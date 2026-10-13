无论是日本的树屋、爱尔兰的城堡还是格林威治村的公寓，Akamai 都可帮助用户随时随地在任何设备上获得无与伦比的体验，从而推动 Airbnb 的全球市场。

过去，差旅和住宿几乎遵循一成不变的业务模式。绝大多数情况下，消费者在他们想要造访的地方预订酒店 - 通常面对固定的价格和固定的选择数量。最近，Priceline 和 Travelocity 等网站允许游客在线预订酒店并获得更优惠的价格和旅行套餐，但追根究底 - 说真的 - 您仍在预定酒店房间。

然后，Airbnb 出现了。Airbnb 成立于 2008 年 8 月，总部位于加州旧金山市，其是一个可信社区市场，用户可在线或使用手机通过该市场发布、发现和预订世界各地的独特住所。Airbnb 在 Wall Street Journal、BBC、New York Times 甚至是 Conan O'Brien 的节目中发布广告，游客可以通过 Airbnb 享受住家、公寓、别墅甚至是树屋的空间，并获得自己独特的旅行体验。Airbnb 的客户遍及 192 个不同的国家/地区，无论客户身在何处，Airbnb 都可以通过 Akamai 为他们提供高速 Web 和移动体验。