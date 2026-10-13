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Background

Airbnb

Akamai aiuta Airbnb a conquistare il mercato globale, distribuendo customer experience eccellenti sul web e sui dispositivi mobili

Logo di Airbnb

Sede

San Francisco, California (USA)

http://www.airbnb.com

Settore

Commercio

Che si tratti di case sull'albero in Giappone, castelli irlandesi o appartamenti nel Greenwich Village, Akamai aiuta Airbnb ad espandere il proprio mercato globale, consentendo all'azienda di offrire user experience impareggiabili, ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Viaggi e ospitalità si basano da sempre sullo stesso modello commerciale. Generalmente, i turisti riservano un albergo nel posto che desiderano visitare a un prezzo fisso e per una serie di opzioni in cambio. Negli ultimi tempi, siti come Priceline e Travelocity hanno offerto ai viaggiatori la possibilità di prenotare gli alberghi online e di sfruttare così tariffe più vantaggiose, ma sempre di camere di albergo si trattava.

Poi è arrivato Airbnb. Fondato nell'agosto 2008 a San Francisco, in California, Airbnb è un affidabile mercato di community in cui è possibile offrire, scoprire e prenotare alloggi esclusivi in qualsiasi parte del mondo, online o tramite il telefono cellulare. Salito agli onori della cronaca grazie al Wall Street Journal, alla BBC e al New York Times, anche per merito del talk-show di Conan O'Brien, Airbnb permette ai viaggiatori di sfruttare gli spazi disponibili all'interno di case, appartamenti, ville e perfino case sugli alberi, per vivere un'esperienza di viaggio realizzata su misura. Con clienti in 192 Paesi, Airbnb ha scelto Akamai per poter offrire una fruizione rapida sul web e sui dispositivi mobili ai suoi utenti, ovunque si trovino.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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