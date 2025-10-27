SIOS Technology destaca en el diseño de ecosistemas de API integrales para empresas japonesas de los sectores de las finanzas, la información y las comunicaciones, y la fabricación. A medida que estas empresas dependen cada vez más de las API, el panorama de amenazas evoluciona rápidamente. Los ataques web dirigidos a las vulnerabilidades de las API son cada vez más frecuentes y las protecciones tradicionales, como las puertas de enlace de API y los WAF, ya no son suficientes. Al añadir la solución de seguridad Akamai API Security a su cartera de servicios, SIOS puede proteger mejor a sus clientes empresariales frente a los riesgos asociados a la economía de las API en rápida expansión.
"Los controles de permisos detallados de Akamai y la asistencia empresarial siempre activa la convirtieron en la elección adecuada para los servicios de API esenciales".— Tsukasa Nihei, vicepresidente corporativo, director de API Solutions SL, SIOS Technology
Especialistas en diseño de ecosistemas de API
Una década en las primeras líneas de API en Japón
Durante más de 10 años, SIOS Technology ha creado plataformas API a gran escala para algunos de los sectores más exigentes de Japón. Lo que empezó siendo un integrador de sistemas de código abierto evolucionó hasta convertirse en un proveedor integral de diseño de plataformas de API, desarrollo, operaciones y servicios relacionados.
"Cuando lanzamos nuestro negocio de soluciones de API, las API no eran muy conocidas", recuerda Tsukasa Nihei, vicepresidente corporativo y director de API Solutions SL en SIOS. "Ahora, es común ver sistemas con miles de API".
Este crecimiento explosivo ha remodelado ambos lados del mercado. En cuanto a la demanda, las empresas necesitan más servicios conectados para respaldar el IoT, la IA y la economía de uso compartido. En cuanto a la oferta, el aumento de XaaS crea presión para vincular y monetizar los servicios rápidamente.
Dado que la integración de API impulsa un nuevo valor, ignorarlas supone un riesgo real para la empresa. De hecho, SIOS ha visto que las API se han convertido en esenciales para la experimentación rápida y el desarrollo iterativo.
Los desafíos de seguridad se multiplican con la ampliación de las API
A medida que SIOS ampliaba los entornos de API a los clientes, la superficie de amenazas crecía con ella. "Cuando los servicios se conectan a través de las API, los competidores del pasado se convierten en los partners de hoy en día, y las apuestas en seguridad aumentan drásticamente", afirma Tsukasa.
Según él, los desafíos se encuentran en tres áreas emergentes:
- El aumento de terminales de API ha generado un número cada vez mayor de puntos de entrada vulnerables.
- Con los datos fragmentados en microservicios, resulta cada vez más difícil visualizar el flujo de datos.
- El flujo de información compleja en la economía de las API dificulta la gestión de la monetización.
"En el momento en que actores con conocimientos limitados entran en el ecosistema, se convierten en objetivos fáciles y la red se vuelve muy vulnerable", explica Tsukasa. "Esto crea una debilidad en su sistema de seguridad, dejando la puerta abierta a actores maliciosos como los hackers y a la extracción de datos".
Los controles de seguridad tradicionales y centralizados, incluidas las puertas de enlace de API y los firewalls de aplicaciones web, ya no son suficientes. Las normativas regionales, como el RGPD y una creciente variedad de casos de uso, no hacen más que aumentar la complejidad. SIOS necesitaba un partner de seguridad con una profunda inteligencia de API y una asistencia de nivel empresarial.
La elección de Akamai para una protección integral durante todo el ciclo de vida de las API
A diferencia de las empresas que se centran únicamente en vender un sistema de gestión de API único, SIOS adopta un enfoque de varios proveedores, ofreciendo la solución adecuada para las necesidades únicas de cada cliente. En consonancia con esta estrategia, añadió Akamai API Security a su cartera de servicios.
"Elegimos Akamai API Security porque sus funciones de gestión de permisos nos permiten adaptar las configuraciones a cada caso de uso", afirma Tsukasa Nihei. "Este nivel de control es esencial para los servicios empresariales".
También destaca la fiabilidad de Akamai: "La asistencia empresarial ininterrumpida de Akamai es esencial para los tipos de sistemas esenciales que diseñamos y mantenemos".
Con API Security, SIOS puede garantizar que las API sean seguras, resilientes y estén listas para un uso en producción seguro. Seguridad de las API:
- Detecta y realiza un inventario de todas las API, incluidas las API RESTful, SOAP, inactivas y zombis, independientemente de la configuración
- Ejecuta automáticamente más de 200 pruebas simulando amenazas de los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP para identificar vulnerabilidades antes de que las API se implementen en producción
- Utiliza el aprendizaje automático para perfilar el comportamiento de API, detectar anomalías y bloquear ataques en tiempo real, como filtraciones de datos, manipulación y accesos no autorizados
Según Tsukasa, este nivel de protección ayuda a evitar tanto la pérdida de datos como los daños empresariales. "Los ataques de API pueden dañar la reputación o bloquear nuevas iniciativas empresariales", señala. "Akamai API Security evita esos riesgos antes de que se produzcan".
Reforzando el ecosistema de API de Japón a largo plazo
A medida que las API pasan de ser conectores técnicos a facilitadores empresariales estratégicos, SIOS considera que su colaboración con Akamai es esencial para respaldar la transformación digital de Japón. Gracias a la combinación de una década de experiencia de SIOS en API con la sólida protección basada en IA de Akamai, los clientes empresariales obtienen la confianza necesaria para innovar de forma más rápida, segura y a escala.
"Las API no solo conectan sistemas, sino que permiten alianzas y asociaciones. Seguiremos trabajando con Akamai para proporcionar la infraestructura que respalda todo esto", concluye Tsukasa Nihei.
Transcripción del vídeo:
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
Transcripción del vídeo:
Acerca de SIOS Technology
SIOS Technology, Inc. comenzó a integrar sistemas que utilizan software de código abierto como Linux, y ahora vende y provee servicios para su propio software y SaaS. Recientemente, se ha centrado en las tecnologías de DX, como la nube, y proporciona productos y servicios que admiten la utilización de la IA de última generación. La empresa seguirá buscando tecnologías de software innovadoras, creando valor como una influyente presencia en el sector de TI global y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Si desea obtener más información, visite sios.jp.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.