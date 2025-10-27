SIOS Technology eccelle nella progettazione di ecosistemi delle API completi per le aziende giapponesi in vari settori: finanziario, informazioni e comunicazioni e manifatturiero. Poiché queste aziende si affidano sempre più alle API, il panorama delle minacce si sta evolvendo rapidamente. Gli attacchi web che mirano alle vulnerabilità delle API sono in aumento e i sistemi di protezione tradizionali come i gateway API e le soluzioni WAF non sono più sufficienti. Aggiungendo la soluzione Akamai API Security alla sua gamma di servizi, SIOS può proteggere meglio i propri clienti aziendali dai rischi associati alla rapida espansione dell'economia delle API.
"I controlli dettagliati delle autorizzazioni e il supporto aziendale always-on di Akamai hanno reso la scelta della soluzione ideale per i servizi delle API mission-critical".- Tsukasa Nihei, Corporate Vice President, responsabile del reparto API Solutions SL, SIOS Technology
Specialisti nella progettazione dell'ecosistema delle API
Da dieci anni in prima linea con le API in Giappone
Da oltre 10 anni, SIOS Technology crea piattaforme per le API su larga scala per alcuni dei settori più esigenti del Giappone. Inizialmente focalizzata sull'integrazione di sistemi open source, l'azienda si è poi evoluta fino a diventare un unico provider di soluzioni per la progettazione, lo sviluppo e le operazioni delle API, nonché dei servizi correlati.
"Quando abbiamo lanciato la nostra azienda di soluzioni per le API, le API non erano molto note", ha ricordato Tsukasa Nihei, Corporate Vice President e responsabile del reparto API Solutions SL di SIOS. "Ora è comune vedere sistemi con migliaia di API".
Questa crescita esponenziale ha riplasmato le due "facce" del mercato. Dal punto di vista della domanda, le aziende hanno bisogno di servizi più connessi per supportare l'IoT, l'AI e l'economia condivisa. Dal punto di vista dell'offerta, l'aumento di soluzioni XaaS spinge a collegare e monetizzare rapidamente i servizi.
Poiché l'integrazione delle API apporta nuovo valore, ignorare questo aspetto crea un reale rischio per le aziende. In effetti, SIOS ha visto le API diventare essenziali per garantira una rapida sperimentazione e uno sviluppo iterativo.
Le sfide per la sicurezza moltiplicate con la scalabilità delle API
Poiché SIOS ha scalato gli ambienti delle API per i clienti, la superficie delle minacce è cresciuta di pari passo. "Quando i servizi si connettono tramite le API, le aziende concorrenti di ieri diventano partner di oggi e i rischi per la sicurezza aumentano drasticamente", ha affermato Nihei.
Secondo Nihei, le sfide ricadono in tre aree emergenti:
- Un aumento degli endpoint delle API ha prodotto un numero crescente di punti di ingresso vulnerabili.
- A causa dei dati frammentati nei microservizi, è sempre più difficile visualizzare il flusso dei dati.
- Il flusso di informazioni complesse nell'economia delle API rende difficile gestire la monetizzazione.
"Nel momento in cui entrano nell'ecosistema, eventuali soggetti con conoscenze limitate diventano obiettivi facili e la rete diventa estremamente vulnerabile", ha spiegato Nihei. "In tal modo, si crea una falla nel sistema di difesa, che lascia la porta aperta ai criminali, come gli hacker, e all'estrazione di dati".
I controlli di sicurezza tradizionali e centralizzati, tra cui gateway API e soluzioni WAF, non sono più sufficienti. Le normative locali come il GDPR e la crescente varietà di casi di utilizzo aumentano solo le complessità. SIOS aveva bisogno di un partner per la sicurezza con un'approfondita intelligence sulle API e un supporto di livello aziendale.
La scelta di Akamai per una protezione completa nell'intero ciclo di vita delle API
A differenza delle aziende che si concentrano esclusivamente sulla vendita di un solo sistema di gestione delle API, SIOS adotta un approccio multi-vendor, fornendo la soluzione giusta per le specifiche esigenze di ciascun cliente. In linea con questa strategia, SIOS ha aggiunto Akamai API Security alla sua gamma di servizi.
"Abbiamo scelto Akamai API Security perché le sue funzionalità di gestione delle autorizzazioni ci consentono di personalizzare le configurazioni in base ad ogni caso di utilizzo", ha affermato Nihei. "Questo livello di controllo è essenziale per i servizi aziendali."
Inoltre, Nihei ha sottolineato l'affidabilità di Akamai: "Il supporto aziendale di Akamai 24/7 è indispensabile per i tipi di sistemi mission-critical da noi progettati e distribuiti".
Con API Security, SIOS può garantire che le API siano sicure, resilienti e pronte per l'uso in fase di produzione in tutta sicurezza. API Security:
- Individua ed esegue l'inventario di tutte le API, incluse le API RESTful, SOAP, inattive e zombie, indipendentemente dalla configurazione
- Esegue automaticamente oltre 200 test che simulano le minacce provenienti dai 10 principali rischi per la sicurezza delle API riportati nell'elenco OWASP per identificare le vulnerabilità prima che le API vengano implementate in fase di produzione
- Utilizza l'apprendimento automatico per delineare il comportamento delle API, rilevare anomalie e bloccare gli attacchi in tempo reale, come fughe di dati, manomissioni e accessi non autorizzati
Secondo Nihei, questo livello di protezione aiuta a prevenire sia la perdita di dati che i danni aziendali. "Gli attacchi alle API possono causare danni alla reputazione o bloccare nuove iniziative aziendali", ha affermato. "Akamai API Security previene tali rischi prima che si verifichino".
Rafforzamento dell'ecosistema delle API in Giappone nel lungo termine
Con il passaggio delle API da connettori tecnici ad elementi trainanti della stategia aziendale, SIOS considera la partnership con Akamai essenziale per supportare la trasformazione digitale del Giappone. Combinando l'esperienza decennale di SIOS sulle API con la solida protezione basata sull'AI offerta da Akamai, i clienti aziendali acquisiscono la sicurezza necessaria per innovare più rapidamente, in modo sicuro e su larga scala.
"Le API non si limitano a collegare i sistemi, ma consentono di stipulare alleanze e partnership. Continueremo a collaborare con Akamai per fornire l'infrastruttura che supporta tutto ciò", ha concluso Nihei.
Trascrizione del video
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
Trascrizione del video
Informazioni su SIOS Technology
Dopo aver iniziato le sue attività aziendali con l'integrazione di sistemi per l'utilizzo di software open source come Linux, oggi SIOS Technology, Inc. vende e fornisce servizi per il proprio software e le soluzioni SaaS. Recentemente, si è concentrata sulle tecnologie DX come il cloud, fornendo prodotti e servizi che supportano l'utilizzo dell'AI e delle soluzioni di prossima generazione. L'azienda continuerà a perseguire tecnologie software innovative, a creare valore con la sua presenza influente nel settore IT globale e a contribuire allo sviluppo della società. Per maggiori informazioni, visita il sito sios.jp.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.