutzerfreundlich ist und die von einem reaktionsschnellen Anbieter unterstützt wird. „Bei AWS hatten wir keinen festen Ansprechpartner. Es dauerte Tage, bis Antworten eingingen. Diese Art von Verzögerung funktioniert einfach nicht für ein wachsendes Unternehmen“, so Patankar.

Vivek Sathyaganesh, Head of Technology and Operations bei Multivrse, ergänzt: „Außerdem waren die Preise bei AWS unvorhersehbar. Jede Funktion bedeutete eine Zusatzgebühr. Die Preise schwankten je nach Region, sodass wir nie genau wussten, welche Ausgaben wir jeden Monat erwarten konnten.“

Angesichts des wachsenden Geschäfts und der Kundenbedürfnisse in unterschiedlichen Regionen musste Multivrse seine Infrastruktur neu bewerten.