Durante más de 10 años, SIOS Technology ha creado plataformas API a gran escala para algunos de los sectores más exigentes de Japón. Lo que empezó siendo un integrador de sistemas de código abierto evolucionó hasta convertirse en un proveedor integral de diseño de plataformas de API, desarrollo, operaciones y servicios relacionados.

"Cuando lanzamos nuestro negocio de soluciones de API, las API no eran muy conocidas", recuerda Tsukasa Nihei, vicepresidente corporativo y director de API Solutions SL en SIOS. "Ahora, es común ver sistemas con miles de API".

Este crecimiento explosivo ha remodelado ambos lados del mercado. En cuanto a la demanda, las empresas necesitan más servicios conectados para respaldar el IoT, la IA y la economía de uso compartido. En cuanto a la oferta, el aumento de XaaS crea presión para vincular y monetizar los servicios rápidamente.

Dado que la integración de API impulsa un nuevo valor, ignorarlas supone un riesgo real para la empresa. De hecho, SIOS ha visto que las API se han convertido en esenciales para la experimentación rápida y el desarrollo iterativo.