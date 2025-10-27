SIOS Technology는 10년 넘게 일본 내에서 요구사항이 가장 까다로운 일부 산업 분야를 위한 대규모 API 플랫폼을 구축해 왔습니다. 오픈 소스 시스템 통합업체로 시작한 이 기업은 API 플랫폼 설계, 개발, 운영 및 관련 서비스를 제공하는 원스톱 솔루션 공급업체로 성장했습니다.

SIOS의 API 솔루션 부문 총괄 부사장인 츠카사 니헤이는 "API 솔루션 사업을 시작할 당시만 해도 API는 잘 알려지지 않은 기술이었습니다."라고 회상했습니다. "요즘에는 수천 개의 API를 사용하는 시스템을 흔히 볼 수 있습니다."

이러한 폭발적인 성장은 시장의 양측 모두의 판도를 바꾸어 놓았습니다. 수요 측면에서 기업들은 IoT, AI 및 공유 경제를 지원하기 위해 더욱 긴밀하게 연결된 서비스를 필요로 합니다. 공급 측면에서는 XaaS의 부상으로 인해 서비스를 신속하게 연계하고 수익화해야 한다는 압박이 가중되고 있습니다.

API 통합이 새로운 가치를 창출하는 만큼, 이를 외면하는 것은 실질적인 비즈니스 리스크가 됩니다. 실제로 SIOS는 API가 신속한 실험과 반복적 개발에 필수적이라는 점을 확인했습니다.