Poiché SIOS ha scalato gli ambienti delle API per i clienti, la superficie delle minacce è cresciuta di pari passo. "Quando i servizi si connettono tramite le API, le aziende concorrenti di ieri diventano partner di oggi e i rischi per la sicurezza aumentano drasticamente", ha affermato Nihei.

Secondo Nihei, le sfide ricadono in tre aree emergenti:

Un aumento degli endpoint delle API ha prodotto un numero crescente di punti di ingresso vulnerabili.

A causa dei dati frammentati nei microservizi, è sempre più difficile visualizzare il flusso dei dati.

Il flusso di informazioni complesse nell'economia delle API rende difficile gestire la monetizzazione.

"Nel momento in cui entrano nell'ecosistema, eventuali soggetti con conoscenze limitate diventano obiettivi facili e la rete diventa estremamente vulnerabile", ha spiegato Nihei. "In tal modo, si crea una falla nel sistema di difesa, che lascia la porta aperta ai criminali, come gli hacker, e all'estrazione di dati".

I controlli di sicurezza tradizionali e centralizzati, tra cui gateway API e soluzioni WAF, non sono più sufficienti. Le normative locali come il GDPR e la crescente varietà di casi di utilizzo aumentano solo le complessità. SIOS aveva bisogno di un partner per la sicurezza con un'approfondita intelligence sulle API e un supporto di livello aziendale.