Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

Airbnb

Akamai 帮助 Airbnb 在全球扩展，并在 Web 和移动设备上提供优越的客户体验

Airbnb 徽标

地点

美国加利福尼亚州旧金山

http://www.airbnb.com

行业

商业

无论是日本的树屋、爱尔兰的城堡还是格林威治村的公寓，Akamai 都可帮助用户随时随地在任何设备上获得无与伦比的体验，从而推动 Airbnb 的全球市场。

过去，差旅和住宿几乎遵循一成不变的业务模式。绝大多数情况下，消费者在他们想要造访的地方预订酒店 - 通常面对固定的价格和固定的选择数量。最近，Priceline 和 Travelocity 等网站允许游客在线预订酒店并获得更优惠的价格和旅行套餐，但追根究底 - 说真的 - 您仍在预定酒店房间。

然后，Airbnb 出现了。Airbnb 成立于 2008 年 8 月，总部位于加州旧金山市，其是一个可信社区市场，用户可在线或使用手机通过该市场发布、发现和预订世界各地的独特住所。Airbnb 在 Wall Street Journal、BBC、New York Times 甚至是 Conan O'Brien 的节目中发布广告，游客可以通过 Airbnb 享受住家、公寓、别墅甚至是树屋的空间，并获得自己独特的旅行体验。Airbnb 的客户遍及 192 个不同的国家/地区，无论客户身在何处，Airbnb 都可以通过 Akamai 为他们提供高速 Web 和移动体验。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

分享

相关客户案例

安全性

Ryt Bank

借助 Akamai 解决方案，Ryt Bank 在迁移到云端后提升了 API 监测能力、加强了合规性并降低了风险。

阅读客户案例
安全性

Bradesco 银行

Bradesco 借助 Akamai 安全解决方案，主动防御 AI 驱动的威胁，提升客户体验，并降低了成本。

阅读客户案例
安全性

德国商业银行

德国商业银行通过部署 Akamai API Security，借助主动威胁检测和增强型 API 控制措施，成功保障每月 60 亿次 API 调用的安全。

阅读客户案例
Akamai China