SIOS Technology ist ein führender Anbieter in der Gestaltung umfassender API‑Ökosysteme für japanische Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Information und Kommunikation sowie Fertigung. Und da diese Unternehmen zunehmend auf APIs setzen, verändert sich die Bedrohungslage rasant: Webangriffe, die auf API‑Schwachstellen abzielen, nehmen zu und herkömmliche Schutzmaßnahmen wie API‑Gateways und WAFs reichen heute einfach nicht mehr aus. Indem SIOS die Akamai-Lösung API Security in sein Serviceportfolio aufgenommen hat, kann es seine Unternehmenskunden besser vor den Risiken schützen, die mit der schnell wachsenden API‑Wirtschaft verbunden sind.
„Aufgrund seiner detaillierten Berechtigungskontrollen und des rund um die Uhr verfügbaren Supports war Akamai die richtige Wahl für unsere missionskritischen API‑Services.“– Tsukasa Nihei, Corporate Vice President, Head of API Solutions SL, SIOS Technology
Spezialisten für API‑Ökosystem-Design
Ein Jahrzehnt an vorderster API‑Front in Japan
Seit mehr als 10 Jahren entwickelt SIOS Technology groß angelegte API‑Plattformen für einige der anspruchsvollsten Branchen Japans. Was als Open‑Source-Systemintegrator begann, hat sich mittlerweile zu einem All‑in‑one-Anbieter für Design, Entwicklung, Betrieb und zugehörige Services im Bereich API‑Plattformen entwickelt.
„Als wir unser Geschäft mit API‑Lösungen begonnen, waren APIs noch nicht sehr bekannt“, erinnert sich Tsukasa Nihei, Corporate Vice President und Head of API Solutions SL bei SIOS. „Doch heutzutage sind Systeme mit tausenden APIs keine Seltenheit mehr.“
Dieses explosive Wachstum hat beide Seiten des Marktes grundlegend verändert: Auf der Nachfrageseite benötigen Unternehmen mehr vernetzte Services, um IoT, KI und Sharing Economy zu unterstützen. Und auf der Angebotsseite sorgt die Verbreitung von XaaS dafür, dass Services schnell miteinander verknüpft und monetarisiert werden müssen.
Da API‑Integration neuen Wert schafft, stellt ihre Vernachlässigung ein echtes Geschäftsrisiko dar. Tatsächlich hat SIOS beobachtet, dass APIs für schnelle Experimente und iterative Entwicklung unverzichtbar geworden sind.
Sicherheitsherausforderungen haben sich mit dem Umfang von APIs vervielfacht
Als SIOS seine API‑Umgebungen für Kunden skalierte, wuchs damit auch die Angriffsfläche: „Wenn Services über APIs verbunden sind, werden Konkurrenten plötzlich zu Partnern und die Sicherheitsrisiken steigen dramatisch“, erklärt Nihei.
Ihm zufolge lassen sich die Herausforderungen in drei neue Bereiche einteilen:
- Ein Anstieg der API‑Endpoints hat zu einer wachsenden Anzahl anfälliger Einstiegspunkte geführt.
- Da Daten über Microservices fragmentiert sind, wird es zunehmend schwieriger, den Datenfluss zu visualisieren.
- Der Fluss komplexer Informationen in der API‑Wirtschaft erschwert die Verwaltung der Monetarisierung.
„Sobald Unternehmen mit begrenztem Verständnis in das Ökosystem eintreten, werden sie zu leichten Zielen und das Netzwerk wird äußerst anfällig“, so Nihei. „Und das schafft auch eine Schwachstelle in Ihrer Verteidigung und öffnet die Tür für Cyberkriminelle wie Hacker und Datendiebe.“
Klassische, zentrale Sicherheitskontrollen wie API‑Gateways und Web Application Firewalls reichen hier einfach nicht mehr aus. Und regionale Vorschriften wie die DSGVO und eine wachsende Vielfalt von Anwendungsfällen steigern die Komplexität zusätzlich. Entsprechend benötigte SIOS einen Sicherheitspartner mit fundiertem API‑Know‑how und einem optimalen Support.
Partnerschaft mit Akamai für umfassenden Schutz über den gesamten API‑Lebenszyklus hinweg
Im Gegensatz zu Unternehmen, die sich ausschließlich auf den Verkauf eines einzigen API‑Managementsystems konzentrieren, verfolgt SIOS einen anbieterunabhängigen Ansatz und liefert die richtige Lösung für die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Im Einklang mit dieser Strategie hat das Unternehmen Akamai API Security in sein Serviceportfolio aufgenommen.
„Wir haben uns für Akamai API Security entschieden, weil wir mit den Berechtigungsmanagement-Funktionen die Konfigurationen an jeden Anwendungsfall anpassen können“, so Nihei. „Dieses Maß an Kontrolle ist für Unternehmensservices unerlässlich.“
Er hebt zudem die Zuverlässigkeit von Akamai hervor: „Der rund um die Uhr verfügbare Akamai-Support ist ein Muss für die Art missionskritischer Systeme, die wir entwickeln und betreuen.“
Mit API Security kann SIOS sicherstellen, dass APIs sicher, resilient und für den sicheren Einsatz in der Produktion bereit sind. API Security
- Erkennt alle APIs, einschließlich RESTful-, SOAP-, inaktiver und Zombie‑APIs, unabhängig von ihrer Konfiguration und nimmt sie in einen umfassenden Bestand auf.
- Führt automatisch über 200 Tests durch, die die OWASP Top 10 der API‑Bedrohungen simulieren, um Schwachstellen zu identifizieren, bevor APIs in der Produktion bereitgestellt werden.
- Nutzt maschinelles Lernen, um API‑Verhaltensprofile zu erstellen, Anomalien zu erkennen und Angriffe wie Datenlecks, Manipulation und unbefugten Zugriff in Echtzeit zu blockieren.
Laut Nihei trägt dieses Maß an Schutz dazu bei, sowohl Datenverluste als auch geschäftliche Schäden zu verhindern: „API‑Angriffe können den Ruf schädigen oder neue Geschäftsinitiativen blockieren“, sagt er. „Akamai API Security beugt diesen Risiken vor, bevor sie eintreten.“
Langfristige Stärkung des japanischen API‑Ökosystems
Während sich APIs von technischen Connectors zu strategischen Geschäftsfaktoren entwickeln, sieht SIOS seine Partnerschaft mit Akamai als unverzichtbar, um die digitale Transformation in Japan zu unterstützen. Durch die Kombination der jahrzehntelangen API‑Expertise von SIOS mit dem leistungsstarken, KI‑gestützten Schutz von Akamai erhalten Unternehmenskunden das nötige Vertrauen, um die Innovation schneller, sicherer und flächendeckend voranzutreiben.
„APIs verbinden nicht nur Systeme: Sie ermöglichen auch Allianzen und Partnerschaften. Wir werden weiterhin mit Akamai zusammenarbeiten, um die Infrastruktur bereitzustellen, die diese Idee unterstützt“, so Nihei abschließend.
Video-Transkript:
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
Video-Transkript:
Über SIOS Technology
SIOS Technology, Inc. begann damals als Integrator für Systeme, die Open‑Source-Software wie Linux nutzen. Doch mittlerweile vertreibt und erbringt das Unternehmen Services für seine eigenen Software- und SaaS‑Lösungen. In jüngster Zeit konzentriert sich das Unternehmen auf Technologien zur Unterstützung der digitalen Transformation, wie die Cloud, und bietet Produkte und Services an, die den Einsatz von KI und anderen modernen Technologien unterstützen. Das Unternehmen wird weiterhin innovative Softwaretechnologie vorantreiben, als einflussreiche Größe in der globalen IT‑Branche Mehrwert schaffen und zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen. Weitere Informationen erhalten Sie auf sios.jp.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.