A Ceeblue, uma inovadora de streaming de latência ultrabaixa sediada na Holanda, enfrentou o desafio de fornecer fluxos de subssegundos para um cliente de apostas esportivas em um cronograma acelerado, mantendo os fluxos de trabalho baseados na Akamai do cliente intactos. Precisando de capacidade para lidar com picos de tráfego imprevisíveis e dar suporte ao alcance global sem comprometer a velocidade, a Ceeblue começou a colaborar diretamente com a equipe de desenvolvimento da Akamai. Ao executar a tecnologia WebRTS e a plataforma Media Fabric nos serviços de computação em nuvem e entrega de conteúdo da Akamai, a Ceeblue forneceu streaming em tempo real em escala com o mínimo de interrupção nas operações do cliente. Ela também criou uma base para a inovação futura com os recursos de Accelerated Compute da Akamai e estabeleceu a base para transições ainda mais rápidas para streaming de subssegundos.
"Com a Akamai, demonstramos um caminho rápido e sem interrupções para latências completas de subssegundos em todo o mundo."— Lawton Cheney, CCO, Ceeblue
Vídeos em tempo real que geram receita
Streaming de subssegundos para além da infraestrutura de entrega de vídeo personalizada
A Ceeblue é especializada em um nicho, mesmo em streaming de vídeos ao vivo: entrega de latência ultrabaixa. A plataforma Media Fabric dela foi projetada para streaming de menos de 500 milissegundos. "Para a iGaming e apostas esportivas, em particular, a latência mais baixa aumenta a probabilidade de impulsionar o engajamento do cliente e aumentar a receita", disse Lawton Cheney, CCO da Ceeblue.
Por anos, a Ceeblue executou uma CDN multiprotocolo personalizada compatível com, entre outros, WebRTC e High-Efficiency Streaming Protocol (HESP). Embora poderoso, esse premiado modelo de entrega exige que os clientes mudem de seus fornecedores de entrega atuais, o que geralmente cria atrito do ponto de vista comercial ou logístico.
Para superar esse bloqueador, a Ceeblue criou o WebRTS, um protocolo projetado para latência de subssegundos em CDNs padrão em escala global. Ele usa menos largura de banda, evita o armazenamento em buffer sob congestionamento e mantém transmissões bloqueadas para uma experiência de visualização perfeita. Para emissoras, iGaming e apostas esportivas, isso se traduz em maior engajamento, janelas de apostas mais longas e maior receita.
"O que nos empolga sobre o WebRTS é que podemos finalmente executar a infraestrutura tradicional e fazer parceria com provedores estabelecidos que já criaram redes de classe mundial. A Akamai, com a infraestrutura distribuída globalmente, foi uma escolha óbvia", disse Cheney.
Resposta às demandas de streaming de esportes ao vivo globalmente
A Ceeblue teve a oportunidade de colocar esse modelo à prova quando um grande cliente de streaming de esportes enfrentou uma necessidade urgente. O streaming esportivo apresenta desafios únicos: os padrões de tráfego aumentam durante os eventos, com o público aumentando de modo imprevisível. Além disso, esse cliente precisava fazer a transição para o novo serviço quase que imediatamente, com o mínimo de modificações possível no fluxo de trabalho atual.
Para isso, a Ceeblue e a Akamai uniram forças em um intenso projeto de 40 dias. "Era como se nossas equipes trabalhassem juntas há anos", lembrou Cheney. "Conhecer a capacidade da Akamai de entregar eventos dessa escala de modo confiável nos deu tranquilidade."
Aproveitamento perfeito das vantagens da entrega de baixa latência em escala
Uma vitória importante foi que o cliente não precisou reformular fluxos de vídeo ou renegociar contratos. "A integração foi rápida e fácil, e o cliente não precisou migrar DRM ou outros componentes", disse Cheney.
Igualmente importante foi que o cliente desfrutasse perfeitamente da vantagem da plataforma Media Fabric da Ceeblue. O WebRTS é segmentado e pronto para DRM. Além disso, o design independente de protocolo possibilita o streaming em tempo real na infraestrutura globalmente distribuída da Akamai, praticamente sem alterações nos fluxos de trabalho existentes. Com a origem da Ceeblue implantada na rede Akamai, o cliente viu um desempenho aprimorado sem sobrecarga adicional.
"A Akamai forneceu nossos fluxos de subssegundos globalmente para esse cliente, com a escala e a resiliência para absorver multidões de flash e picos imprevisíveis", continuou Cheney.
Uso da infraestrutura globalmente distribuída da Akamai para streaming de vídeos
Com essa colaboração, a Ceeblue começou a executar uma origem gerenciada na Akamai Cloud, a plataforma de nuvem distribuída da Akamai que oferece uma combinação de serviços de computação em nuvem centralizados e na edge. Ela também começou a fornecer conteúdo de streaming na rede global de servidores da Akamai que armazena em cache o conteúdo próximo aos usuários para acelerar a entrega e reduzir a latência.
O WebRTS oferece latência de subssegundos em toda a arquitetura globalmente distribuída da Akamai, sem forçar as emissoras a escolher entre velocidade e escala. Segundo Cheney, "a infraestrutura e os serviços de computação em nuvem da Akamai nos permitem dar vida à nossa visão de impulsionar transmissões de alto risco com o WebRTS."
Pensando no futuro: aproveitamento da Accelerated Compute na edge
A Ceeblue vê o WebRTS como uma base não só para futuras transmissões OTT esportivas. Ao fazer parceria com a Akamai, a Ceeblue torna a transição do HTTP Live Streaming (HLS) para o streaming de subssegundos mais simples do que uma tarefa trabalhosa e cara. "Com a eficiência de entrega e origem, o WebRTS oferece uma alternativa viável e de baixo custo para resolver problemas de latência", disse Cheney.
A Ceeblue também está explorando novas maneiras de impulsionar ainda mais o desempenho e a eficiência. Ao aproveitar o Akamai Essential Compute e o Accelerated Compute na edge, ela prevê a transferência de codificação, transcodificação e processamento de pacotes com computação pesada mais próxima dos usuários.
"Com CPUs e VPUs na edge, poderíamos mudar a codificação para fora, cortar o RTT ainda mais e tomar decisões de entrega mais inteligentes. Isso une a computação e a entrega para melhorar a eficiência, a escalabilidade e a qualidade da experiência", concluiu Cheney.
Transcrição do vídeo
We're here at Ceeblue. What we specialize is in live delivery, which is a niche here within even the video space.
As opposed to maybe our competitors, we actually work with all of the protocols that can achieve low latency.
So we started out managing a WebRTC/CDN, which we still do. We are fond of HESP. We think it's good technology. And we authored something called WebRTS, and released that a year ago.
Low latency or ultra-low latency. So sub-2 seconds, sub-1 second, even sub-500 milliseconds from a sports arena or studio to viewer is what we consider ultra-low latency or real-time.
Why is it important? Well, some of our customers are in the sports betting and what they call the iGaming space. And not only makes it a much more enjoyable, coherent experience for their consumers, but it also becomes a business calculation for them because it means that they can have that many more games or events for their customers to participate in.
In other spaces, it really has to do with customer experience and financial modeling, like live shopping.
You can have more shoppers participate.
Some of our customers do corporate communication, and there they just want the best experience possible. And that's just ...
It's not a financial situation, it's an aesthetic situation, and they find it very important.
So a large mutual customer of Akamai's and ours at Ceeblue had an emergency need for us to collaborate together to make sure that our customer was well served in a stable, ultra-low-latency environment.
And that became the catalyst for Akamai and Ceeblue to work together.
It was a real emergency use case.
And that's actually one of the reasons that we sleep better at night right now, because we're running certain projects across Akamai, and we know that they've got the infrastructure there, and it's just going to work.
We're very pleased to be running a managed origin within the Akamai infrastructure on Akamai Cloud that's delivering solely across the Akamai CDN.
Now we can partner up with some very large infrastructure companies, use traditional infrastructure, and you get low latency or ultra-low latency with WebRTS.
Transcrição do vídeo
Sobre a Ceeblue
A Ceeblue é uma inovadora empresa de streaming em tempo real da Holanda que oferece vídeos ao vivo com menos de 500 ms em escala global. Conhecidos como os criadores do framework WebRTS de subssegundos e como especialistas em WebRTC e HESP, eles resolvem as limitações das tecnologias existentes em tempo real com desempenho, resiliência e flexibilidade incomparáveis. A plataforma dela independente de protocolo e que prioriza a API capacita emissoras OTT, streaming esportivo, iGaming, compras ao vivo, leilões ao vivo, sportsbooks, e muito mais para públicos ilimitados em todo o mundo, sem sacrificar a qualidade.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.