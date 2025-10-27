Seit mehr als 10 Jahren entwickelt SIOS Technology groß angelegte API‑Plattformen für einige der anspruchsvollsten Branchen Japans. Was als Open‑Source-Systemintegrator begann, hat sich mittlerweile zu einem All‑in‑one-Anbieter für Design, Entwicklung, Betrieb und zugehörige Services im Bereich API‑Plattformen entwickelt.

„Als wir unser Geschäft mit API‑Lösungen begonnen, waren APIs noch nicht sehr bekannt“, erinnert sich Tsukasa Nihei, Corporate Vice President und Head of API Solutions SL bei SIOS. „Doch heutzutage sind Systeme mit tausenden APIs keine Seltenheit mehr.“

Dieses explosive Wachstum hat beide Seiten des Marktes grundlegend verändert: Auf der Nachfrageseite benötigen Unternehmen mehr vernetzte Services, um IoT, KI und Sharing Economy zu unterstützen. Und auf der Angebotsseite sorgt die Verbreitung von XaaS dafür, dass Services schnell miteinander verknüpft und monetarisiert werden müssen.

Da API‑Integration neuen Wert schafft, stellt ihre Vernachlässigung ein echtes Geschäftsrisiko dar. Tatsächlich hat SIOS beobachtet, dass APIs für schnelle Experimente und iterative Entwicklung unverzichtbar geworden sind.