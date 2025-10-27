10 多年来，SIOS Technology 一直为日本要求最为严苛的行业构建大规模 API 平台。这家最初以开源系统集成商起步的企业，现已发展成为 API 平台设计、开发、运营及相关服务的一站式提供商。

SIOS 公司副总裁兼 API 解决方案事业部负责人 Tsukasa Nihei 回忆道：“当时我们刚推出 API 解决方案业务时，API 还鲜为人知。而如今，搭载数千个 API 的系统已屡见不鲜。”

这种爆炸式增长重塑了市场的供需两端。在需求端，企业需要更多互联服务来支持物联网、人工智能和共享经济。在供给端，XaaS（任意内容即服务）的兴起，给快速完成服务互联并实现商业化变现带来了紧迫压力。

随着 API 集成正在创造新的价值，忽视这一趋势必将带来真正的业务风险。事实上，SIOS 已经发现 API 已成为快速业务实验与迭代开发流程中不可或缺的核心要素。