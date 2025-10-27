SIOS Technology 在面向日本金融、信息通信及制造业企业设计全面的 API 生态系统方面具备卓越实力。随着这些企业对 API 的依赖日益加深，威胁态势正在迅速演变。针对 API 漏洞的 Web 攻击激增，API 网关和 WAF 等传统防护手段已不足以应对当前风险。通过将 Akamai 的 API Security 解决方案纳入其服务体系，SIOS 能够帮助企业客户更好地抵御高速扩张的 API 经济所带来的相关风险。
“Akamai 凭借精细化权限控制以及全天候不间断的企业级支持，成为任务关键型 API 服务的理想之选。”——SIOS Technology 公司副总裁兼 API 解决方案事业部负责人 Tsukasa Nihei
API 生态系统设计专家
深耕日本 API 领域一线十余载
10 多年来，SIOS Technology 一直为日本要求最为严苛的行业构建大规模 API 平台。这家最初以开源系统集成商起步的企业，现已发展成为 API 平台设计、开发、运营及相关服务的一站式提供商。
SIOS 公司副总裁兼 API 解决方案事业部负责人 Tsukasa Nihei 回忆道：“当时我们刚推出 API 解决方案业务时，API 还鲜为人知。而如今，搭载数千个 API 的系统已屡见不鲜。”
这种爆炸式增长重塑了市场的供需两端。在需求端，企业需要更多互联服务来支持物联网、人工智能和共享经济。在供给端，XaaS（任意内容即服务）的兴起，给快速完成服务互联并实现商业化变现带来了紧迫压力。
随着 API 集成正在创造新的价值，忽视这一趋势必将带来真正的业务风险。事实上，SIOS 已经发现 API 已成为快速业务实验与迭代开发流程中不可或缺的核心要素。
随着 API 规模的扩大，安全挑战也同步倍增
随着 SIOS 为客户扩展 API 环境，其威胁攻击面也随之扩大。Nihei 表示：“当各类服务通过 API 相互连接时，昔日的竞争对手变成了今日的合作伙伴，安全风险也随之急剧上升。”
据他所述，挑战主要集中在三个新兴领域：
- API 端点数量激增，导致易受攻击的入口点不断增加。
- 由于数据分散在各个微服务中，数据流转越来越难以直观地呈现。
- 在 API 经济中，复杂信息的流转使得变现管理的难度大幅提升。
Nihei 解释道：“对该领域认知有限的参与者一旦进入生态系统，他们就很容易成为被攻击的目标，整个网络也会变得极度脆弱。这相当于在您的安全防护体系上留下了致命破绽，为黑客和数据窃取者等恶意行为主体提供了可乘之机。”
传统的集中式安全控制措施（包括 API 网关和 Web 应用防火墙）已不足以应对当前风险。《一般数据保护条例》(GDPR) 等区域性法规以及日益多样化的应用场景，进一步加剧了这种复杂性。SIOS 需要一位具备深厚 API 情报积累并能提供企业级支持的安全合作伙伴。
选择 Akamai，获得 API 全生命周期的全面保护
与仅专注于销售单一 API 管理系统的公司不同，SIOS 采用多供应商策略，为每位客户的独特需求量身定制适配的解决方案。为落实这一战略，该公司在其服务体系中新增了 Akamai API Security。
Nihei 表示：“我们选择 Akamai API Security 解决方案，是因为其权限管理功能使我们能够针对每种应用场景定制配置。这种级别的控制对于企业服务至关重要。”
他还强调了 Akamai 的可靠性：“Akamai 提供的全天候企业级支持，是我们所设计和维护的这类任务关键型系统的必备保障。”
借助 API Security 解决方案，SIOS 能够确保 API 的安全加固与韧性提升，并顺利完成安全投产。API Security：
- 发现并盘点所有 API，包括 RESTful、SOAP、休眠及僵尸 API，不受任何配置条件限制
- 自动运行 200 多项测试，模拟 OWASP API Security 十大风险，在 API 部署到生产环境之前识别漏洞
- 利用机器学习分析 API 行为模式、检测异常，并实时拦截数据泄露、篡改和未经授权访问等攻击行为
据 Nihei 介绍，这种级别的保护有助于防止数据丢失和业务损失。他表示：“API 攻击会损害企业声誉，阻碍新业务的推进。Akamai API Security 解决方案可在风险发生前将其遏制。”
长期筑牢日本 API 生态系统根基
随着 API 从技术连接器升级为战略业务赋能载体，SIOS 认为其与 Akamai 的合作关系，对于支撑日本的数字化转型至关重要。通过将 SIOS 十余载的 API 专业经验积累与 Akamai 成熟的 AI 驱动型防护能力相结合，企业客户能够充满信心地快速、安全地推进大规模创新。
Nihei 总结道：“API 远不只连接系统，它们还能促成产业联盟与深度协作。我们将继续与 Akamai 合作，为这一进程提供坚实的基础架构支撑。”
视频字幕全文：
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
视频字幕全文：
SIOS Technology 简介
SIOS Technology, Inc. 最初从事基于 Linux 等开源软件的系统集成业务，如今已转向销售自有软件及提供相关 SaaS 服务。近期，公司正重点布局云等 DX 技术，推出支持 AI 及下一代技术应用的产品与服务。未来公司将继续深耕软件技术创新，以全球 IT 行业重要参与者的身份创造价值，为社会发展贡献力量。如需了解更多信息，请访问 sios.jp。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。