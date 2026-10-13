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Airbnb

Akamai, Airbnb의 글로벌 비즈니스 확장과 웹 및 모바일 장치에서 모두 탁월한 고객 환경을 지원

Airbnb 로고

위치

미국 캘리포니아주 샌프란시스코

http://www.airbnb.com

업종

커머스

Akamai는 일본의 나무집, 아일랜드의 성 또는 그리니치 빌리지의 맨션 등 언제 어디서나 원하는 어떤 디바이스로든 차별화된 쾌적한 사용자 환경을 제공함으로써 Airbnb의 전 세계 시장이 번창할 기반을 제공합니다.

역사적으로 여행과 접객업은 기반 비즈니스 모델이 상당히 유사합니다. 대부분의 소비자는 방문하고 싶은 지역의 호텔을 정해진 옵션과 요금으로 예약해 왔습니다. 최근에는 Priceline 및 Travelocity와 같은 사이트를 통해 온라인으로 호텔을 예약하고 더 나은 가격에 여행 패키지를 이용할 수 있게 되었으나, 어쨌든 호텔 객실을 예약하게 된다는 점에는 변함이 없었습니다.

그러다가 Airbnb가 등장하면서 판도가 바뀌었습니다. 2008년 캘리포니아주 샌프란시스코에서 문을 연 Airbnb는, 사용자가 온라인 또는 휴대전화로 전 세계의 각종 숙박시설을 등록하고 찾고 예약할 수 있도록 설계된 신뢰할 수 있는 지역사회용 장터 서비스입니다. Wall Street Journal, BBC, New York Times 등에서 보도했고 Conan O'Brien 쇼에서도 소개한 적이 있는 Airbnb는 숙박 공간 제공자가 자신의 주택, 아파트, 빌라는 물론 심지어 나무 위 오두막까지, 온갖 여유 공간을 활용해 마련한 공간에서 여행자가 숙박하며 독특한 여행 경험을 할 수 있는 서비스를 제공합니다. 전 세계 192개 국가에 고객을 보유한 Airbnb는 고객에게 전 세계 어디서나 빠른 웹 및 모바일 환경을 제공하기 위해 Akamai를 선택했습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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