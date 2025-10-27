A SIOS Technology se destaca no desenvolvimento de ecossistemas abrangentes de API para empresas japonesas dos setores financeiro, de informação e comunicação e de manufatura. À medida que essas empresas dependem cada vez mais das APIs, o cenário de ameaças evolui rapidamente. Os ataques à Web que exploram vulnerabilidades em APIs estão aumentando, e as proteções tradicionais, como gateways de API e firewalls de aplicações Web (WAFs), já não são suficientes. Ao incorporar a solução Akamai API Security ao seu portfólio de serviços, a SIOS pode proteger melhor seus clientes corporativos contra os riscos associados à rápida expansão da economia de APIs.
"Os controles detalhados de permissões e o suporte corporativo sempre ativo da Akamai fizeram dela a escolha ideal para serviços essenciais de API."— Tsukasa Nihei, vice-presidente corporativo e diretor da divisão de soluções de API da SIOS Technology
Especialistas em arquitetura de ecossistemas de API
Uma década na linha de frente das APIs no Japão
Há mais de 10 anos, a SIOS Technology desenvolve plataformas de API de grande escala para alguns dos setores mais exigentes do Japão. O que começou como uma empresa de integração de sistemas de código aberto evoluiu para um fornecedor completo de serviços de design, desenvolvimento, operação e outras soluções relacionadas a plataformas de API.
"Quando lançamos nosso negócio de soluções de API, as APIs ainda não eram muito conhecidas", relembrou Tsukasa Nihei, vice-presidente corporativo e diretor da divisão de soluções de API da SIOS. "Hoje, é comum encontrar sistemas com milhares de APIs."
Esse crescimento explosivo transformou tanto a demanda quanto a oferta do mercado. Do lado da demanda, as empresas precisam de serviços cada vez mais conectados para oferecer suporte à IoT, à IA e à economia compartilhada. Do lado da oferta, a expansão do modelo de tudo como serviço (XaaS) aumenta a pressão para integrar e monetizar serviços rapidamente.
Com a integração de APIs impulsionando a criação de valor, ignorá-la representa um risco real para os negócios. Na prática, a SIOS observou que as APIs se tornaram essenciais para a experimentação rápida e o desenvolvimento iterativo.
Os desafios de segurança aumentaram com a expansão das APIs
À medida que a SIOS ampliava os ambientes de API de seus clientes, a superfície de ataque também crescia. "Quando os serviços se conectam por meio de APIs, os concorrentes de ontem se tornam os parceiros de hoje, e os riscos de segurança aumentam drasticamente", afirmou Nihei.
Segundo ele, os desafios se concentram em três áreas emergentes:
- O aumento expressivo dos endpoints de API criou um número crescente de pontos de entrada vulneráveis.
- Com os dados distribuídos entre microsserviços, tornou-se cada vez mais difícil visualizar o fluxo de informações.
- O fluxo de informações complexas na economia de APIs dificulta o gerenciamento da monetização.
"Quando participantes com conhecimento limitado entram no ecossistema, tornam-se alvos fáceis e deixam a rede extremamente vulnerável", explicou Nihei. "Isso cria uma brecha na segurança, abrindo caminho para agentes mal-intencionados, como hackers, que podem explorar vulnerabilidades e extrair dados."
Os controles de segurança tradicionais e centralizados, incluindo gateways de API e firewalls de aplicações Web, já não são suficientes. Regulamentações regionais, como o GDPR, e uma variedade crescente de casos de uso tornam esse cenário ainda mais complexo. A SIOS precisava de um parceiro de segurança com profundo conhecimento em APIs e suporte de nível corporativo.
A escolha da Akamai para oferecer proteção abrangente em todo o ciclo de vida das APIs
Diferentemente das empresas que se concentram apenas na venda de um único sistema de gerenciamento de APIs, a SIOS adota uma abordagem de múltiplos fornecedores, oferecendo a solução mais adequada às necessidades específicas de cada cliente. Seguindo essa estratégia, a empresa incorporou o Akamai API Security ao seu portfólio de serviços.
"Escolhemos o Akamai API Security porque seus recursos de gerenciamento de permissões nos permitem personalizar as configurações de acordo com cada caso de uso", afirmou Nihei. "Esse nível de controle é essencial para os serviços corporativos."
Ele também destacou a confiabilidade da Akamai: "O suporte corporativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, da Akamai é indispensável para os tipos de sistemas essenciais que projetamos e atendemos."
Com o API Security, a SIOS pode garantir que as APIs sejam seguras, resilientes e estejam prontas para uso em produção com segurança. API Security:
- Descobre e cataloga todas as APIs, incluindo APIs RESTful, SOAP, inativas e zumbis, independentemente da configuração
- Executa automaticamente mais de 200 testes que simulam ameaças do OWASP API Security Top 10 para identificar vulnerabilidades antes da implantação das APIs em produção
- Utiliza aprendizado de máquina para analisar o comportamento de APIs, detectar anomalias e bloquear ataques em tempo real, como vazamentos de dados, adulterações e acessos não autorizados
Segundo Nihei, esse nível de proteção ajuda a evitar tanto a perda de dados quanto os prejuízos aos negócios. "Os ataques a APIs podem prejudicar a reputação de uma empresa ou impedir novas iniciativas de negócios", afirmou. "O Akamai API Security evita esses riscos antes que se concretizem."
Fortalecimento do ecossistema de APIs do Japão a longo prazo
À medida que as APIs deixam de ser apenas conectores técnicos e passam a desempenhar um papel estratégico nos negócios, a SIOS considera sua parceria com a Akamai essencial para apoiar a transformação digital do Japão. Ao combinar uma década de experiência da SIOS em APIs com a proteção robusta e orientada por IA da Akamai, os clientes corporativos ganham a confiança necessária para inovar com mais rapidez, segurança e em grande escala.
"As APIs não apenas conectam sistemas; elas também viabilizam alianças e parcerias. Continuaremos trabalhando com a Akamai para fornecer a infraestrutura que sustenta essas conexões", concluiu Nihei.
Transcrição do vídeo
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
Transcrição do vídeo
Sobre a SIOS Technology
A SIOS Technology, Inc. iniciou suas atividades integrando sistemas que utilizam software de código aberto, como Linux, e atualmente comercializa seus próprios softwares e soluções SaaS, além de oferecer serviços relacionados. Recentemente, a empresa tem concentrado seus esforços em tecnologias de transformação digital (DX), como a computação em nuvem, oferecendo produtos e serviços que apoiam a adoção da IA e de tecnologias de última geração. A empresa continuará investindo em tecnologias de software inovadoras, criando valor e consolidando sua influência no setor global de TI, além de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Para obter mais informações, acesse sios.jp.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.