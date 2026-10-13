Multivrse Digital, ein mehrsprachiges Enablement-Unternehmen mit Sitz in Australien, stand vor einer allgemein bekannten, dafür jedoch umso dringlicheren Herausforderung: steigende Cloudkosten, uneinheitlicher Support und die Komplexität von AWS führten zu einer Verlangsamung des Geschäftswachstums. Bei der Mission des Unternehmens, schnelle, präzise und kulturell relevante Inhalte in großem Maßstab bereitzustellen, waren Flexibilität und eine einfache Infrastruktur jedoch entscheidend. Durch den Umstieg auf die Cloud-Computing-Services von Akamai konnte Multivrse die Bereitstellung beschleunigen, Einsparungen von bis zu 70 % erzielen und von einem einheitlichen Support profitieren, der eine globale Skalierung ermöglichte – und das ohne Abstriche bei der Sicherheit.
„Solange es Multivrse gibt, setzen wir auf Akamai. Diese Beziehung ist entscheidend für uns.“– Amol Patankar, Gründer, Multivrse
Globale Gespräche ermöglichen
Cloudkomplexität und Kostendruck überwinden
Multivrse wurde von Amol Patankar gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, sich in ihrer bevorzugten Sprache mit globalen Zielgruppen zu vernetzen. Der hybride Ansatz vereint KI-gestützte Übersetzung mit menschlichen Linguisten. Das Ergebnis? Inhalte sind nicht nur präzise, sondern auch an die jeweilige Kultur und die Marke angepasst. „Wir sind mehr als ein Übersetzungsdienstleister“, erklärt Patankar. „Wir sind ein strategischer Partner, der Marken dabei unterstützt, global zu expandieren und die Kundenbindung zu vertiefen.“
Als schlankes Start-up benötigte Multivrse eine Cloudplattform, die nicht nur technisch leistungsfähig, sondern auch kostengünstig und nutzerfreundlich ist und die von einem reaktionsschnellen Anbieter unterstützt wird. „Bei AWS hatten wir keinen festen Ansprechpartner. Es dauerte Tage, bis Antworten eingingen. Diese Art von Verzögerung funktioniert einfach nicht für ein wachsendes Unternehmen“, so Patankar.
Vivek Sathyaganesh, Head of Technology and Operations bei Multivrse, ergänzt: „Außerdem waren die Preise bei AWS unvorhersehbar. Jede Funktion bedeutete eine Zusatzgebühr. Die Preise schwankten je nach Region, sodass wir nie genau wussten, welche Ausgaben wir jeden Monat erwarten konnten.“
Angesichts des wachsenden Geschäfts und der Kundenbedürfnisse in unterschiedlichen Regionen musste Multivrse seine Infrastruktur neu bewerten.
Vertrauensvolle Beziehung zu Akamai basierend auf Preistransparenz, technischer Eignung und strategischer Beratung
Die Entscheidung, zu Akamai zu wechseln, beruht auf dem jahrzehntelangen Vertrauen. Patankar hatte zuvor führende Rollen bei Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt und Einzelhandel inne gehabt und wusste daher um den Mehrwert von Akamai mit Blick auf Performance, Sicherheit und Beratung.
„Bei der Gründung von Multivrse war mir klar, dass wir letzten Endes bei Akamai landen würden“, erklärt er. „Das Team ist immer verfügbar, kooperativ und lösungsorientiert. Diese Art von Unterstützung ist unbezahlbar.“
Für Sathyaganesh, der bei Multivrse für die Plattformverwaltung zuständig ist, waren insbesondere die folgenden Funktionen von Akamai maßgeblich: unkomplizierte Bereitstellung, transparente Preisgestaltung, entwicklerfreundliche Tools sowie Edge- und Computing-Integration. „AWS unterteilt die Übertragung nach Stufen, Regionen und Datentransferarten, was zu einer sehr komplexen Preisgestaltung führt“, betont er.
Einfache Migration von AWS zu Cloud-Computing-Diensten von Akamai
Von Anfang an war Multivrse von dem kollaborativen Ansatz von Akamai beeindruckt. Dank Akamai lief die Migration von AWS problemlos. Dieses Erlebnis unterschied sich erheblich von AWS, wo die Migration von einer Region in eine andere aufgrund der Komplexität eine große Herausforderung darstellte. „Die Migration zu Akamai verlief unkompliziert und die Verwaltung wurde dadurch sofort einfacher“, so Sathyaganesh.
Insbesondere ersetzte Multivrse EC2, RDS, S3 und Route53 durch folgende Cloud-Computing-Dienste von Akamai:
- Cloud Firewall: Firewalls mit integrierten Regeln helfen Multivrse dabei, Workloads ohne externe Tools zu schützen.
- DNS Manager: Mit dieser umfassenden Nutzeroberfläche im Akamai Cloud Manager können Domains problemlos global verwaltet werden.
- NodeBalancers: Diese vollständig verwalteten, hochverfügbaren Lastenausgleichsmodule, die innerhalb von Minuten bereitgestellt werden können, gewährleisten hohe Verfügbarkeit und Performance.
- Managed Databases: Dieser vollständig verwaltete Datenbankservice mit automatischen Backups und Updates ermöglicht Multivrse die einfache Bereitstellung von leistungsstarken Datenbankclustern.
- Object Storage: Dieser robuste, skalierbare und kostengünstige Speicher ist S3-kompatibel und zeichnet sich durch einfachen Zugriff und transparente Preisgestaltung aus.
- Longview: Multivrse nutzt dieses integrierte Überwachungs- und Analysetool, um den Zustand und die Performance von Cloud-Computing-Servern zu überwachen und zu analysieren.
- Essential Compute: Dieses vereinfachte Hosting für virtuelle Maschinen zeichnet sich durch schnelle Bereitstellung und ein Pauschalpreismodell aus.
- Private Networking: Multivrse verwendet diesen Cloud-Computing-Dienst, um virtuelle Netzwerke einzurichten, die den Traffic für sichere, mehrstufige Bereitstellungen isolieren.
Die wichtigsten Ergebnisse: schnellere Bereitstellung, Kosteneinsparungen und geringere Latenz.
Die Migration zu Akamai führte sowohl zu quantitativen als auch qualitativen Gewinnen. Der Wechsel von AWS zu den Cloud-Computing-Diensten von Akamai ermöglichte:
- 50–70 % Kostensenkung bei Computing und Speicher, insbesondere bei speicheroptimierten und sehr anspruchsvollen Workloads
- 30–40 % schnellere Bereitstellung virtueller Maschinen
- 20–50 % niedrigere Latenz für globale Nutzer über das verteilte Backbone von Akamai
Laut Sathyaganesh sind die Cloud-Computing-Dienste von Akamai besonders entwicklerfreundlich. Das Bedienfeld und die CLI sind sauber und intuitiv gestaltet und bieten eine viel einfachere Navigation als AWS oder Azure. Das Einrichten von virtuellen Maschinen, Objektspeichern und NodeBalancern erfordert nur wenige Klicks und ist sehr einfach durchzuführen.
„Die Kosten mit AWS waren im Vergleich zu Akamai außergewöhnlich hoch“, meint Patankar und fügt hinzu: „Bei Akamai zahlen wir ein Drittel dessen, was wir für AWS bezahlt haben. Für ein Start-up wie unseres ist das ein entscheidender Faktor.“
Intelligente Infrastrukturentscheidungen mit professioneller Beratung und Unterstützung
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal waren der beratende Ansatz von Akamai und kollaborative Technologieprüfungen, die intelligentere Infrastrukturentscheidungen ermöglichen. „Akamai hat uns kompetent beraten und dabei geholfen, unnötige Kubernetes-Komplexität zu vermeiden, und zwar zugunsten eines Standardmodells, das auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist“, erklärt Sathyaganesh. „Die Empfehlung, in dieser Phase auf Kubernetes zu verzichten, hat uns Zeit und Kosten gespart und unseren technologischen Pfad spürbar vereinfacht.“
Multivrse schätzt auch die Verfügbarkeit und die Reaktionsschnelligkeit von Akamai. „Wir erreichen jederzeit jemanden, der unsere geschäftlichen und technischen Anforderungen versteht, und können uns so zeitnah Rat einholen“, so Patankar. „Das ist selten – das gab es bei AWS nicht.“
Globale Reichweite und zukünftiges Wachstum ermöglichen
Die mehrsprachige Plattform von Multivrse basiert auf der robusten Infrastruktur von Akamai und nutzt erweiterte Rechenfunktionen mit proprietären Algorithmen und Prozessen, um individuellere Kundenerlebnisse zu beschleunigen – sodass das Unternehmen Reichweite und Innovationen global skalieren kann. Mit Akamai als Cloudpartner ist Multivrse in der Lage, auch in Zukunft seine Vision umzusetzen: Marken dabei zu unterstützen, die Sprachen aller ihrer Kunden zu sprechen – schnell, effizient und mit der richtigen Bedeutung.
„Als wachsendes Unternehmen planen wir, basierend auf der Kundennachfrage weitere Regionen zu erschließen. Mit Akamai können wir sicher sein, dass wir dabei bei jedem Schritt unterstützt werden“, so Patankar.
Über Multivrse Digital
Multivrse ist ein technologiebasiertes, mehrsprachiges Enablement-Unternehmen, das Marken dabei unterstützt, sich über Sprachen und Kulturen hinweg sinnvoll mit ihren Kunden zu vernetzen. Multivrse kombiniert die Leistungsfähigkeit von KI-basierter Übersetzungstechnologie mit menschlicher Expertise von Muttersprachlern und bietet skalierbare, qualitativ hochwertige mehrsprachige Lösungen für Websites, Marketingkampagnen und Kundenkommunikation. Unsere Mission besteht darin, digitale Erfahrungen zu gestalten, die für alle zugänglich, ansprechend und inklusiv sind. Wir unterstützen Organisationen dabei, ihre Reichweite zu erweitern, die Kundenbindung zu stärken, das globale Wachstum zu fördern und vor allem näher an ihre Kunden zu kommen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.