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Airbnb

Akamaiは、Airbnb社のグローバルなビジネス展開と、Webおよびモバイルデバイスでの卓越したカスタマー体験の提供を支援しています

Airbnbのロゴ

所在地

米国、カリフォルニア州サンフランシスコ

http://www.airbnb.com

業種

コマース

Akamaiは時間や場所を問わず、日本の木造家屋、アイルランドの城、グリニッチビレッジのアパートの一室であっても、あらゆるデバイスで比類のないユーザー体験を届ける能力を提供します。AkamaiはAirbnb社のグローバルなマーケットプレイスの成功を支援しています。

従来、旅行／宿泊サービスは似通ったビジネスモデルに基づいていました。ほとんどの場合、顧客ユーザーが旅行したい場所にあるホテルを予約するとき、価格やオプションは固定されていました。その後、PricelineやTravelocityなどのサイトでは、利用者がオンラインでホテルを予約すると割引や追加の旅行サービスが得られるようになりましたが、結局のところ、予約しているのは依然としてホテルの客室でした。

ここでAirbnb社が登場します。2008年に設立されカリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置くAirbnbは、世界中のユニークな宿泊物件をオンラインまたは携帯電話で提供、検索、予約できるという、信頼性の高いコミュニティマーケットプレイスです。ウォール・ストリート・ジャーナルやBBC、ニューヨーク・タイムズ、人気テレビ番組Conan O'Brienショーでも取り上げられたAirbnb社のサービスにより、旅行者は一軒家やアパート、ヴィラ、あるいはツリーハウスまで、幅広い宿泊オプションを利用でき、それぞれの興味に合った旅行体験を楽しむことができます。世界192か国に顧客を持つAirbnbは、顧客が世界のどこにいても迅速なWebおよびモバイル体験を提供できるよう、Akamaiの支援を受けることを選びました。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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