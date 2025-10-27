SIOS Technology는 금융, 정보 통신, 제조 분야의 일본 기업을 위한 종합적인 API 생태계를 설계하는 데 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 기업들이 API에 점점 더 의존함에 따라 위협 환경이 빠르게 변화하고 있습니다. API 취약점을 노린 웹 공격이 급증하고 있으며, API 게이트웨이 및 WAF와 같은 기존의 보호 조치만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. SIOS는 서비스 포트폴리오에 Akamai의 API Security 솔루션을 추가함으로써 급성장하는 API 경제와 관련된 리스크로부터 기업 고객을 더욱 효과적으로 보호할 수 있습니다.
“Akamai의 세분화된 권한 제어 기능과 상시 제공되는 엔터프라이즈 지원 덕분에 Akamai가 미션 크리티컬 API 서비스에 가장 적합한 선택이 되었습니다.”- 츠카사 니헤이(Tsukasa Nihei), SIOS Technology API 솔루션 부문 총괄 부사장
API 생태계 설계 전문가
일본 API 시장의 최전선에서 보낸 10년
SIOS Technology는 10년 넘게 일본 내에서 요구사항이 가장 까다로운 일부 산업 분야를 위한 대규모 API 플랫폼을 구축해 왔습니다. 오픈 소스 시스템 통합업체로 시작한 이 기업은 API 플랫폼 설계, 개발, 운영 및 관련 서비스를 제공하는 원스톱 솔루션 공급업체로 성장했습니다.
SIOS의 API 솔루션 부문 총괄 부사장인 츠카사 니헤이는 "API 솔루션 사업을 시작할 당시만 해도 API는 잘 알려지지 않은 기술이었습니다."라고 회상했습니다. "요즘에는 수천 개의 API를 사용하는 시스템을 흔히 볼 수 있습니다."
이러한 폭발적인 성장은 시장의 양측 모두의 판도를 바꾸어 놓았습니다. 수요 측면에서 기업들은 IoT, AI 및 공유 경제를 지원하기 위해 더욱 긴밀하게 연결된 서비스를 필요로 합니다. 공급 측면에서는 XaaS의 부상으로 인해 서비스를 신속하게 연계하고 수익화해야 한다는 압박이 가중되고 있습니다.
API 통합이 새로운 가치를 창출하는 만큼, 이를 외면하는 것은 실질적인 비즈니스 리스크가 됩니다. 실제로 SIOS는 API가 신속한 실험과 반복적 개발에 필수적이라는 점을 확인했습니다.
API 규모가 확대됨에 따라 보안 관련 도전 과제도 급증했습니다.
SIOS가 고객을 위해 API 환경을 확장함에 따라, 공격 표면 또한 함께 확대되었습니다. “서비스가 API를 통해 연결되면 어제의 경쟁자가 오늘의 파트너가 되며 보안의 중요성 또한 급격히 커집니다.”라고 니헤이는 말했습니다.
그에 따르면, 새롭게 부각되는 도전 과제는 다음 세 가지 영역으로 나뉩니다.
- API 엔드포인트의 급증으로 인해 취약한 엔트리 포인트가 점점 더 많아지고 있습니다.
- 여러 마이크로서비스에 데이터가 분산되어 있어 데이터 흐름을 시각화하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.
- API 경제에 복잡한 정보가 흐르기 때문에 수익화 관리가 까다로워지고 있습니다.
“이해가 부족한 참여자가 생태계에 진입하는 순간, 이들은 손쉬운 표적이 되며 네트워크는 매우 취약해집니다.”라고 니헤이는 설명했습니다. “이로 인해 방어 체계에 틈이 생겨 해커와 같은 악성 공격자의 침입과 데이터 탈취가 가능해집니다.”
API 게이트웨이와 웹 애플리케이션 방화벽을 포함한 기존의 중앙 집중식 보안 제어 방식으로는 더 이상 충분하지 않습니다. GDPR과 같은 지역별 규제와 점점 더 다양해지는 사용 사례는 복잡성을 더욱 가중시킵니다. SIOS에는 심층적인 API 인텔리전스와 엔터프라이즈급 지원 역량을 갖춘 보안 파트너가 필요했습니다.
API 라이프사이클에 걸친 포괄적인 보호를 위한 선택, Akamai
단일 API 관리 시스템 판매에만 집중하는 기업들과 달리, SIOS는 멀티 벤더 접근 방식을 채택해 각 고객의 고유한 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다. 이러한 전략에 따라 SIOS는 Akamai API Security를 서비스 포트폴리오에 추가했습니다.
“Akamai API Security를 선택한 이유는 권한 관리 기능을 통해 각 사용 사례에 맞게 설정을 조정할 수 있기 때문입니다.”라고 니헤이는 말했습니다. “그 정도의 제어 기능은 기업용 서비스에 필수적입니다.”
그는 또한 Akamai의 안정성을 강조했습니다. “Akamai의 연중무휴 24시간 엔터프라이즈 지원은 저희가 설계하고 유지 관리하는 미션 크리티컬 시스템의 특성상 필수적입니다.”
API Security를 통해 SIOS는 API의 보안과 안정성을 확보하고 프로덕션 환경에서 안전하게 사용할 수 있도록 준비할 수 있습니다. API Security:
- 설정과 관계없이 RESTful, SOAP, 휴면 및 좀비 API를 포함한 모든 API를 탐지하고 목록화합니다.
- OWASP API 보안 상위 10대 취약점의 위협을 시뮬레이션하는 200개 이상의 테스트를 자동으로 실행해 API를 프로덕션 환경에 배포하기 전에 취약점을 탐지합니다.
- 머신 러닝을 활용해 API 행동을 프로파일링하고, 비정상 징후를 탐지하며, 데이터 유출, 변조, 무단 접속과 같은 실시간 공격을 차단합니다.
니헤이에 따르면, 이러한 수준의 보호 기능은 데이터 손실과 비즈니스 피해를 모두 방지하는 데 도움이 됩니다. “API 공격은 기업 평판에 타격을 주거나 새로운 비즈니스 이니셔티브를 가로막을 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다. “Akamai API Security는 이러한 리스크가 발생하기 전에 이를 방지합니다.”
일본 API 생태계의 장기적 강화
API가 단순한 기술적 연결 수단을 넘어 전략적 비즈니스 촉매로 진화함에 따라 SIOS는 Akamai와의 파트너십이 일본의 디지털 전환을 지원하는 데 필수적이라고 판단하고 있습니다. 10년 간 쌓아 온 SIOS의 API 전문성과 Akamai의 강력한 AI 기반 보호 기능이 결합됨으로써 기업 고객은 자신감을 갖고 더 빠르고 안전하게, 대규모로, 혁신을 추진할 수 있습니다.
“API는 시스템을 연결할 뿐만 아니라 연합과 파트너십을 실현합니다. 앞으로도 Akamai와 협력해 이를 뒷받침하는 인프라를 제공하겠습니다.”라고 니헤이는 말을 맺었습니다.
비디오 자막
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
비디오 자막
SIOS Technology 소개
SIOS Technology, Inc.는 Linux와 같은 오픈 소스 소프트웨어를 사용하는 시스템을 통합하는 사업으로 출발해, 현재는 자체 소프트웨어와 SaaS를 판매하고 관련 서비스를 제공합니다. 최근에는 클라우드와 같은 DX 기술에 주력하고 있으며, AI 및 차세대 기술의 활용을 지원하는 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 소프트웨어 기술을 끊임없이 추구하며, 글로벌 IT 산업의 영향력 있는 주체로서 가치를 창출하고 사회 발전에 기여할 것입니다. 자세한 정보를 확인하려면 sios.jp를 방문하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.