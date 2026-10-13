Akamai는 일본의 나무집, 아일랜드의 성 또는 그리니치 빌리지의 맨션 등 언제 어디서나 원하는 어떤 디바이스로든 차별화된 쾌적한 사용자 환경을 제공함으로써 Airbnb의 전 세계 시장이 번창할 기반을 제공합니다.

역사적으로 여행과 접객업은 기반 비즈니스 모델이 상당히 유사합니다. 대부분의 소비자는 방문하고 싶은 지역의 호텔을 정해진 옵션과 요금으로 예약해 왔습니다. 최근에는 Priceline 및 Travelocity와 같은 사이트를 통해 온라인으로 호텔을 예약하고 더 나은 가격에 여행 패키지를 이용할 수 있게 되었으나, 어쨌든 호텔 객실을 예약하게 된다는 점에는 변함이 없었습니다.

그러다가 Airbnb가 등장하면서 판도가 바뀌었습니다. 2008년 캘리포니아주 샌프란시스코에서 문을 연 Airbnb는, 사용자가 온라인 또는 휴대전화로 전 세계의 각종 숙박시설을 등록하고 찾고 예약할 수 있도록 설계된 신뢰할 수 있는 지역사회용 장터 서비스입니다. Wall Street Journal, BBC, New York Times 등에서 보도했고 Conan O'Brien 쇼에서도 소개한 적이 있는 Airbnb는 숙박 공간 제공자가 자신의 주택, 아파트, 빌라는 물론 심지어 나무 위 오두막까지, 온갖 여유 공간을 활용해 마련한 공간에서 여행자가 숙박하며 독특한 여행 경험을 할 수 있는 서비스를 제공합니다. 전 세계 192개 국가에 고객을 보유한 Airbnb는 고객에게 전 세계 어디서나 빠른 웹 및 모바일 환경을 제공하기 위해 Akamai를 선택했습니다.