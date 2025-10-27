サイオステクノロジーは10年以上にわたり、日本で最も要求の厳しい業界向けに大規模なAPIプラットフォームを構築してきました。オープンソースのシステムインテグレーターとして創業した同社は、APIプラットフォームの設計、開発、運用、関連サービスのワンストッププロバイダーへと進化しました。

サイオスの執行役員兼APIソリューションSLヘッドである二瓶司氏は次のように振り返ります。「当社がAPIソリューション事業を開始した頃、APIの存在はあまり知られていませんでした。現在では、数千ものAPIを備えたシステムが一般的になっています」

この爆発的な拡大により、市場の需要側と供給側の双方が変化しました。需要側では、企業はIoT、AI、シェアリングエコノミーをサポートするために、より多くのコネクテッドサービスを必要としています。供給側では、XaaSの台頭により、サービスを迅速に連携させ、収益化することが求められています。

APIの統合は新たな価値を生み出すため、それを無視することは真のビジネスリスクとなります。実際、サイオステクノロジーはAPIが迅速な実験と反復的な開発に不可欠なものになるのを目の当たりにしてきました。