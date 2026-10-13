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Airbnb

Akamai aide Airbnb à étendre sa présence à l'international et à offrir une expérience client de meilleure qualité, aussi bien sur les terminaux Web que mobiles

Logo Airbnb

Localisation géographique

San Francisco, Californie, États-Unis

http://www.airbnb.com

Secteur

Commerce

Qu'il s'agisse de maisons dans les arbres au Japon, de châteaux en Irlande ou d'appartements à Greenwich Village, Akamai aide le marché mondial d'Airbnb à prospérer, en lui permettant d'offrir aux utilisateurs une expérience sans égal, en toutes circonstances et sur n'importe quel terminal.

Jusqu'à présent, le tourisme et l'hébergement étaient basés sur un modèle commercial à peu près identique. La grande majorité du temps, les consommateurs réservaient un hôtel dans une destination qu'ils souhaitaient visiter, généralement moyennant un prix fixe et avec un nombre fixe d'options. Plus récemment, des sites tels que Priceline et Travelocity ont permis aux voyageurs de réserver des hôtels en ligne et d'obtenir des tarifs plus avantageux ainsi que des forfaits voyages, mais, au final, il s'agissait toujours de réserver une chambre d'hôtel au sens strict du terme.

Puis est arrivé Airbnb. Créé en août 2008 et implanté à San Francisco, en Californie, Airbnb est un marché communautaire fiable qui permet aux gens de répertorier, découvrir et réserver des hébergements uniques partout dans le monde, en ligne ou à partir d'un téléphone mobile. Salué dans des médias comme le Wall Street Journal, la BBC ainsi que le New York Times, et même par l'émission de Conan O'Brien, Airbnb permet aux voyageurs de bénéficier d'espaces disponibles dans des maisons, appartements, villas, ainsi que dans des maisons dans les arbres, et de créer leur propre expérience de voyage unique. Airbnb, qui a des clients dans 192 pays, choisit Akamai pour l'aider à offrir à ses clients des expériences Web et mobiles rapides, où qu'ils se trouvent sur la planète.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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