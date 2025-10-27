サイオステクノロジーは、金融、情報通信、製造といった業界の日本企業向けの包括的なAPIエコシステム設計を得意としています。それらの企業がAPIへの依存度を高めていることに伴い、脅威の状況は急速に進化しています。APIの脆弱性を狙うWeb攻撃が急増しており、APIゲートウェイやWAFなどの従来の防御ではもはや対応しきれなくなっています。サイオステクノロジーはAkamaiのAPI Securityソリューションをサービスポートフォリオに追加することで、急速に拡大するAPIエコノミーに関連するリスクからエンタープライズ顧客をより適切に保護できるようになりました。
「Akamaiは詳細な権限制御とAlways-onの企業サポートを備えているため、ミッションクリティカルなAPIサービスに最適な選択肢でした」— 二瓶司氏、サイオステクノロジー株式会社、執行役員、APIソリューションサービスラインヘッド
APIエコシステム設計のスペシャリスト
日本のAPIの最前線に立ち続けた10年間
サイオステクノロジーは10年以上にわたり、日本で最も要求の厳しい業界向けに大規模なAPIプラットフォームを構築してきました。オープンソースのシステムインテグレーターとして創業した同社は、APIプラットフォームの設計、開発、運用、関連サービスのワンストッププロバイダーへと進化しました。
サイオスの執行役員兼APIソリューションSLヘッドである二瓶司氏は次のように振り返ります。「当社がAPIソリューション事業を開始した頃、APIの存在はあまり知られていませんでした。現在では、数千ものAPIを備えたシステムが一般的になっています」
この爆発的な拡大により、市場の需要側と供給側の双方が変化しました。需要側では、企業はIoT、AI、シェアリングエコノミーをサポートするために、より多くのコネクテッドサービスを必要としています。供給側では、XaaSの台頭により、サービスを迅速に連携させ、収益化することが求められています。
APIの統合は新たな価値を生み出すため、それを無視することは真のビジネスリスクとなります。実際、サイオステクノロジーはAPIが迅速な実験と反復的な開発に不可欠なものになるのを目の当たりにしてきました。
APIの規模に応じてセキュリティ課題が倍増
サイオステクノロジーが顧客向けのAPI環境を拡張するにつれて、脅威サーフェスも拡大しました。「APIを介してサービスを接続すると、それまで競合相手だった企業がパートナーとなり、セキュリティリスクが劇的に高まります」と二瓶氏は言います。
同氏によると、課題は次の3つの領域に分類されます。
- APIエンドポイントの急増により、脆弱なエントリーポイントが増加する。
- マイクロサービス全体でデータが断片化されるため、データフローを可視化することがますます困難になる。
- APIエコノミー全体の情報の流れが複雑であるため、収益化の管理が困難になる。
「理解の乏しい一時プレーヤーがエコシステムに加わると、その瞬間に容易い標的となり、そのネットワークは非常に脆弱になります」と二瓶氏は説明します。「それによって防御に隙が生じ、ハッカーなどの悪性プレーヤーやデータ抽出などに利用される可能性があるのです」
APIゲートウェイやWebアプリケーションファイアウォールなど、従来の一元化されたセキュリティ制御では、もはや不十分です。GDPRなどの特定の地域に適用される規制やユースケースの多様化により、複雑さは増す一方です。そのため、サイオステクノロジーは、高度なAPIインテリジェンスとエンタープライズグレードのサポートを備えたセキュリティパートナーを必要としていました。
APIライフサイクル全体を通じた包括的な保護を実現するため、Akamaiを選択
単一のAPI管理システムの販売のみに注力している企業とは異なり、サイオステクノロジーはマルチベンダーアプローチを採用し、各顧客の固有のニーズに適したソリューションを提供しています。この戦略に沿って、同社はAkamai API Securityをサービスポートフォリオに追加しました。
二瓶氏は次のように述べています。「Akamai API Securityを選択したのは、権限管理機能により、各ユースケースに合わせて設定を調整できるからです。企業向けサービスには、その制御レベルが不可欠なのです」
また、同氏はAkamaiの信頼性についても強調しました。「Akamaiの24時間体制の企業サポートは、当社が設計およびサービス提供を行うミッションクリティカルなシステムに欠かせないものです」
API Securityを利用することで、サイオステクノロジーは安全かつレジリエンスに優れたAPIを、本番環境で安全に使用できるようにすることができます。API Securityは次のことを実現します。
- RESTful API、SOAP API、休眠API、ゾンビAPIを含むすべてのAPIを探索し、設定に関係なくインベントリを作成する
- OWASP API Security Top 10の脅威をシミュレートする200以上のテストを自動的に実行し、APIが本番環境に展開される前に脆弱性を特定する
- 機械学習を用いて、APIのふるまいをプロファイリングし、異常を検知し、リアルタイムで攻撃（データ漏えい、改ざん、不正アクセスなど）をブロックする
二瓶氏によると、このレベルの保護が、データ損失とビジネス上の損害の両方を防ぐことに通じるといいます。同氏は次のように述べています。「API攻撃により、評判が傷つけられたり、新しいビジネスイニシアチブが阻害されたりする可能性があります。Akamai API Securityはこうしたリスクを未然に防いでくれます」
日本のAPIエコシステムを長期的に強化
APIが技術的なコネクターから戦略的なビジネス成功要因へと発展する中、サイオステクノロジーは、Akamaiとのパートナーシップは日本のデジタルトランスフォーメーションをサポートする上で不可欠であると考えています。10年かけて培われたサイオステクノロジーのAPIに関する専門知識とAkamaiの堅牢なAI主導の保護を組み合わせることで、エンタープライズ顧客は自信を持って迅速かつ安全に大規模なイノベーションを実現できます。
「APIはシステムを接続するだけでなく、提携やパートナーシップを可能にします。当社は今後もAkamaiと協力し、それをサポートするインフラを提供していきます」と二瓶氏は締めくくりました。
動画の文字起こし
I’m borrowing the term API, but it has truly become essential to society. Together, we provide the infrastructure — that’s the partnership between Akamai and SIOS Technology. That's how I see it.
About 10 years ago, APIs weren’t very common yet. They weren’t recognized as key tools. That was the situation back then But now, 10 years later, APIs have become an essential part of system development and operations in Japan.
They’re now completely commonplace and commoditized. In other words, system development today naturally assumes APIs exist, and that change, I believe, is the most significant one.
To put it bluntly, it’s about the risk of having your data stolen. And if that data is tampered with — especially when it’s hacked — it leads directly to real damage. Security, not limited to APIs,
is fundamentally essential.
At the same time, APIs are designed to connect with the outside world, so they require a different approach from traditional security. We must think on a higher, broader level. Ultimately, APIs represent business partnerships not just in terms of system alliances, but true business alliances.
Security, in that context, must also be elevated to that level. A single incident could negatively affect our partners. That’s the risk we must be aware of. Traditional security approaches alone are no longer enough — we need to move beyond them.
Specializing in API security, that’s why we turned to Akamai API Security — a service designed to anticipate evolving needs. With Akamai API Security as our partner, we knew it was the right choice.
動画の文字起こし
サイオステクノロジー株式会社について
サイオステクノロジー株式会社は、Linuxなどのオープン・ソース・ソフトウェアを使用したシステムの統合からスタートし、現在では独自のソフトウェアとSaaSの販売およびサービス提供を行っています。最近ではクラウドなどのDXテクノロジーに注力し、AIや次世代テクノロジーの利用をサポートする製品やサービスも提供しています。今後も革新的なソフトウェアテクノロジーを追求し、世界のIT業界に影響力のある存在として価値を創出し、社会の発展に貢献していきます。詳細については、sios.jpをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。