Depuis plus de 10 ans, SIOS Technology conçoit des plateformes d'API à grande échelle pour certains des secteurs les plus exigeants au Japon. L'entreprise a commencé comme un simple intégrateur de systèmes open source avant de se muer en un fournisseur unique proposant la conception, le développement et l'exploitation de plateformes d'API, ainsi que des services connexes.

« Lorsque nous avons lancé notre activité de solutions API, les API n'étaient pas très connues », se souvient Tsukasa Nihei, vice-président de la société et responsable des solutions API SL chez SIOS. « Aujourd'hui, les systèmes comptant des milliers d'API sont monnaie courante. »

Cette croissance fulgurante a transformé les deux côtés du marché. Côté demande, les entreprises ont besoin de services plus connectés pour soutenir l'IoT, l'IA et l'économie du partage. Côté offre, l'essor du XaaS exerce une pression pour interconnecter et monétiser rapidement les services.

L'intégration des API générant une nouvelle valeur ajoutée, les ignorer constitue un véritable risque sur le plan commercial. En effet, SIOS a constaté que les API sont devenues essentielles pour mener rapidement des expérimentations et un développement itératif.