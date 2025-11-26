A Ceeblue é especializada em um nicho, mesmo em streaming de vídeos ao vivo: entrega de latência ultrabaixa. A plataforma Media Fabric dela foi projetada para streaming de menos de 500 milissegundos. "Para a iGaming e apostas esportivas, em particular, a latência mais baixa aumenta a probabilidade de impulsionar o engajamento do cliente e aumentar a receita", disse Lawton Cheney, CCO da Ceeblue.

Por anos, a Ceeblue executou uma CDN multiprotocolo personalizada compatível com, entre outros, WebRTC e High-Efficiency Streaming Protocol (HESP). Embora poderoso, esse premiado modelo de entrega exige que os clientes mudem de seus fornecedores de entrega atuais, o que geralmente cria atrito do ponto de vista comercial ou logístico.

Para superar esse bloqueador, a Ceeblue criou o WebRTS, um protocolo projetado para latência de subssegundos em CDNs padrão em escala global. Ele usa menos largura de banda, evita o armazenamento em buffer sob congestionamento e mantém transmissões bloqueadas para uma experiência de visualização perfeita. Para emissoras, iGaming e apostas esportivas, isso se traduz em maior engajamento, janelas de apostas mais longas e maior receita.

"O que nos empolga sobre o WebRTS é que podemos finalmente executar a infraestrutura tradicional e fazer parceria com provedores estabelecidos que já criaram redes de classe mundial. A Akamai, com a infraestrutura distribuída globalmente, foi uma escolha óbvia", disse Cheney.