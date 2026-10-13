Qu'il s'agisse de maisons dans les arbres au Japon, de châteaux en Irlande ou d'appartements à Greenwich Village, Akamai aide le marché mondial d'Airbnb à prospérer, en lui permettant d'offrir aux utilisateurs une expérience sans égal, en toutes circonstances et sur n'importe quel terminal.

Jusqu'à présent, le tourisme et l'hébergement étaient basés sur un modèle commercial à peu près identique. La grande majorité du temps, les consommateurs réservaient un hôtel dans une destination qu'ils souhaitaient visiter, généralement moyennant un prix fixe et avec un nombre fixe d'options. Plus récemment, des sites tels que Priceline et Travelocity ont permis aux voyageurs de réserver des hôtels en ligne et d'obtenir des tarifs plus avantageux ainsi que des forfaits voyages, mais, au final, il s'agissait toujours de réserver une chambre d'hôtel au sens strict du terme.

Puis est arrivé Airbnb. Créé en août 2008 et implanté à San Francisco, en Californie, Airbnb est un marché communautaire fiable qui permet aux gens de répertorier, découvrir et réserver des hébergements uniques partout dans le monde, en ligne ou à partir d'un téléphone mobile. Salué dans des médias comme le Wall Street Journal, la BBC ainsi que le New York Times, et même par l'émission de Conan O'Brien, Airbnb permet aux voyageurs de bénéficier d'espaces disponibles dans des maisons, appartements, villas, ainsi que dans des maisons dans les arbres, et de créer leur propre expérience de voyage unique. Airbnb, qui a des clients dans 192 pays, choisit Akamai pour l'aider à offrir à ses clients des expériences Web et mobiles rapides, où qu'ils se trouvent sur la planète.