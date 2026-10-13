Ya se trate de casas construidas en árboles en Japón, castillos en Irlanda o apartamentos en el pueblo de Greenwich, Akamai ayuda a que el mercado global de Airbnb prospere, ya que le permite ofrecer una experiencia de usuario inigualable con independencia del momento, lugar o dispositivo.

Hasta entonces, el sector del turismo y la hostelería se había basado en prácticamente el mismo modelo de negocio. La inmensa mayoría de las veces, los consumidores reservaban un hotel en un lugar que quería visitar, generalmente por un precio fijo y con un número determinado de opciones. Recientemente, sitios como Priceline y Travelocity han brindado a los viajeros la posibilidad de reservar hoteles online y obtener mejores precios y paquetes de viaje, pero a final de cuentas, lo que se reservaba era una habitación de hotel (literalmente).

Y luego apareció Airbnb. Fundado en agosto de 2008 con sede en San Francisco, California, Airbnb es un mercado comunitario de confianza en el que los usuarios pueden publicar, descubrir y reservar alojamientos exclusivos en todo el mundo, online o desde un teléfono móvil. Destacado en publicaciones como el Wall Street Journal, la BBC y el New York Times, incluso en el programa de Conan O'Brien, Airbnb permite a los viajeros aprovechar la disponibilidad de espacio en casas, apartamentos y chalés (incluso en casas construidas en árboles), y obtener una experiencia de viaje totalmente exclusiva. Con clientes repartidos por 192 países diferentes, Airbnb elige Akamai para poder ofrecer experiencias web y móviles rápidas a sus clientes, dondequiera que se encuentren en el planeta.