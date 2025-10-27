Há mais de 10 anos, a SIOS Technology desenvolve plataformas de API de grande escala para alguns dos setores mais exigentes do Japão. O que começou como uma empresa de integração de sistemas de código aberto evoluiu para um fornecedor completo de serviços de design, desenvolvimento, operação e outras soluções relacionadas a plataformas de API.

"Quando lançamos nosso negócio de soluções de API, as APIs ainda não eram muito conhecidas", relembrou Tsukasa Nihei, vice-presidente corporativo e diretor da divisão de soluções de API da SIOS. "Hoje, é comum encontrar sistemas com milhares de APIs."

Esse crescimento explosivo transformou tanto a demanda quanto a oferta do mercado. Do lado da demanda, as empresas precisam de serviços cada vez mais conectados para oferecer suporte à IoT, à IA e à economia compartilhada. Do lado da oferta, a expansão do modelo de tudo como serviço (XaaS) aumenta a pressão para integrar e monetizar serviços rapidamente.

Com a integração de APIs impulsionando a criação de valor, ignorá-la representa um risco real para os negócios. Na prática, a SIOS observou que as APIs se tornaram essenciais para a experimentação rápida e o desenvolvimento iterativo.