Seja em casas da árvore no Japão, castelos na Irlanda ou apartamentos em Greenwich Village, a Akamai ajuda a expandir o marketplace global da Airbnb, permitindo à empresa oferecer experiência do usuário sem igual, em qualquer lugar, de qualquer dispositivo.

Historicamente, as viagens e a hospitalidade têm sido baseadas em praticamente o mesmo modelo de negócios. Na grande maioria das vezes, os consumidores reservavam um hotel em um local que queriam visitar, geralmente por um preço fixo e com um número fixo de opções. Mais recentemente, websites, como Priceline e Travelocity, permitiram que os viajantes reservassem hotéis on-line e ganhassem melhores preços e pacotes de viagem, mas, no final do dia, você, literalmente, ainda estava reservando um quarto de hotel.

Então veio a Airbnb. Fundada em agosto de 2008 e sediada em São Francisco, Califórnia, a Airbnb é um marketplace de comunidade confiável para que as pessoas listem, descubram e reservem acomodações exclusivas em todo o mundo, on-line ou de um celular. Em destaque em publicações como o jornal Wall Street Journal, BBC e The New York Times, e aparições como a no talk show de Conan O’Brien, a Airbnb possibilita aos clientes usufruir das vantagens da disponibilidade em casas, apartamentos, vilas e, até mesmo casas da árvore, e ter a sua própria experiência única de viagem. Com clientes localizados em 192 países diferentes, a Airbnb escolhe a Akamai para ajudá-los a fornecer experiências rápidas na Web e em dispositivos móveis a seus clientes, onde quer que estejam, em todo o mundo.