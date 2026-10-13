Che si tratti di case sull'albero in Giappone, castelli irlandesi o appartamenti nel Greenwich Village, Akamai aiuta Airbnb ad espandere il proprio mercato globale, consentendo all'azienda di offrire user experience impareggiabili, ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Viaggi e ospitalità si basano da sempre sullo stesso modello commerciale. Generalmente, i turisti riservano un albergo nel posto che desiderano visitare a un prezzo fisso e per una serie di opzioni in cambio. Negli ultimi tempi, siti come Priceline e Travelocity hanno offerto ai viaggiatori la possibilità di prenotare gli alberghi online e di sfruttare così tariffe più vantaggiose, ma sempre di camere di albergo si trattava.

Poi è arrivato Airbnb. Fondato nell'agosto 2008 a San Francisco, in California, Airbnb è un affidabile mercato di community in cui è possibile offrire, scoprire e prenotare alloggi esclusivi in qualsiasi parte del mondo, online o tramite il telefono cellulare. Salito agli onori della cronaca grazie al Wall Street Journal, alla BBC e al New York Times, anche per merito del talk-show di Conan O'Brien, Airbnb permette ai viaggiatori di sfruttare gli spazi disponibili all'interno di case, appartamenti, ville e perfino case sugli alberi, per vivere un'esperienza di viaggio realizzata su misura. Con clienti in 192 Paesi, Airbnb ha scelto Akamai per poter offrire una fruizione rapida sul web e sui dispositivi mobili ai suoi utenti, ovunque si trovino.