SIOS Technology excelle dans la conception d'écosystèmes d'API complets pour les entreprises japonaises des secteurs de la finance, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que de l'industrie manufacturière. Alors que ces entreprises dépendent de plus en plus des API, l'écosystème des menaces évolue rapidement. Les cyberattaques ciblant les vulnérabilités des API sont en forte augmentation, et les systèmes de protection traditionnels tels que les passerelles d'API et les WAF ne suffisent plus. En intégrant la solution API Security d'Akamai à son portefeuille de services, SIOS est à même de mieux protéger ses clients contre les risques liés à l'économie des API, en pleine expansion.
« Les contrôles d'accès granulaires d'Akamai et son assistance aux entreprises disponible en permanence en ont fait le choix idéal pour les services d'API critiques. »— Tsukasa Nihei, vice-président de l'entreprise et responsable des solutions API SL, SIOS Technology
Spécialistes de la conception d'écosystèmes d'API
Une décennie sur le front des API au Japon
Depuis plus de 10 ans, SIOS Technology conçoit des plateformes d'API à grande échelle pour certains des secteurs les plus exigeants au Japon. L'entreprise a commencé comme un simple intégrateur de systèmes open source avant de se muer en un fournisseur unique proposant la conception, le développement et l'exploitation de plateformes d'API, ainsi que des services connexes.
« Lorsque nous avons lancé notre activité de solutions API, les API n'étaient pas très connues », se souvient Tsukasa Nihei, vice-président de la société et responsable des solutions API SL chez SIOS. « Aujourd'hui, les systèmes comptant des milliers d'API sont monnaie courante. »
Cette croissance fulgurante a transformé les deux côtés du marché. Côté demande, les entreprises ont besoin de services plus connectés pour soutenir l'IoT, l'IA et l'économie du partage. Côté offre, l'essor du XaaS exerce une pression pour interconnecter et monétiser rapidement les services.
L'intégration des API générant une nouvelle valeur ajoutée, les ignorer constitue un véritable risque sur le plan commercial. En effet, SIOS a constaté que les API sont devenues essentielles pour mener rapidement des expérimentations et un développement itératif.
Les défis de sécurité se sont multipliés avec l'expansion des API
La surface d'attaque s'est accrue parallèlement au développement des environnements d'API par SIOS. « Lorsque des services sont interconnectés via des API, les concurrents d'hier deviennent les partenaires d'aujourd'hui, et les enjeux en matière de sécurité augmentent considérablement », a déclaré Tsukasa Nihei.
Selon lui, les défis se répartissent en trois domaines émergents :
- La multiplication des points de terminaison d'API a généré un nombre croissant de points d'entrée vulnérables.
- Avec des données fragmentées entre plusieurs microservices, il devient de plus en plus difficile de visualiser le flux des données.
- La circulation d'informations complexes au sein de l'économie des API rend la monétisation difficile à gérer.
« Dès l'instant où des utilisateurs ayant une compréhension limitée intègrent l'écosystème, ils deviennent des cibles faciles et le réseau devient extrêmement vulnérable », a expliqué Tsukasa Nihei. « Cela crée une faille dans votre système de protection, laissant la porte ouverte à des acteurs malveillants tels que des pirates informatiques et à l'exfiltration de données. »
Les contrôles de sécurité traditionnels et centralisés, tels que les passerelles d'API et les pare-feux d'applications Web, ne suffisent plus. Les réglementations régionales comme le RGPD, ainsi que la diversité croissante des cas d'utilisation, ne font qu'accroître la complexité. SIOS avait besoin d'un partenaire de sécurité disposant d'une expertise approfondie en matière d'API et d'une assistance de niveau entreprise.
Choisir Akamai pour une protection complète tout au long du cycle de vie des API
Contrairement aux entreprises qui se concentrent uniquement sur la vente d'un seul système de gestion d'API, SIOS adopte une approche multifournisseur, proposant à chaque client la solution adaptée à ses besoins propres. Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise a ajouté Akamai API Security à son portefeuille de services.
« Nous avons choisi Akamai API Security en raison de ses fonctionnalités de gestion des autorisations, qui nous permettent d'adapter les configurations à chaque cas d'utilisation », a déclaré Tsukasa Nihei. « Ce niveau de contrôle est essentiel pour les services destinés aux entreprises. »
Il a également souligné la fiabilité d'Akamai : « Akamai propose une assistance pour les entreprises disponible 24 h/24 et 7 j/7. C'est indispensable pour les types de systèmes critiques que nous concevons et maintenons. »
Grâce à API Security, SIOS peut garantir que ses API sont sécurisées, résilientes et prêtes pour une utilisation en production en toute sécurité. API Security :
- identifie et répertorie l'ensemble des API, y compris les API RESTful, SOAP, inactives et zombies, quelle que soit la configuration ;
- exécute automatiquement plus de 200 tests simulant les 10 principaux risques pour la sécurité des API selon l'OWASP, afin d'identifier les vulnérabilités avant le déploiement des API en production ;
- utilise l'apprentissage automatique pour analyser le comportement des API, détecter les anomalies et bloquer en temps réel les attaques telles que les fuites de données, les altérations et les accès non autorisés.
Selon Tsukasa Nihei, ce niveau de protection permet d'éviter à la fois la perte de données et les préjudices commerciaux. « Les attaques ciblant les API peuvent nuire à la réputation d'une entreprise ou entraver le lancement de nouvelles initiatives commerciales », explique-t-il. « Akamai API Security prévient ces risques avant qu'ils ne surviennent. »
Renforcer l'écosystème d'API du Japon sur le long terme
Alors que les API passent du rôle de simples connecteurs techniques à celui de leviers stratégiques pour l'activité, SIOS considère son partenariat avec Akamai comme essentiel pour soutenir la transformation digitale du Japon. En associant l'expertise de SIOS en matière d'API, acquise au cours des dix dernières années, à la protection robuste et basée sur l'IA d'Akamai, les entreprises bénéficient de la confiance nécessaire pour innover plus rapidement, en toute sécurité et à grande échelle.
« Les API ne se contentent pas de connecter des systèmes. Elles permettent de créer des alliances et des partenariats. Nous continuerons de collaborer avec Akamai pour fournir l'infrastructure qui soutient ce projet », a conclu Tsukasa Nihei.
Transcription vidéo
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
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À propos de SIOS Technology
À ses débuts, SIOS Technology, Inc. intégrait des systèmes utilisant des logiciels open source tels que Linux. L'entreprise commercialise désormais ses propres logiciels, ainsi que des solutions SaaS, tout en fournissant des services associés. Récemment, l'entreprise s'est concentrée sur les technologies de transformation digitale (DX), telles que le cloud, et propose des produits et services qui favorisent l'utilisation de l'IA et des technologies de nouvelle génération. L'entreprise continuera de développer des technologies logicielles innovantes, de créer de la valeur en tant qu'acteur majeur de l'industrie informatique mondiale et de contribuer au développement de la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sios.jp.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.